Lazít a boltok nyitva tartási szabályain a belga szövetségi kormány

Az eddigi szabályok szerint az üzletek általában este nyolcig, pénteken pedig kilencig lehettek nyitva. Emellett hetente egy napot kötelezően zárva kellett tartaniuk. A minisztertanács csütörtökön már rábólintott a változtatásra. Eléonore Simonet, a kisvállalkozásokért felelős miniszter bízik abban, hogy a parlament még a nyár előtt elfogadja a javaslatot.
A reform a koalíciós megállapodáson alapul, amelyben a kormány elavultnak minősítette a jelenlegi szabályozást. Simonet szerint a hatályos törvények már nem tükrözik a fogyasztói szokásokat.
A bővített nyitvatartással a hagyományos boltok versenyképességét kívánják erősíteni az e-kereskedelemmel szemben.
A Buurtsuper.be szakmai szövetség ugyanakkor élesen bírálta az intézkedést. Luc Ardies szóvivő szerint a hosszabb nyitvatartás nem növeli a fogyasztást, csupán átcsoportosítja azt. Mindeközben a munkaerőköltségek emelkednek, ami a szupermarketek jövedelmezőségét veszélyezteti. Az Aldi egyébként épp tegnap jelentette be, hogy a jövőben vasárnap is nyitni tervez.
Az egyéni vállalkozók érdekképviseletét ellátó Semleges Szakszervezet (NSZ) szintén óva intett a lépéstől. Szerintük a reform egy "mérgezett ajándék", amely elsősorban a nagy kiskereskedelmi láncoknak kedvez. A kisvállalkozókra eközben hosszabb munkaidőt és magasabb költségeket ró.
Simonet miniszter árnyalta a kritikákat, és hangsúlyozta, hogy a reform nem vezet be semmilyen kötelezettséget. A kereskedők szabadon dönthetnek a nyitvatartásukról: aki eddig este hatkor zárt, az továbbra is megteheti. A tárcavezető szerint az intézkedés elsősorban azokat a boltokat segíti, amelyek jelenleg versenyhátrányban vannak a külföldi üzletekkel és az online platformokkal szemben. Az Államtanács végül nem emelt érdemi kifogást a javaslat ellen.
Karácsony Gergely megszólalt Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséről
A főpolgármester gratulált a megbízáshoz.
Súlyos figyelmezetést kaptak a rolleresek és a segédmotoros kerékpárral közlekedők
Riasztó hanyagság figyelhető meg a körükben.
Viharos széllel tör be a hidegfront Magyarországra
A kirándulást érdemes szombatra időzíteni.
Ritka felvétel bukkant elő: eddig nem látott taktikával lendült akcióba az ukránok legendás An-28-asa
Nagy segítség az orosz drónok ellen.
Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát
Sok a tennivalója.
Váratlan fordulat: kiszáll a Porsche a Bugattiból
45 százalékos részeseédst ad el.
Bejelentett két új minisztert Magyar Péter
Megvan, ki teheti rendbe a MÁV-ot.
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!