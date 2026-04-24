  • Megjelenítés
Kimondta Vitézy Dávid leendő miniszter: felül kell vizsgálni a Budapest-Belgrád vasútvonalat és az autópálya-koncessziókat
Gazdaság

A Telexnek nyilatkozik Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter, a megszólalást élőben követjük.

A választások után kezdődtek a miniszteri pozícióról szóló egyeztetések Vitézy Dávid és a Tisza között, a felkérést tegnap (április 23-án) kapta meg a jelenlegi fővárosi képviselő, és azt el is fogadta. A Tisza programjába nem írt, de a szakpolitikai meglátásait már korábban is megosztotta a párttal.

Magyar Péter azt kérte tőlem, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzak

– mondta Vitézy, hozzátéve, hogy sok ponttal egyetért a programból, legyen szó a vasút válságkezeléséből és felvirágoztatásáról, akár a magyar nagyvárosok közlekedésének fejlesztéséről.

A meghallgatások során négyszemközt is egyeztetett Magyar Péter és Vitézy, később pedig Ruff Bálint is csatlakozott a tárgyalásokhoz – árulta el Vitézy.

Még több Gazdaság

Két dilemmát kellett megbeszélni: a vasút felzárkóztatása stratégia céllá kell, hogy váljon, aki szerint azok a leggazdagabb és legjobban működők, ahol jó a tömegközlekedés. Magyar Péter ezzel a témával kezdte, ugyanis pont erre a feladatra keresett minisztert – mondta Vitézy. Abszolút kormányzati prioritás lesz a közösségi közlekedés és a MÁV megújítása.

Ugyanakkor a korábbi főpolgármester-jelölt nem is szeretné cserben hagyni a budapesti választókat, akik a fővárosi közgyűlésben adtak neki felhatalmazást. Közös pont a Tisza és Vitézy között, hogy érjen véget a kormány és a főváros közti szembenállás.

Magyar Péter világossá tette, hogy szakmai munkát vár el a miniszterektől, semmilyen korrupciót nem tűr meg az intézményrendszer semmilyen szereplőjétől, és meg akarja szüntetni a korábban jelenlévő hatalmi arroganciát.

Célja, hogy megtartsa és visszacsábítsa a legjobb szakembereket – jelentette ki Vitézy Dávid, aki szerint

a MÁV a korábbiaknál még nehezebb nyárral is néz szembe idén.

Hadigazdálkodás, válsággazdálkodás zajlik most a MÁV-nál – állítja Vitézy. Bármilyen infrastrukturális fejlesztés, járműbeszerzés évekig tart, ehhez az EU-s források is elengedhetetlenek, ezért az első naptól fogva ezek megszerzésén akar dolgozni.

2024-ben beszélgettek először hosszabban Magyar Péterrel, Vitézy szerint a Tisza új szemléletet, politikai kultúrát hozott a fővárosi közgyűlésbe, Budapest szempontjából helyes, hogy a Tisza bent ült – vélekedett a leendő miniszter. Nem mindenben értettek egyet, de sok ügyben együtt tudták képviselni a közérdeket.

Óriási lehetőség, hogy ebben a kormányban dolgozhatok

– mondta Vitézy Dávid, aki szerint a közúthálózat fejlesztése terén is hatalmas feladatok vannak, és ezen a téren is fel kell számolni a korrupciót.

Lázár János székét veszi át Vitézy, aki szerint az intézményrendszer dolgozói számára is felszabadulást jelent a váltás. Elképesztő mennyiségben ömlött ki a közpénz a MÁV-ból az elmúlt időszakban, az összes közbeszerzést központosította Lázár János, emiatt a teljes karbantartási rendszer szétesett, illetve a korrupció melegágyát is jelentette ez a működésmód. Teljes együttműködésre készül Vitézy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatallal ezeknek az ügyeknek a feltárásában.

Példa nélküli szakmai elnyomása és megfélemlítése zajlott a teljes beruházási és közlekedési szakmának az utóbbi évek alatt – mondja Vitézy. Minden részletkérdésben minden döntést magához vont Lázár János, a szakmai szempontok pedig teljesen háttérbe szorultak.

