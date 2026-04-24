Kimondta Vitézy Dávid: miniszterként felülvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonalat és az autópálya-koncessziókat

A választások után kezdődtek a miniszteri pozícióról szóló egyeztetések Vitézy Dávid és a Tisza között, a felkérést tegnap (április 23-án) kapta meg a jelenlegi fővárosi képviselő, és azt el is fogadta. A Tisza programjába nem írt, de a szakpolitikai meglátásait már korábban is megosztotta a párttal.
Magyar Péter azt kérte tőlem, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzak
– mondta Vitézy, hozzátéve, hogy sok ponttal egyetért a programból, legyen szó a vasút válságkezeléséből és felvirágoztatásáról, akár a magyar nagyvárosok közlekedésének fejlesztéséről.
A meghallgatások során négyszemközt is egyeztetett Magyar Péter és Vitézy, később pedig Ruff Bálint is csatlakozott a tárgyalásokhoz – árulta el Vitézy.
Két dilemmát kellett megbeszélni: a vasút felzárkóztatása stratégia céllá kell, hogy váljon, aki szerint azok a leggazdagabb és legjobban működők, ahol jó a tömegközlekedés. Magyar Péter ezzel a témával kezdte, ugyanis pont erre a feladatra keresett minisztert – mondta Vitézy. Abszolút kormányzati prioritás lesz a közösségi közlekedés és a MÁV megújítása.
Ugyanakkor a korábbi főpolgármester-jelölt nem is szeretné cserben hagyni a budapesti választókat, akik a fővárosi közgyűlésben adtak neki felhatalmazást. Közös pont a Tisza és Vitézy között, hogy érjen véget a kormány és a főváros közti szembenállás.
Magyar Péter világossá tette, hogy szakmai munkát vár el a miniszterektől, semmilyen korrupciót nem tűr meg az intézményrendszer semmilyen szereplőjétől, és meg akarja szüntetni a korábban jelenlévő hatalmi arroganciát.
Célja, hogy megtartsa és visszacsábítsa a legjobb szakembereket – jelentette ki Vitézy Dávid, aki szerint
a MÁV a korábbiaknál még nehezebb nyárral is néz szembe idén.
Hadigazdálkodás, válsággazdálkodás zajlik most a MÁV-nál – állítja Vitézy. Bármilyen infrastrukturális fejlesztés, járműbeszerzés évekig tart, ehhez az EU-s források is elengedhetetlenek, ezért az első naptól fogva ezek megszerzésén akar dolgozni.
2024-ben beszélgettek először hosszabban Magyar Péterrel, Vitézy szerint a Tisza új szemléletet, politikai kultúrát hozott a fővárosi közgyűlésbe, Budapest szempontjából helyes, hogy a Tisza bent ült – vélekedett a leendő miniszter. Nem mindenben értettek egyet, de sok ügyben együtt tudták képviselni a közérdeket.
Óriási lehetőség, hogy ebben a kormányban dolgozhatok
– mondta Vitézy Dávid, aki szerint a közúthálózat fejlesztése terén is hatalmas feladatok vannak, és ezen a téren is fel kell számolni a korrupciót.
Lázár János székét veszi át Vitézy, aki szerint az intézményrendszer dolgozói számára is felszabadulást jelent a váltás. Elképesztő mennyiségben ömlött ki a közpénz a MÁV-ból az elmúlt időszakban, az összes közbeszerzést központosította Lázár János, emiatt a teljes karbantartási rendszer szétesett, illetve a korrupció melegágyát is jelentette ez a működésmód. Teljes együttműködésre készül Vitézy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatallal ezeknek az ügyeknek a feltárásában.
Példa nélküli szakmai elnyomása és megfélemlítése zajlott a teljes beruházási és közlekedési szakmának az utóbbi évek alatt – mondja Vitézy. Minden részletkérdésben minden döntést magához vont Lázár János, a szakmai szempontok pedig teljesen háttérbe szorultak.
