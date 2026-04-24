Drasztikus döntést hozott az Aldi Süd Németországban
Az Aldi Süd nagyszabású költségcsökkentésbe kezd: a német diszkontlánc több mint ezer munkahely megszüntetését tervezi, egyúttal pedig a termékkínálatát is szűkíti.

A Westdeutsche Allgemeine Zeitung értesülései szerint az Aldi Süd a következő két évben több mint ezer munkahelyet szüntet meg a mülheimi központjában és az informatikai részlegén. A vállalat célja a központi szervezet karcsúsítása és az alaptevékenységre való összpontosítás. A beszerzési, humánerőforrás- és számviteli feladatok egyre nagyobb részét kiszervezik. Ezzel egy időben egyes támogató funkciókat az ausztriai Salzburgba helyeznek át.

A létszámleépítéssel párhuzamosan a diszkontlánc a termékkínálatát is racionalizálja. Az elmúlt időszakban az Aldi Süd tudatosan bővítette a választékot friss árukkal és regionális különlegességekkel.

A jövőben azonban több prémium márka is lekerül a polcokról, és a saját márkás termékek körét is szűkítik.

Az egységesített kínálattal a vállalat az üzemeltetési költségeket kívánja mérsékelni. A hasonló árucikkek túl széles választéka ugyanis jelentősen felhajtja a kiadásokat. A szűkebb portfólió ugyanakkor növeli az egyes cikkszámokra jutó forgalmat, ami javítja a méretgazdaságosságot.

Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter

Közeledik egymáshoz a napraforgó- és az olivaolaj ára - Mi lesz, ha vége az árrésstopnak?

Az Aldi Süd egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

Az Aldi Süd a magyar Aldi anyacége, de arról egyelőre nincs szó, hogy a magyar operációnál is hasonló karcsúsítás történne.

Ez is érdekelhet
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson
Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter
