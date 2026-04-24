Magyar Péter elárulta, mikor jön ki az újabb miniszterek neveivel

Ma újabb három miniszter nevét ismerhette meg az ország: a Szociális és Családügyi Minisztériumot Kátai-Németh Vilmos, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot Vitézy Dávid kapta,

az oktatásért és gyermekekért felelős miniszter pedig Lannert Judit lesz.

Magyar Péter péntek este a Facebook-on közölte: a héten már nincs több bejelentés, a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg. A leendő miniszterelnök egy olyan képet is posztolt, amelyen a leendő kormány 13 tagja már együtt látható.

A kormány a miniszterelnök mellett 16 miniszterből áll majd, jelen pillanatban még négy név hiányzik: nem tudni, ki áll majd a Művelődési Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és a Digitális és Technológiai Minisztérium élén.

Az alábbi pozíciók már ismertek:

Miniszterelnök: Magyar Péter

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

Pénzügyminiszter: Kármán András

Külügyminiszter: Orbán Anita

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória

Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos

Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

