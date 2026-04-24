  • Megjelenítés
Kimondta a nagynevű pénzember, amit senki nem akart hallani: idén óriási gyomrost kap a gazdaság
Gazdaság

Kimondta a nagynevű pénzember, amit senki nem akart hallani: idén óriási gyomrost kap a gazdaság

A közel-keleti konfliktus megüti a gazdaságot, lassabb növekedést és magasabb inflációt eredményez Svájcban. A Svájci Nemzeti Banknak (SNB) azonban korlátlan mozgástere van az árstabilitás fenntartására – jelentette ki Martin Schlegel, az SNB elnöke a jegybank éves közgyűlésén, Bernben.

Schlegel elmondta, hogy a háború "rendkívül bizonytalanná" tette a globális gazdasági helyzetet. Ennek következtében a svájci inflációs és növekedési kilátások is jóval kiszámíthatatlanabbá váltak. Rövid távon visszafogott növekedésre számít a jegybank, középtávon ugyanakkor bizonyos mértékű gazdasági élénkülést várnak. Az elkövetkező negyedévekben az emelkedő energiaárak várhatóan tovább növelik az inflációt Svájcban.

A svájci infláció az utóbbi időben a jegybank által árstabilitásként meghatározott, 0 és 2 százalék közötti célsáv alsó határa közelében mozgott. Ezzel egyidejűleg a menedékdevizát kereső befektetők miatt erősödött a svájci frankra nehezedő felértékelődési nyomás.

Ez az olcsóbbá váló import révén éppen az infláció további csökkenését idézheti elő.

Az SNB az irányadó kamatot továbbra is 0 százalékon tartja, ami a legalacsonyabb a meghatározó jegybankok között. A múlt hónapban az intézmény közölte, hogy a frank túlzott vagy túl gyors erősödésének megfékezése érdekében fokozta a devizapiaci intervenciókra vonatkozó hajlandóságát. A UBS közgazdászainak becslése szerint az SNB márciusban 2,5 milliárd frank értékben vásárolt devizát. Ez az összeg jelentős emelkedés az előző hónapokhoz képest, de még mindig szerény mértékű a 2020-as, koronavírus-járvány alatti beavatkozásokhoz viszonyítva.

Még több Gazdaság

Mellbevágó döntést hozott a francia elnök – Ennyi év után nem volt más választása

Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Nem fizet osztalékot ez a magyar részvény

Schlegel hangsúlyozta, hogy a jegybank nem fog habozni az infláció célszinten tartása érdekében, és szükség esetén módosít a monetáris politikáján. "Korlátlan mozgásterünk van mind az irányadó kamat, mind a devizapiaci intervenciók terén" – fogalmazott.

Ezzel egyben megismételte, hogy az SNB fokozott hajlandóságot mutat a devizavásárlásokra a svájci frank gyengítése céljából.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility