Kimondta a nagynevű pénzember, amit senki nem akart hallani: idén óriási gyomrost kap a gazdaság

A közel-keleti konfliktus megüti a gazdaságot, lassabb növekedést és magasabb inflációt eredményez Svájcban. A Svájci Nemzeti Banknak (SNB) azonban korlátlan mozgástere van az árstabilitás fenntartására – jelentette ki Martin Schlegel, az SNB elnöke a jegybank éves közgyűlésén, Bernben.

Schlegel elmondta, hogy a háború "rendkívül bizonytalanná" tette a globális gazdasági helyzetet. Ennek következtében a svájci inflációs és növekedési kilátások is jóval kiszámíthatatlanabbá váltak. Rövid távon visszafogott növekedésre számít a jegybank, középtávon ugyanakkor bizonyos mértékű gazdasági élénkülést várnak. Az elkövetkező negyedévekben az emelkedő energiaárak várhatóan tovább növelik az inflációt Svájcban.

A svájci infláció az utóbbi időben a jegybank által árstabilitásként meghatározott, 0 és 2 százalék közötti célsáv alsó határa közelében mozgott. Ezzel egyidejűleg a menedékdevizát kereső befektetők miatt erősödött a svájci frankra nehezedő felértékelődési nyomás.

Ez az olcsóbbá váló import révén éppen az infláció további csökkenését idézheti elő.

Az SNB az irányadó kamatot továbbra is 0 százalékon tartja, ami a legalacsonyabb a meghatározó jegybankok között. A múlt hónapban az intézmény közölte, hogy a frank túlzott vagy túl gyors erősödésének megfékezése érdekében fokozta a devizapiaci intervenciókra vonatkozó hajlandóságát. A UBS közgazdászainak becslése szerint az SNB márciusban 2,5 milliárd frank értékben vásárolt devizát. Ez az összeg jelentős emelkedés az előző hónapokhoz képest, de még mindig szerény mértékű a 2020-as, koronavírus-járvány alatti beavatkozásokhoz viszonyítva.

Schlegel hangsúlyozta, hogy a jegybank nem fog habozni az infláció célszinten tartása érdekében, és szükség esetén módosít a monetáris politikáján. "Korlátlan mozgásterünk van mind az irányadó kamat, mind a devizapiaci intervenciók terén" – fogalmazott.

Ezzel egyben megismételte, hogy az SNB fokozott hajlandóságot mutat a devizavásárlásokra a svájci frank gyengítése céljából.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images