Meglépi a keresőóriás: felfoghatatlan összeget öntenek a színfalak mögött a legújabb mesterséges intelligenciába
A Google akár 40 milliárd dollárt is befektethet az Anthropic nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatba - ebből 10 milliárd dollár azonnali, a fennmaradó 30 milliárd kifizetése pedig bizonyos teljesítménycélok eléréséhez kötött - írta meg a Financial Times. A pontos feltételeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A megállapodás jelentősen növeli a Google pénzügyi elköteleződését az Anthropic mellett, miközben a keresőóriás saját, konkurens Gemini modelljeit is fejleszti. Ez a lépés jól tükrözi a mesterséges intelligencia iparágában zajló tőkeversenyt: az Anthropic és fő riválisa, az OpenAI egyaránt hatalmas összegekért küzd, hogy elegendő számítási kapacitást biztosítson modelljei tanításához és üzemeltetéséhez.

A Google korábban is dollármilliárdokat fektetett az Anthropicba, közben pedig saját TPU-chipjeit és felhőszolgáltatásait értékesíti neki. A két cég megállapodása alapján

jövőre kezdik meg egy 5 gigawatt kapacitású adatközponti infrastruktúra kiépítését.

A friss tőkebevonásra különösen nagy szükség van, mivel az Anthropic Claude Code nevű termékének rohamosan nő a felhasználói bázisa. A vállalat emiatt már nehezen tud lépést tartani a megnövekedett kereslettel. A cég a hét elején az Amazonnal is megállapodást kötött: az e-kereskedelmi óriás 5 milliárd dollárt azonnal befektet, további 20 milliárd dollárt pedig a későbbiekben biztosít.

Ezzel a két friss megállapodással az Anthropic összesen akár 65 milliárd dollárnyi befektetésre is számíthat a két legnagyobb támogatójától.

Ez az összeg jól mutatja, hogy milyen hatalmas tőkeigénye van a legfejlettebb AI-modellek fejlesztésének és üzemeltetésének.

