Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra

Csak márciusban 1314 milliárd forintos mínuszt halmozott fel az államháztartás központi alrendszere, pénzforgalmi szemléletben, ami a legrosszabb harmadik havi büdzséegyenleg. Ezt már tudtuk két héttel ezelőtt is, most a részletes bevételi és kiadási számokat ismertük meg a harmadik hónapról, és ez ad némi betekintést, hogyan jött össze a történelmi első negyedéves deficit.
Mindezek alapján azt mondhatjuk: kilyuggatott állapotban veszi át a Magyar-kormány az Orbán-kormánytól a költségvetést.
Kezd kibontakozni egy olyan elemzői konszenzus, miszerint beavatkozás nélkül nem teljesülne a Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium idei évre 5%-ra megemelt GDP-arányos költségvetési hiánycélja, meghaladná a 6-6,5%-ot. Jól látható az alábbi ábrán, hogy az elmúlt hónapokban ritkán látott egyenlegromlás valósult meg a magyar büdzsében, ami alapján kijelenthetjük, hogy ez összefüggésben van a parlamenti választásokkal, amelyek az Orbán-kormány még így is nagy vereséget szenvedett.
Múlt héten a leendő miniszterelnök a Portfolio érdeklődésére azt mondta, hogy Kármán András jövőbeli pénzügyminiszternek Nagy Márton azt mondta, hogy intézkedések nélkül nem teljesülne a mostani cél 2026-ban. Erre rájön még az, hogy az új kormány a hivatalba lépése után valóra váltaná a kampányban tett ígéreteit (adócsökkentések, nyugdíjasokat célzó intézkedések), amelynek jelenleg nincs fedezete a költségvetésben. Érdekes lesz emiatt látni, hogy a már most elcsúszott költségvetésre rakódó új egyenlegrontó lépéseket hogyan fogadják a piacok, és valóban megengedőbbek lesznek-e az új kormány fiskális politikájával szemben.
A pontos kép
Magyar Péter e heti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy az átadás-átvétel során derülhet fény a költségvetés pontos állapotára is, de előrevetítette, hogy rengeteg csontváz kihullására számítanak a büdzsé esetében is.
Az NGM által most közzétett január-márciusi időszak adatai alapján megnézhetjük, hogy mekkorák ezek a csontvázak.
Az látványos, hogy a teljes kiadási oldalon szinte alig van olyan tétel, amelyik csökkenést mutatna év/év alapon.
Csak a kamatkiadások teljesültek alacsonyabb összegben (515 milliárd forint után 335 milliárd forintban), az egyéb kiadások és az EU költségvetéséhez való hozzájárulás.
A márciusi részletes táblázat egyik legfeltűnőbb pontja, hogy a központi költségvetés kiadásai összességében tavaly márciushoz képest 21,2%-kal ugrottak, ami brutális emelkedésnek számít. Nominálisan ez közel 700 milliárd forintos növekedést jelent.
A lakástámogatások duplázódtak (11 milliárd forintról 26 milliárd forintra), a babaváró támogatások 36%-kal voltak magasabbak, de a legnagyobb nominális növekedést
a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainál találjuk: 585 milliárd forinttal volt magasabb csak idén márciusban, mint tavaly márciusban.
Ezen belül a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 95,5%-kal bővültek, 477,8 milliárd forinttal. Ez viszont egy aggregált kiadási sor, ezért pontosan nem lehet megmondani, hogy mely minisztériumi programoknak, illetve egyedi kormánydöntéseknek köszönhető a kiadások elszállása.
Márciusban a korábbi kormány megnyomta az uniós programok kiadásait is: 250 milliárd forintot utalt ki, a tavaly márciusi 131 milliárd forint után. De az állami költségvetésből finanszírozott beruházásokra is többet költött a kormány: 20 milliárd helyett 57 milliárd forintot.
A nagy egyenleget rontották a TB Alapok is: összesen 10%-kal növekedtek a kiadások ezen az összesített soron, 879 milliárd forintról, 968 milliárd forintra. Ezek viszont azok a tételek, amelyek nem váratlanok, ezek benne voltak a költségvetés alapfolyamataiban.
Az Elkülönített Állami pénzalapoknál látunk még látványos növekedéseket. A teljes összeg 34%-kal emelkedett 95 milliárd forintra. Ezen belül a legnagyobb nyertes a Bethlen Gábor Alap volt, ahol a tavaly márciusi 7 milliárd forintos kifizetés után idén 21,5 milliárd forintos kifizetés történt.
Közben a bevételek mérsékelten növekedtek márciusban: 7,5%-kal ha a teljes államháztartást nézzük (közel 220 milliárd forintos növekmény egy év alatt), a központi költségvetés esetében pedig 6,5% volt a mérték.
A gazdálkodó szervezetek befizetései 8,4%-kal nőttek, a fogyasztáshoz kapcsolt adók visszafogott (3,2%-os) növekedést mutattak. Ezen belül a nettó áfabevételek 4,9%-kal növekedtek 697 milliárd forintra. Ami aggasztó jel, hogy márciusban a bruttó áfabefizetések sem növekedtek látványosan.
Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images
