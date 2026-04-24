Közeledik egymáshoz a napraforgó- és az olivaolaj ára - Mi lesz, ha vége az árrésstopnak?

Míg a napraforgóolaj ára a magyar boltokban enyhén emelkedő pályára állt, az olívaolajé – beleértve az extra szűz kategóriát is – csökkenni kezdett az elmúlt bő fél évben. A napraforgóolajnál a nemzetközi piacok drágulása és az árrésstop együttes hatása érvényesül, az olívaolajnál pedig a 2024/25-ös spanyol rekordtermés hozott kínálati bőséget a korábbi "folyékony arany" korszak után. A bolti árak alakulását az árfolyammozgások, a korábbi készletek és a szabályozás egyaránt befolyásolja. Jelenleg a legolcsóbb napraforgóolaj 720 forint, az olivaolaj 1 625 forint, az extra szűz olíva pedig 2 800 forint körül kapható a nagy láncokban.

Érdekesen alakult az étolajok ára a magyar boltokban az elmúlt bő fél évben: miközben a napraforgóolaj ára enyhén emelkedő pályára állt, az olívaolajoké – beleértve az extra szűz kategóriát is – csökkenni kezdett. Az olívaolaj esetében a világpiaci folyamatok csak részben magyarázzák a bolti áresést, így több, egymással párhuzamos hatás együtt alakíthatja a képet.

A napraforgóolaj a magyar háztartások egyik alapélelmiszere, amelyet az elmúlt években közvetlen szabályozások is érintettek: korábban árstop, jelenleg pedig árrésstop vonatkozik rá. Ez a beavatkozás hozzájárult ahhoz, hogy az árak mozgása hektikusabb legyen. Az elmúlt egy évben az árak 800-900 forint között mozogtak.

Ha a nemzetközi árakat nézzük, akkor láthatjuk, hogy az elmúlt években az orosz-ukrán háború hatott leginkább az árakra. 2021–2022-ben nemcsak a napraforgóolaj, hanem általában a növényi olajok ára is meredeken emelkedett. Ukrajna és Oroszország a világ legnagyobb napraforgóolaj-exportőrei közé tartoznak, így a háború kitörése és a fekete-tengeri szállítási útvonalak bizonytalansága azonnali ellátási sokkot okozott. Nemcsak tényleges hiány lépett fel, hanem egyfajta pánikárazás is kialakult, hiszen a piaci szereplők a logisztikai kockázatokat is beépítették az árakba.

Jött a korrekció

Ezt követően 2023 során és 2024 elejéig egy jelentős korrekció következett be. Ennek hátterében több tényező állt: az ellátási láncok alkalmazkodtak, új kereskedelmi útvonalak nyíltak meg, a vásárlók részben más növényi olajokra álltak át, miközben a kínálati oldal sem esett vissza annyira, mint azt korábban sokan várták.

Ugyanakkor 2024 végétől, különösen 2025 második felétől 2026 elejéig ismét emelkedő trend rajzolódik ki a nemzetközi benchmarkokban: a tonnánkénti ár a korábbi 1100–1300 dolláros sávból 2025 végére nagyjából 1650 dollárra, majd 2026 elején közel 1790 dollárra nőtt.

Ennek több oka van: a különböző növényi olajok – például a pálma-, szója- és repceolaj – egymással helyettesíthetők, így ármozgásaik átterjednek egymásra.

A hazai adatokban is látszik mindez: az Online Árfigyelő szerint az elmúlt időszakban a napraforgóolaj átlagára – ha nem is jelentősen – de emelkedett.

Oliva

Az olívaolaj története ezzel szemben egészen más logikát követ. Az elmúlt öt évben, nagyjából 2021 és 2026 eleje között az árakat sokkal inkább a klíma és a termésciklusok alakították, mint a klasszikus inflációs tényezők. A 2021–2022-es időszak még viszonylag kiegyensúlyozott volt, bár már ekkor is emelkedtek a költségek. A fordulat 2023-ban és 2024 elején jött, amikor az olívaolaj ára extrém szintekre emelkedett, kialakítva a "folyékony arany” korszakát. Két egymást követő gyenge mediterrán termés, különösen Spanyolországban – amely a világ egyik legfontosabb termelője –, valamint az aszály és a hőség jelentősen visszavetette a kínálatot. A készletek lecsökkentek, és a piac nemcsak a tényleges hiányt, hanem a következő szezon bizonytalanságát is beárazta, ami tovább hajtotta felfelé az árakat.

A trend azonban 2024 őszétől megfordult. A 2024/25-ös szezonban az európai termelés látványosan helyreállt, különösen Spanyolországban, ami gyors áresést indított el. Az uniós termelés jelentősen nőtt, a spanyol kibocsátás pedig különösen nagyot ugrott, ami hirtelen kínálati bőséget hozott a korábbi szűkös időszak után. Ennek hatására az árak meredeken csökkentek, majd 2025 végére és 2026 elejére stabilizálódtak, bár történeti összevetésben még mindig viszonylag magas szinten maradtak.

A nagy magyar láncoknál az Online Árfigyelő adatai alapján lassú árcsökkenés látszik, amely ellentmond annak, hogy a világpiacon most éppen emelkedik a trend.

Van magyarázat

Könnyen lehet, hogy még alacsonyabb árú készletek vannak a boltoknál, amelyeket például akciókkal igyekeznek eladni. Emellett az olívaolajat jellemzően euróban szerzik be, miközben a bolti ár forintban jelenik meg, így az árfolyammozgások jelentősen befolyásolhatják a végső árat. A forinterősödésnek így árcsökkentő hatása van. A napraforgóolaj ráadásul árrésstopos - ahogy korábban említettük - ez pedig lenyomhatja az oliva árát is a magyar boltokban.

A "sima oliva" - amelyet az Online Árfigyelő "olivapogácsa olajnak" hív - ára 5000 forint felett mozog literenként, míg az extra szűzért több mint 8 ezer forintot kérnek.

Mi lesz az árrésstoppal?

A kormányváltás megnyitotta a lehetőséget azelőtt, hogy kivezessék az árrésstopot. Korábban a Tisza Párt is azt írta lapunknak, hogy ez az intézkedés összeegyeztethetetlen a piacgazdasággal. A kivezetés vélhetően fokozatos lesz, hogy ne emelje jelentősen az árakat, bár van érv arra is, hogy egy gyors kivezetéssel nem épülnek fel a drágulási várakozások. Az étolaj ára például 900 forintról fordult vissza tavaly tavasszal az intézkedés bevezetésekor, de egyáltalán nem biztos, hogy egy kivezetés után ennél az összegnél megállna az áremelkedés.

A GVH is vizsgálódott

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálata szerint a napraforgó-étolaj árának emelkedését elsősorban az EPR-díj növekedése, az alapanyagköltségek és a forint–euró árfolyam befolyásolta, miközben versenykorlátozó magatartást nem találtak. A hatóság 2026 januárjában, a Magyar Nemzeti Bank együttműködésével indított vizsgálatot, mert Magyarországon az árak gyorsabban nőttek, mint a környező országokban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján jelentős a hazai fogyasztás, évente több mint 100 millió liter étolajat használnak fel. A vizsgálat kimutatta, hogy az árréscsökkentés nem volt hatékony, mivel a kereskedői árrések már korábban is alacsonyak voltak, így nem csökkentette az árakat. Összességében a GVH szerint főként szabályozási és piaci tényezők okozták az árak emelkedését, ezért további vizsgálat indokolt a teljes értéklánc mentén.

A címlapkép illusztráció.