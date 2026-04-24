Karácsony Gergely megszólalt Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséről

A főpolgármester jelezte, hogy felhívta Vitézy Dávidot, és gratulált neki a közlekedési és beruházási miniszteri poszthoz. Kiemelte, hogy a rivalizálásuk mellett szakmai együttműködés is jellemezte a kapcsolatukat a budapesti munka során, és Vitézy szerinte a főváros fejlesztése iránt elkötelezett miniszter lesz.

Az elmúlt két évben a köztünk lévő szakmai együttműködés és politikai rivalizálás közül hol ez, hol az volt hangosabb, de akár egy új politikai kultúra példamutatásának is nevezhető, hogy Dáviddal közösen előkészítettünk jó pár nagyszabású dolgot, ami egyszerre szolgálja Budapest és az ország érdekét, a Rákosrendezőtől a fővárosi és a regionális közösségi közlekedés fejlesztésén át a zöldfejlesztésekig

– írta Facebook oldalán Karácsony Gergely.

A két politikus a 2024-es főpolgármester választáson még egymás ellen indult, akkor szoros eredmény született. A Fővárosi Közgyűlésben Vitézy volt az egyik legtöbbet felszólaló képviselő, aki sokszor valóban élesen bírálta a főpolgármestert, ugyanakkor gyakran jegyeztek közös indítványokat is.

Budapest Rákosrendező városrészének megújítása kapcsán nemrég hirdették ki a tervpályázat győztesét, a zsűri társelnökei Karácsony és Vitézy voltak. Az eredményhirdetésen Vitézy Dávid elmondta, hogy elvárja a következő kormánytól, hogy a projekthez szükséges és még az Orbán-kormány által megígért, mintegy 300 milliárd forintnyi infrastrukturális fejlesztést hajtsák végre.

Úgy néz ki, hogy ezen ígéret megtartásáért éppen ő fog felelni.

