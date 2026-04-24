Letartóztatásokat rendeltek el egy Orbán Viktor testvéréhez köthető ügyben

Elrendelték két gyanúsított letartóztatását a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódó vízumcsalási ügyben.

Letartóztatásokat rendeltek el a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügyben, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája egyetértett a nyomozó főügyészség letartóztatás elrendelésére irányuló indítványával.

A Telex tegnap írta meg, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vett két embert, további kettőt pedig gyanúsítottként hallgatott ki abban a vízumcsalási ügyben, amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök öccsének, Orbán Áronnak az üzlettársai is köthetők. A gyanú szerint a társaság magas rangú politikai kapcsolatokra hivatkozva csalt ki eurótízezreket. Ezt a pénzt külföldi munkavállalók papírjainak elintézéséért kérték. Bár a korábban napvilágot látott bizonyítékok Orbán Áron cégének aktív közreműködésére is utaltak, ő maga nem szerepel a meggyanúsított személyek között.

"A megalapozott gyanú lényege szerint a most letartozott gyanúsítottak a befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolataikra hivatkozva ígérték munkavállalási célú tartózkodási engedélyek gördülékenyen intézését, majd egy vállalkozótól az e célból előlegként átvett 17.000 eurót gyanúsított társukkal egymás között elosztották" - írja pénteken kiadott közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

A Központi Nyomozó Főügyészség az ügyben összehangolt nyomozati cselekményeket hajtott végre, kutatásokat, lefoglalásokat végzett,

négy személyt – befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt – gyanúsítottként hallgatott ki és két gyanúsított őrizetét rendelte el.

Tekintettel arra, hogy az ügyészség álláspontja szerint az őrizetbe vett gyanúsítottak esetében fennállt

a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye, indítványozta letartóztatásuk elrendelését.

A bíróság az ügyészség indítványával egyetértett és mindkét gyanúsított letartóztatását – egy hónapra – elrendelte. A végzés ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, zárul a közlemény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images