Az utóbbi órákban elképesztő szakmai energiák felszabadulását érzékeli Vitézy Dávid,
külföldre vándorolt szakemberek is jelezték már felé, hogy szívesen hazajönnének dolgozni a keze alatt. A legjobb magyar mérnököket, építészeket, vasúti szakembereket kifejezett célja hazahozni és a haza szolgálatába állítani – jelentette ki Vitézy. Hozzátette:
az eddigi kormányzat már nem is hitt abban, hogy haza tudná hozni az EU-s pénzeket,
ezért az uniós források felhasználására képes intézményrendszert is leépítették, óriási feladat lesz ezt újra felépíteni. "Évek mentek el úgy, hogy a kormány nem csinált semmit" – vélekedett a leendő miniszter.
Annak, hogy a HÉV-járműtendert négy év alatt nem tudta lefolytatni Lázár János csapata, voltak politikai és intézményi képességi okai is – mondta Vitézy Dávid. A magyar országos fenntartású közúthálózat több mint feléhez több mint 30 éve nem nyúltak hozzá, és az is 30 éves adósság, hogy a nagyvárosokban az átvezető országos főutak rendkívül elhanyagolt állapotban vannak. Valós társadalmi egyeztetésre van szükség, az a cél, hogy kevesebb ember haljon meg a magyar utakon – mondta Vitézy.
A Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét felül kell vizsgálni, ezenkívül az autópálya-koncessziók is elképesztő problémát jelentenek, a magyar adófizetők pénzéből százmilliárdok ömlenek ki úgy, hogy ennek nem biztosított az ellenőrizhetősége, sem az ár-érték arány megfelelősége – vélekedett Vitézy.
Torzót nem szabad hagyni, a már elindult beruházásokat be kell fejezni.
Az átadás-átvételről Vitézy azt mondta, az a cél, hogy minden információ eljusson az új vezetéshez.
Építési ügyekben biztosan számít a munkájukra a miniszterelnök, továbbá azt is szeretnék, hogy legyenek új beruházások – mondta a leendő miniszter. Reális cél, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, és ebből újrainduljanak a szükséges közberuházások. Ezért Vitézy minisztériuma fog felelni, nemcsak a vasút és a közlekedés terén, hanem magasépítések területén is.
Az "őrült" centralizációt viszont meg kell szüntetni – mondta Vitézy Dávid, aki szerint "felperzselt földet" hagyott maga után az előző miniszter.
Minden polgármesterrel és a főpolgármesterrel is szoros együttműködésre készülök
– mondta Vitézy, aki szerint az uniós pénzekből finanszírozott projekteknél, például a HÉV, vasútállomások vagy villamosvonalak esetén egymásra van utalva a kormány és az önkormányzat.
Sikerült megakadályozni a legfontosabb közvagyonelemek kiárusítását és elherdálását, de ezeknek a területeknek új célt kell találni – mondta Vitézy például a vasútállomások körüli telkek ügyére utalva.
A lakásépítéseket is elő kell mozdítani, olyan urbanisztikai minőségben, ami az elvárásoknak megfelel
– jelentette ki a leendő miniszter a lakhatási válság ügyében.
Újra kell éleszteni a Budapest-Bécs, Budapest-Varsó, Budapest-Prága emelt sebességű vasutak álmát, de az elsődleges prioritás az, hogy a meglévő hálózatot rendbe hozzák – mondta Vitézy.
A Városliget és a Budai vár félkész építkezéseinek ügyére is megoldást kell találni, ezeket az ügyeket a kormány prioritásként fogja kezelni
– mondta Vitézy.
A vasútnál nincs fenntarthatóbb és klímabarátabb közlekedési mód – szögezte le a leendő miniszter, de egyensúlyt kell találni, például a ferihegyi repteret és a reptéri vasutat is mindenképpen fejleszteni kell. Átgondolt, ésszerű, a magyar gazdaság szempontjaira tekintettel lévő minisztériumi hozzáállást ígért Vitézy Dávid.
A legfontosabb küldetésének azt tekinti Vitézy, hogy minél erősebb nemzeti konszenzust alakítson ki a vasútfejlesztés mögött,
és Magyar Péternek is ez a szándéka. EU-s pénzeket és magyar költségvetési pénzeket is kell erre a célra allokálni, az uniós források hazahozatala ügyében Vitézy nagyon bizakodó.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
