Kiderült az igazság: sosem tér már vissza a megszokott időjárás, hatalmas területet emészt fel a szárazság
Bár a 2024-es év nem hozott európai szinten extrém szárazságot, az Eurostat adatai szerint az aszály egyre inkább állandó, strukturális kockázatot jelent az európai mezőgazdaság számára. A tízéves trendek egyértelműen az érintett területek növekedését mutatják. A talajnedvesség kritikus időszakokban tapasztalható csökkenése komoly, hosszú távú kihívások elé állítja a gazdálkodókat - jelentette az Agrárszektor.
Az Európai Unióban 2024-ben közel 157 ezer négyzetkilométert sújtott az aszály.

Ez az érték ugyan jelentősen elmarad a 2018-as és 2022-es extrém évek több mint félmillió négyzetkilométeres rekordjaitól, a tízéves mozgóátlag mégis folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. A probléma ma már nem csupán időszakos, hanem a környezet tartós jellemzőjévé vált.

Emiatt egyre kevesebb az esély a korábbi, megszokott időjárási viszonyok visszatérésére.

Az Eurostat elemzése az aszályt nem egyszerűen a csapadékhiánnyal azonosítja. A statisztikai hivatal ehelyett a talajnedvesség csökkenését vizsgálja a tenyészidőszakban. Ez a megközelítés azért kulcsfontosságú, mert a növények vízigénye ekkor a legnagyobb.

A termőréteg kiszáradása azonnal visszaveti a fejlődést és a terméshozamot. Mindemellett a talaj minőségét is hosszú távon rontja.

A hol extrém száraz, hol mérsékeltebb évek váltakozása teljesen kiszámíthatatlan környezetet teremt. Ez rendkívül megnehezíti a több hónapra vagy évekre előre tekintő mezőgazdasági tervezést. A szárazság elleni küzdelemben és a károk enyhítésében meghatározó szerepet játszik a földhasználat, különösen az erdőborítottság mértéke. Az EU területének mintegy 39 százalékát borítják erdők. Ezek alapvetően javítják a régiók vízháztartását és a mikroklímát. Mivel az erdősültség aránya tagállamonként jelentősen eltér, az aszály hatásai sem egyformán sújtják az egyes területeket. Az erdők jelenléte jelentősen növeli a táj ellenálló és megújuló képességét. Éppen ezért a tudatos földhasználat kulcsfontosságú tényező a megváltozott éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

