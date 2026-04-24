Figyelem, fontos változás az M1-esen: mostantól intelligens rendszer mutatja az utat

Új, intelligens forgalomirányító rendszert telepített a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) az M1-es autópályára. A radarokból és digitális táblákból álló, valós időben működő hálózat automatikusan reagál az aktuális forgalmi helyzetre, a megoldás hatékonyan segíti a torlódások elkerülését, valamint biztosítja a folyamatos haladást a bővítés alatt álló szakaszokon, írja az MKIF Facebook-bejegyzésében.

A dinamikus közlekedés fenntartását célzó, német gyártmányú technológia folyamatos és pontos adatokkal látja el a sofőröket, hogy az autósok időben felkészülhessenek az esetleges lassulásokra. A rendszer húsz változtatható jelzésképű táblából és nyolc radarérzékelőből áll, amiket a kritikus pontokon, például a csomópontok, a pályaátkötések és a terelések előtt helyeztek el.

A táblák különösen a Budapest felé tartóknak nyújtanak nagy segítséget,

mivel a munkaterületek mellett megkönnyítik a megfelelő forgalmi sáv vagy pálya kiválasztását.

A radarok sávonként mérik a járművek sebességét és a forgalomsűrűséget.

Bár a rendszer lehetőséget ad a manuális beavatkozásra is, alapvetően teljesen autonóm módon működik. A beérkező adatok elemzését követően egy mintegy háromszáz lehetséges variációt tartalmazó döntési mátrix alapján automatikusan jeleníti meg a legmegfelelőbb jelzéseket.

A szoftver a megelőző időszakok adatait is figyelembe veszi, így képes kiszűrni a rövid idejű forgalmi ingadozásokat, és megbízható, stabil tájékoztatást nyújt. A technológia által folyamatosan gyűjtött részletes adatok ráadásul

a jövőbeli fejlesztések és a hosszú távú üzemeltetés számára is értékes alapot jelentenek.

