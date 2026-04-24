Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter

Magyar Péter bejelentette, hogy Lannert Juditot jelöli a leendő TISZA-kormány gyermek- és oktatásügyi miniszterének. Lannert Judit közgazdász-szociálpolitikus végzettségű, szociológiából PhD fokozattal rendelkező szakember, aki 1990 óta foglalkozik oktatáskutatással. Korábban az Országos Közoktatási Intézet kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettese volt, 2008-ban pedig megalapította a T-Tudok Oktatáskutató Központot - jelentette be Magyar Péter a Facebookon. Cikkünk frissül....

Lannert Juditot jelölöm a leendő TISZA-kormány gyermek és oktatásügyi miniszterének

- írja a Facebookon Magyar Péter.

Lannert Judit saját pályájával kapcsolatban elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja az oktatásban a kreativitás fejlesztését.

Kétszer is felállt a közigazgatásból, 2007-ben Hiller István alatt, majd Hoffman Rózsa államtitkársága alatt 2012-ben ismét.

Már akkor is beleszóltak abba, hogy mit kommunikálhat

- mesélte abban a videóban, amelyet Magyar Péterre beszélgetve rögzítettek.

Nagyon fontos, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, ennek a GDP-ben is komoly hatása van.

A jól működő rendszerek azért jók, mert az "alul lévőket" is fel tudják hozni.

Minél kevésbé függnek a gyerekek attól, hogy hova születtek, annál eredményesebb lesz az oktatás. Saját tapasztalatból mondja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel is remek eredményeket lehet elérni.

Elhibázottnak tartja, hogy a pedagógusokat egyénileg értéklik, ez le is terheli a rendszert. Volt egy jól működő kompetenciamérés, amelyet 2000-ben vezettek be. Mostanra egy mérési cunamit vezettek be, amely használhatatlan, holott ezt akarták felhasználni a pedagógusok mérésére.

Jön az új NAT

Új Nemzeti Alaptanterv kell a későbbiekben, amely elveket és mintákat rögzít

- hangsúlyozta Lannert Judit.

Véleménye szerint nagyon sok tantárgy van, amely leterheli a gyerekeket. Szükséges, hogy a gyerekek elsajátítsák a kritikai gondolkozást és "ne féljen attól, ha hibázik".

Kell egy nagy átvilágítás az oktatásban - mondta, hozzátéve, hogy sok jó dolgot találhatnak mert a szakma dolgozott a mélyben.

Ki Lannert Judit?

Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.

2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.

Korábban felmerült, hogy a Tisza Párt felkérte Rubovszky Ritát oktatási miniszternek. Később Magyar Péter ezt cáfolta és arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki csak a hivatalos tájékoztatásnak higgyen.