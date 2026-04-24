Lezárul a nyomozás az amerikai jegybank elnöke és a Fed építkezési költségei ügyében

Jeanine Pirro washingtoni főügyész lezáratta a Jerome Powell Fed-elnök ellen folyó büntetőjogi nyomozást, amely a jegybank székházának felújítási költségtúllépései körül forgott. A vizsgálatot a Fed saját főfelügyelőjének adják át, az ügy lezárása pedig utat nyithat Powell utódjának szenátusi megerősítése előtt.

Jeanine Pirro, a washingtoni szövetségi körzet amerikai főügyésze (US Attorney for DC) utasította hivatalát, hogy zárják le a Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke ellen folyó vizsgálatot, közölte egy X-en közzétett bejegyzésében, amelyről a Bloomberg tudósított. Az ügyészség helyett a jegybank saját főfelügyelőjét (inspector general) kérték fel arra, hogy vizsgálja meg a Fed székházának építési és felújítási projektjének költségeit.

A büntetőjogi nyomozást a washingtoni szövetségi ügyészség még 2025 novemberében indította, és januárban vált nyilvánossá, amikor Powell bejelentette, hogy a jegybank esküdtszéki idézéseket kapott. A vizsgálat középpontjában Powell 2025 júniusi, a szenátus bankügyi bizottsága előtti tanúvallomása állt, amelyben a Fed washingtoni székházának felújításával kapcsolatos költségtúllépésekről beszélt.

A projekt eredetileg 2017-ben indult, és az újabb becslések szerint 1,9 milliárd dollárról mintegy 2,5 milliárd dollárra duzzadt, ami közel 80 százalékos túllépést jelent az eredeti kerethez képest. Az ügy azonban már márciusban komoly csorbát szenvedett: James Boasberg szövetségi főbíró érvénytelenítette az ügyészség idézéseit, azzal az indoklással, hogy a kormány „gyakorlatilag semmilyen bizonyítékot” nem tudott felmutatni arra, hogy Powell bűncselekményt követett volna el, és a nyomozás indokait „ürügynek” nevezte.

A háttérben ennél jóval összetettebb politikai konfliktus húzódik

Donald Trump elnök hónapok óta támadja Powellt, amiért a Fed nem csökkenti gyorsabb ütemben az irányadó kamatot, és többször is fenyegetőzött azzal, hogy leváltja a jegybank elnökét.

Powell mandátuma május 15-én jár le, és Trump Kevin Warsh egykori Fed-kormányzót jelölte utódjának, ám kinevezését Thom Tillis republikánus szenátor addig blokkolta, amíg a Powell elleni nyomozás folyamatban van, mivel azt a Fed függetlensége elleni támadásnak tartja. Powell maga is politikai nyomásgyakorlásnak nevezte az eljárást, amelynek célja szerinte az volt, hogy engedményeket csikarjon ki a jegybanktól a kamatpolitika terén. A nyomozás lezárása így egyszerre oldja fel Warsh jelölésének szenátusi patthelyzetét, és veszi le a közvetlen jogi nyomást Powellről a hivatali idejének utolsó heteiben.

