FONTOS Itt az évezred eddigi legnagyobb lakásdrágulása Magyarországon!
Hiába a kormányváltás, a CEU nem hozza vissza az oktatást Budapestre
A Közép-európai Egyetem (CEU) a kormányváltás és a Tisza Párt győzelme ellenére sem hozza vissza oktatási tevékenységét Budapestre. Az intézmény kampusza továbbra is Bécsben marad. A magyar fővárosban lévő telephely a jövőben is elsősorban kutatási feladatokat lát el - jelentette a Népszava.

A lap arról érdeklődött az egyetem vezetésénél, hogy megfontolják-e a budapesti kampusz újraindítását az Orbán-kormány választási vereségét és a Magyar Péter vezette Tisza-kormány felállását követően. Az új kormánypárt ugyanis programjában ígéretet tett az egyetemi autonómia és az akadémiai szabadság visszaállítására. Ez a lépés egyben a befagyasztott uniós források feloldásának is fontos feltétele.

Válaszában az intézmény közölte, hogy tudomásul veszik a jelentős politikai fordulópontot jelentő magyarországi választási eredményeket. A CEU azonban továbbra is egy intézményként, bécsi és budapesti helyszínein működik tovább.

Oktatási központjuk az osztrák fővárosban marad, a budapesti telephely pedig a jövőben is a kutatási tevékenységekre koncentrál.

Kiemelték, hogy mindkét helyszín folyamatosan fejlődik. Az egyetem emellett mindkét városban elkötelezett az akadémiai szabadság, a nemzetközi együttműködés és a társadalmi szerepvállalás mellett.

Az egyetem amerikai akkreditációjú képzéseit a 2017-ben elfogadott, lex CEU-ként elhíresült felsőoktatási törvénymódosítás miatt kellett 2019-től fokozatosan Bécsbe költöztetni. A budapesti helyszín azóta főként kutatóközpontként funkcionál. Itt működik a könyvtár, a levéltár, valamint a kutatómunkát összefogó CEU Demokrácia Intézet is. Bár az Európai Unió Bírósága 2020-ban kimondta, hogy a jogszabály sérti az akadémiai szabadságot és az uniós jogot, az egyetem vezetése nem változtatott az álláspontján. A törvény kényszerű módosítása után is úgy határoztak, hogy oktatási tevékenységükkel nem térnek vissza Magyarországra.

