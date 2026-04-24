Kiderült az igazság: sosem tér már vissza a megszokott időjárás, hatalmas területet emészt fel a szárazság

Az Európai Unióban 2024-ben közel 157 ezer négyzetkilométert sújtott az aszály.
Ez az érték ugyan jelentősen elmarad a 2018-as és 2022-es extrém évek több mint félmillió négyzetkilométeres rekordjaitól, a tízéves mozgóátlag mégis folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A probléma ma már nem csupán időszakos, hanem a környezet tartós jellemzőjévé vált.
Emiatt egyre kevesebb az esély a korábbi, megszokott időjárási viszonyok visszatérésére.
Az Eurostat elemzése az aszályt nem egyszerűen a csapadékhiánnyal azonosítja. A statisztikai hivatal ehelyett a talajnedvesség csökkenését vizsgálja a tenyészidőszakban. Ez a megközelítés azért kulcsfontosságú, mert a növények vízigénye ekkor a legnagyobb.
A termőréteg kiszáradása azonnal visszaveti a fejlődést és a terméshozamot. Mindemellett a talaj minőségét is hosszú távon rontja.
A hol extrém száraz, hol mérsékeltebb évek váltakozása teljesen kiszámíthatatlan környezetet teremt. Ez rendkívül megnehezíti a több hónapra vagy évekre előre tekintő mezőgazdasági tervezést. A szárazság elleni küzdelemben és a károk enyhítésében meghatározó szerepet játszik a földhasználat, különösen az erdőborítottság mértéke. Az EU területének mintegy 39 százalékát borítják erdők. Ezek alapvetően javítják a régiók vízháztartását és a mikroklímát. Mivel az erdősültség aránya tagállamonként jelentősen eltér, az aszály hatásai sem egyformán sújtják az egyes területeket. Az erdők jelenléte jelentősen növeli a táj ellenálló és megújuló képességét. Éppen ezért a tudatos földhasználat kulcsfontosságú tényező a megváltozott éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodásban.
