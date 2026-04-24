Megnövekedett forgalom a hétvégén a Balatonon, torlódás az M3-ason

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bag térségében szakaszos torlódás alakult ki. A 36-os és a 42-es kilométerszelvény közötti terelésnél, illetve már azt megelőzően is

erősen lelassult a haladás

a sűrű forgalom miatt.

Hasonló a helyzet az M7-es autópályán is. A Letenye felé tartókat Érd és Martonvásár között, a 16-os és a 30-as kilométerszelvény közötti szakaszon akadályozza torlódás.

Mindeközben

április 26-ig a Balaton teljes térségében sűrűbb forgalomra kell készülni a XX. NN Ultrabalaton futóverseny miatt.

Az autósoknak különösen a 7-es és a 71-es főút egyes szakaszain, valamint a balatonfüredi versenyközpont közelében érdemes fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedniük.

A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek a www.ultrabalaton.hu oldalon olvashatók.

