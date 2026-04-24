Gulyás Gergely odapörkölt a "jobboldali" közvélemény-kutatóknak, szerinte egy súlyos hibát követtek el

A választás estéjén még bármilyen irányú – szoros – eredményt el tudott képzelni Gulyás Gergely, de Tisza-kétharmadra nem számított – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás azt is elmondta, hol hibáztak szerinte a "jobboldali" közvélemény-kutatók.

"Az egyik oldalon van 3 millió 400 ezer, a másik oldalon van 2 millió 500 ezer szavazat, kerekítve" – mutatott rá a listás szavazatok számában kiütköző jelentős különbségre Gulyás Gergely leköszönő miniszter a Mandiner podcastjében.

Gulyás kijelentette: hiba lenne nem elismerni, hogy a Medián pontos volt. Azt, hogy ezt a "mi kutatóink" (sic!) miért nem tudták mérni, elsősorban nekik kell megválaszolniuk – szögezte le Gulyás, ezzel lényegében elismerve, hogy bizonyos közvélemény-kutatók besorolhatók valamelyik politikai oldalhoz.

Nekem az egyetlen logikus válaszom az, hogy elment szavazni 600 ezer ember, aki korábban még sosem volt választani,

hiszen rekordmagas, közel 80% volt a végső részvételi arány – mondta Gulyás Gergely. "Vélhetően ez az, amit a közvélemény-kutatók nem, vagy csak rosszul tudtak mérni a jobboldalon" – zárta ide vonatkozó gondolatait a miniszter.

