Lazít a boltok nyitva tartási szabályain a belga szövetségi kormány
Lazít a boltok nyitva tartási szabályain a belga szövetségi kormány

A belga szövetségi kormány lazít az üzletek nyitvatartási szabályain. A boltok a jövőben mindennap este kilencig tarthatnak nyitva, és megszűnik a kötelező heti zárvatartás is. A reformhoz már csak a parlament jóváhagyása szükséges.
Az eddigi szabályok szerint az üzletek általában este nyolcig, pénteken pedig kilencig lehettek nyitva. Emellett hetente egy napot kötelezően zárva kellett tartaniuk. A minisztertanács csütörtökön már rábólintott a változtatásra. Eléonore Simonet, a kisvállalkozásokért felelős miniszter bízik abban, hogy a parlament még a nyár előtt elfogadja a javaslatot.

A reform a koalíciós megállapodáson alapul, amelyben a kormány elavultnak minősítette a jelenlegi szabályozást. Simonet szerint a hatályos törvények már nem tükrözik a fogyasztói szokásokat.

A bővített nyitvatartással a hagyományos boltok versenyképességét kívánják erősíteni az e-kereskedelemmel szemben.

A Buurtsuper.be szakmai szövetség ugyanakkor élesen bírálta az intézkedést. Luc Ardies szóvivő szerint a hosszabb nyitvatartás nem növeli a fogyasztást, csupán átcsoportosítja azt. Mindeközben a munkaerőköltségek emelkednek, ami a szupermarketek jövedelmezőségét veszélyezteti. Az Aldi egyébként épp tegnap jelentette be, hogy a jövőben vasárnap is nyitni tervez.

Az egyéni vállalkozók érdekképviseletét ellátó Semleges Szakszervezet (NSZ) szintén óva intett a lépéstől. Szerintük a reform egy "mérgezett ajándék", amely elsősorban a nagy kiskereskedelmi láncoknak kedvez. A kisvállalkozókra eközben hosszabb munkaidőt és magasabb költségeket ró.

Simonet miniszter árnyalta a kritikákat, és hangsúlyozta, hogy a reform nem vezet be semmilyen kötelezettséget. A kereskedők szabadon dönthetnek a nyitvatartásukról: aki eddig este hatkor zárt, az továbbra is megteheti. A tárcavezető szerint az intézkedés elsősorban azokat a boltokat segíti, amelyek jelenleg versenyhátrányban vannak a külföldi üzletekkel és az online platformokkal szemben. Az Államtanács végül nem emelt érdemi kifogást a javaslat ellen.

