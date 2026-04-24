Indul a balatoni előszezon a MÁV-nál

Hegyi Zsolt MÁV-vezér a Facebook-oldalán jelentette be, hogy idén minden eddiginél korábban, már május elsejétől elindul a balatoni előszezon, így a hosszú hétvégén is kiemelt vasúti kínálattal várják az utazókat.

Az északi parton a Kék Hullám vonatok Tapolcára – az előszezonban először InterCity minőségű kocsikkal kiegészítve –, valamint a Vízipók sebesvonatok indulnak, míg a déli parton a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityben étkezőkocsik, a Tópart InterCityben pedig nagy kapacitású kerékpárszállító kocsik állnak rendelkezésre.

Május 1-jétől hétvégente közlekednek a népszerű Jégmadár expressz vonatok is, amelyek Szobról, a Dunakanyarból Fonyódra szállítják az utasokat KISS motorvonattal.