Az utóbbi órákban elképesztő szakmai energiák felszabadulását érzékeli Vitézy Dávid,

külföldre vándorolt szakemberek is jelezték már felé, hogy szívesen hazajönnének dolgozni a keze alatt. A legjobb magyar mérnököket, építészeket, vasúti szakembereket kifejezett célja hazahozni és a haza szolgálatába állítani – jelentette ki Vitézy. Hozzátette:

az eddigi kormányzat már nem is hitt abban, hogy haza tudná hozni az EU-s pénzeket,

ezért az uniós források felhasználására képes intézményrendszert is leépítették, óriási feladat lesz ezt újra felépíteni. "Évek mentek el úgy, hogy a kormány nem csinált semmit" – vélekedett a leendő miniszter.

Annak, hogy a HÉV-járműtendert négy év alatt nem tudta lefolytatni Lázár János csapata, voltak politikai és intézményi képességi okai is – mondta Vitézy Dávid. A magyar országos fenntartású közúthálózat több mint feléhez több mint 30 éve nem nyúltak hozzá, és az is 30 éves adósság, hogy a nagyvárosokban az átvezető országos főutak rendkívül elhanyagolt állapotban vannak. Valós társadalmi egyeztetésre van szükség, az a cél, hogy kevesebb ember haljon meg a magyar utakon – mondta Vitézy.

A Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét felül kell vizsgálni, ezenkívül az autópálya-koncessziók is elképesztő problémát jelentenek, a magyar adófizetők pénzéből százmilliárdok ömlenek ki úgy, hogy ennek nem biztosított az ellenőrizhetősége, sem az ár-érték arány megfelelősége – vélekedett Vitézy.

Torzót nem szabad hagyni, a már elindult beruházásokat be kell fejezni.

Az átadás-átvételről Vitézy azt mondta, az a cél, hogy minden információ eljusson az új vezetéshez.

Építési ügyekben biztosan számít a munkájukra a miniszterelnök, továbbá azt is szeretnék, hogy legyenek új beruházások – mondta a leendő miniszter. Reális cél, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, és ebből újrainduljanak a szükséges közberuházások. Ezért Vitézy minisztériuma fog felelni, nemcsak a vasút és a közlekedés terén, hanem magasépítések területén is.

Az "őrült" centralizációt viszont meg kell szüntetni – mondta Vitézy Dávid, aki szerint "felperzselt földet" hagyott maga után az előző miniszter.

Minden polgármesterrel és a főpolgármesterrel is szoros együttműködésre készülök

– mondta Vitézy, aki szerint az uniós pénzekből finanszírozott projekteknél, például a HÉV, vasútállomások vagy villamosvonalak esetén egymásra van utalva a kormány és az önkormányzat.

Sikerült megakadályozni a legfontosabb közvagyonelemek kiárusítását és elherdálását, de ezeknek a területeknek új célt kell találni – mondta Vitézy például a vasútállomások körüli telkek ügyére utalva.

A lakásépítéseket is elő kell mozdítani, olyan urbanisztikai minőségben, ami az elvárásoknak megfelel

– jelentette ki a leendő miniszter a lakhatási válság ügyében.

Újra kell éleszteni a Budapest-Bécs, Budapest-Varsó, Budapest-Prága emelt sebességű vasutak álmát, de az elsődleges prioritás az, hogy a meglévő hálózatot rendbe hozzák – mondta Vitézy.

A Városliget és a Budai vár félkész építkezéseinek ügyére is megoldást kell találni, ezeket az ügyeket a kormány prioritásként fogja kezelni

– mondta Vitézy.

A vasútnál nincs fenntarthatóbb és klímabarátabb közlekedési mód – szögezte le a leendő miniszter, de egyensúlyt kell találni, például a ferihegyi repteret és a reptéri vasutat is mindenképpen fejleszteni kell. Átgondolt, ésszerű, a magyar gazdaság szempontjaira tekintettel lévő minisztériumi hozzáállást ígért Vitézy Dávid.

A legfontosabb küldetésének azt tekinti Vitézy, hogy minél erősebb nemzeti konszenzust alakítson ki a vasútfejlesztés mögött,

és Magyar Péternek is ez a szándéka. EU-s pénzeket és magyar költségvetési pénzeket is kell erre a célra allokálni, az uniós források hazahozatala ügyében Vitézy nagyon bizakodó.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson
Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility