Magyar Péter elárulta, mikor jön ki az újabb miniszterek neveivel
Magyar Péter elárulta, mikor jön ki az újabb miniszterek neveivel

A leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte: jövő héten jelenti be a fennmaradó négy minisztert.

Ma újabb három miniszter nevét ismerhette meg az ország: a Szociális és Családügyi Minisztériumot Kátai-Németh Vilmos, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot Vitézy Dávid kapta,

az oktatásért és gyermekekért felelős miniszter pedig Lannert Judit lesz.

Magyar Péter péntek este a Facebook-on közölte: a héten már nincs több bejelentés, a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. A leendő miniszterelnök egy olyan képet is posztolt, amelyen a leendő kormány 13 tagja már együtt látható.

A kormány a miniszterelnök mellett 16 miniszterből áll majd, jelen pillanatban még négy név hiányzik: nem tudni, ki áll majd a Művelődési Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a Digitális és Technológiai Minisztérium élén.

Megnövekedett forgalom a hétvégén a Balatonon, torlódás az M3-ason

Mellbevágó döntést hozott a francia elnök – Ennyi év után nem volt más választása

Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Az alábbi pozíciók már ismertek:

  • Miniszterelnök: Magyar Péter
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória
  • Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
Kapcsolódó cikkünk

Orbán Viktor vereséget szenvedett: jön Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása?

Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Gulyás Gergely odapörkölt a "jobboldali" közvélemény-kutatóknak, szerinte egy súlyos hibát követtek el

Kimondta Vitézy Dávid: miniszterként felülvizsgálja a Budapest-Belgrád vasútvonalat és az autópálya-koncessziókat

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
