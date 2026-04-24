Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam

Az MNB keddi ülése kiemelt figyelmet érdemel. Ez lesz ugyanis az első alkalom a választások óta, hogy megismerhetjük a jegybank hivatalos álláspontját. A piac egyéves távlatban már két kamatcsökkentést áraz.
Az elemzők szerint a jegybank nem fog kapkodni.
A forint jelentős erősödése ellenére sem várható érdemi elmozdulás a lazább monetáris politika irányába. Eközben az energiapiaci sokk továbbra sem ért véget, ami rövid távon nyomás alatt tarthatja az eszközárakat.
A csütörtöki piaci mozgások jól tükrözték a befektetők gondolkodását. A nap folyamán a hazai hozamszintek átmenetileg akár 20 bázisponttal is emelkedtek, ami jelentős alulteljesítésnek számított. A nap végére azonban a hozamgörbe hosszú vége már csak 6-7 bázispontos emelkedéssel zárt, ami megegyezett a régiós kötvénypiacokon látott folyamatokkal. Mindez azt mutatja, hogy a piac a választásokat követő jelentős rali után is alapvetően pozitívan ítéli meg a magyar kilátásokat.
A befektetők a kisebb eladási hullámokat is gyorsan vételi lehetőségként használják fel.
A hozamgörbe rövid végén a piac már áraz némi kamatcsökkentést, de az MNB várhatóan nem fogja elsietni a lazítást. Az elemzők szerint a görbe tovább laposodik, a hosszú végen pedig tovább szűkül az országkockázati prémium.
Az euró-forint árfolyam várhatóan tovább süllyed, ami a hazai fizetőeszköz erősödését jelenti. Ez a folyamat azonban a már kialakult, jelentős forintpárti pozicionáltság miatt a korábbinál lassabb ütemű lehet. Az előrejelzések alapján a 350-es euróárfolyam elérése az év közepére reális célnak tűnik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!