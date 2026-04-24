Kőkemény lépés a leendő egészségügyi minisztertől: évekre visszanyúlna Hegedűs, hogy feltárja a korrupciót

Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere bejelentette, hogy átfogóan felülvizsgálják a COVID-19 járvány alatti beszerzéseket, és független szakértői vizsgálati mechanizmust állítanak fel a döntések átlátható értékelésére. A miniszter hangsúlyozta: minden közpénz felhasználását alaposan meg fogják vizsgálni, de politikai indíttatású eljárásokat nem kívánnak kezdeményezni. Hegedűs emellett 15-20 éves egészségügyi stratégiát, átlátható minőségi mutatókat és a mentők kiérkezési idejének nyilvános közzétételét is kilátásba helyezte. Céljaik között szerepel a várólisták csökkentése, a munkaerőpiac stabilizálása és az értékalapú finanszírozás bevezetése is.

"A COVID-19 járvány időszaka mindannyiunk számára súlyos próbatétel volt. Egy olyan időszak, amikor emberek ezrei küzdöttek az életükért, és az egészségügyi rendszer rendkívüli nyomás alatt működött" – indítja Facebook-posztját Hegedűs Zsolt, aki a Tisza-kormány egészségügyi minisztere lesz.

"Éppen ezért különösen fontos, hogy az akkor meghozott döntések és beszerzések körülményei átlátható módon értékelésre kerüljenek. A közbizalom megerősítéséhez világos válaszokra van szükség"

– folytatja Hegedűs. A leendő miniszter a konkrét tennivalókat is megfogalmazta: "a járvány alatti beszerzések átfogó felülvizsgálata több tárca – az egészségügyi, a külügyi és a belügyi terület – összehangolt együttműködésében valósulna meg."

Hegedűs elárulta: a tervek szerint egy független szakértői vizsgálati mechanizmus is felállításra kerül, amely

hozzáfér a releváns döntéshozói dokumentumokhoz,

feltárja a tényeket, és

javaslatokat fogalmaz meg a jövőbeni hasonló helyzetek kezelésére.

Akinek tiszta a lelkiismerete, annak nincs oka tartani a vizsgálatoktól, nyugodtan aludhat

– fogalmaz Hegedűs, de azt is leszögezi: "minden közpénz felhasználását a lehető legalaposabban meg fogjuk vizsgálni."

Nem célunk politikai indíttatású vagy méltánytalan eljárások kezdeményezése; kizárólag jogszerű, átlátható és szakmailag megalapozott vizsgálatokban gondolkodunk. A cél nem a politikai haszonszerzés, hanem az igazság feltárása és a közbizalom helyreállítása. Minden egyes közpénz útját tisztázni kell. A járvány tanulságait nem eltakarni kell, hanem levonni - ez a jövőbeni válságkezelés alapja.

– zárja a posztját a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere.

Hegedűs korábban más, a nagyobb transzparencia felé mutató intézkedéseket is kilátásba helyezett: elmondása szerint rövid távú politikai ciklusok helyett 15-20 éves egészségügyi stratégiában fognak gondolkodni. Céljuk lesz többek között:

a munkaerőpiac stabilizálása,

a várólisták csökkentése,

a hatékonyság mérése és javítása,

a betegutak tisztázása,

az átláthatóság helyreállítása, valamint

az értékalapú finanszírozás.

Nem azonnali csodát ígérek, hanem tisztességes kormányzást, mérhető célokat, és hogy kitartunk a reformok mellett akkor is, amikor azok politikailag nehézzé válnak – írta Hegedűs.

Az egészségügyi minőségi mutatók mérése, validálása és közzététele az egyik legfontosabb lépés a reform felé. Bevezetjük az átlátható betegvisszajelzési rendszereket, és közérthető magyarázatot adunk a minőségi mutatókhoz. Emellett egy őszinteségen alapuló jogi kultúrát szeretnék kialakítani: amikor a rendszer hibázik, a betegeket azonnal, őszintén és tisztelettel kell tájékoztatni. Ez a hibáztatás kultúrájáról egy tanuló egészségügyi rendszer felé való elmozdulást eredményez.

A mentési rendszerről Hegedűs azt írta: elengedhetetlen, hogy végre átláthatóvá váljon a mentők működése.

"Be fogjuk vezetni a mentők kiérkezési idejének rendszeres, nyilvános közzétételét – megyékre, városokra bontva. A társadalomnak joga van tudni, mennyi idő alatt ér oda a segítség, amikor a legnagyobb szükség van rá"

– szögezte le Hegedűs.

A leendő miniszter szerint számos fejlett egészségügyi rendszerben ez "alapgyakorlat", például Angliában, az Egyesült Államokban, Svédországban, Norvégiában, Hollandiában és Ausztráliában is rendszeresen nyilvánosságra hozzák a mentők kiérkezési idejét.

Ezekben az országokban természetes, hogy a rendszer teljesítménye átlátható – mert csak így lehet javítani rajta. Magyarországon is erre van szükség: valós adatokra, őszinte helyzetképre és felelős döntésekre. Mert amikor mentőt hívunk, minden perc számít – és nem engedhetjük meg, hogy ez ne legyen mindenki számára látható

– zárta gondolatait a politikus.

