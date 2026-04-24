Bejelentett két új minisztert Magyar Péter

Vitézy Dávid több mint húsz éve foglalkozik városfejlesztéssel és közlekedéssel - írja Magyar Péter a bejegyzésben. Az ő irányításával már másfél évtizede látványosan megújult Budapest közösségi közlekedése. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett szakember nemzetközi szinten is elismert tanácsadó. Az elmúlt években ő hívta fel a leghatározottabban a figyelmet a magyar vasútnál kialakult válságos helyzetre, rámutatva az utasokat és a dolgozókat érintő nehézségekre is.
Miniszterként az lesz a feladata, hogy kivezesse a MÁV-ot a káoszból, és végrehajtsa a párt közlekedésfejlesztési programját.
- írta a bejegyzésben.
Célja továbbá, hogy a felszabadított uniós források bevonásával korszerűsítse a hazai vasúthálózatot.
A szociális és családügyi tárca élére kijelölt Kátai-Németh Vilmos tizenhat éves korában veszítette el a látását. Jogi diplomát szerzett, jelenleg is ügyvédként dolgozik, emellett fekete öves aikidómester. Látássérültként saját tapasztalatból ismeri a fogyatékossággal élők mindennapi kihívásait. A TISZA Párt közösségéhez idén csatlakozott, áprilisban pedig egyéni képviselőjelöltként győzelmet aratott a csepeli központú választókerületben.
Kiemelt célja az esélyegyenlőség megteremtése.
Azt szeretné elérni, hogy lakóhelytől és származástól függetlenül mindenki minőségi egészségügyi és oktatási ellátáshoz jusson.
Szintén prioritásként kezeli egy hatékony szociális ellátórendszer, valamint egy működő és stabil gyermekvédelmi hálózat felépítését. Ez a folyamat magában foglalja az elmúlt húsz évben elkövetett visszaélések teljes körű kivizsgálását is. Munkájával a magyar családok helyzetének megerősítéséért fog dolgozni.
