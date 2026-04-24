Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter

Lannert Juditot jelölöm a leendő TISZA-kormány gyermek és oktatásügyi miniszterének
- írja a Facebookon Magyar Péter.
Lannert Judit saját pályájával kapcsolatban elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja az oktatásban a kreativitás fejlesztését.
Kétszer is felállt a közigazgatásból, 2007-ben Hiller István alatt, majd Hoffman Rózsa államtitkársága alatt 2012-ben ismét.
Már akkor is beleszóltak abba, hogy mit kommunikálhat
- mesélte abban a videóban, amelyet Magyar Péterre beszélgetve rögzítettek.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek minőségi oktatáshoz jussanak, ennek a GDP-ben is komoly hatása van.
A jól működő rendszerek azért jók, mert az "alul lévőket" is fel tudják hozni.
Minél kevésbé függnek a gyerekek attól, hogy hova születtek, annál eredményesebb lesz az oktatás. Saját tapasztalatból mondja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel is remek eredményeket lehet elérni.
Elhibázottnak tartja, hogy a pedagógusokat egyénileg értéklik, ez le is terheli a rendszert. Volt egy jól működő kompetenciamérés, amelyet 2000-ben vezettek be. Mostanra egy mérési cunamit vezettek be, amely használhatatlan, holott ezt akarták felhasználni a pedagógusok mérésére.
Jön az új NAT
Új Nemzeti Alaptanterv kell a későbbiekben, amely elveket és mintákat rögzít
- hangsúlyozta Lannert Judit.
Véleménye szerint nagyon sok tantárgy van, amely leterheli a gyerekeket. Szükséges, hogy a gyerekek elsajátítsák a kritikai gondolkozást és "ne féljen attól, ha hibázik".
Kell egy nagy átvilágítás az oktatásban - mondta, hozzátéve, hogy sok jó dolgot találhatnak mert a szakma dolgozott a mélyben.
Ki Lannert Judit?
Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.
1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.
2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját. Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.
Korábban felmerült, hogy a Tisza Párt felkérte Rubovszky Ritát oktatási miniszternek. Később Magyar Péter ezt cáfolta és arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki csak a hivatalos tájékoztatásnak higgyen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!