Drasztikus döntést hozott az Aldi Süd Németországban

Az Aldi Süd nagyszabású költségcsökkentésbe kezd: a német diszkontlánc több mint ezer munkahely megszüntetését tervezi, egyúttal pedig a termékkínálatát is szűkíti.

A Westdeutsche Allgemeine Zeitung értesülései szerint az Aldi Süd a következő két évben több mint ezer munkahelyet szüntet meg a mülheimi központjában és az informatikai részlegén. A vállalat célja a központi szervezet karcsúsítása és az alaptevékenységre való összpontosítás. A beszerzési, humánerőforrás- és számviteli feladatok egyre nagyobb részét kiszervezik. Ezzel egy időben egyes támogató funkciókat az ausztriai Salzburgba helyeznek át.

A létszámleépítéssel párhuzamosan a diszkontlánc a termékkínálatát is racionalizálja. Az elmúlt időszakban az Aldi Süd tudatosan bővítette a választékot friss árukkal és regionális különlegességekkel.

A jövőben azonban több prémium márka is lekerül a polcokról, és a saját márkás termékek körét is szűkítik.

Az egységesített kínálattal a vállalat az üzemeltetési költségeket kívánja mérsékelni. A hasonló árucikkek túl széles választéka ugyanis jelentősen felhajtja a kiadásokat. A szűkebb portfólió ugyanakkor növeli az egyes cikkszámokra jutó forgalmat, ami javítja a méretgazdaságosságot.

Az Aldi Süd egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

Az Aldi Süd a magyar Aldi anyacége, de arról egyelőre nincs szó, hogy a magyar operációnál is hasonló karcsúsítás történne.

