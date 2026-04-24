Mellbevágó döntést hozott a francia elnök – Ennyi év után nem volt más választása
Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy 2027-ben végleg visszavonul a politikától. Második ötéves mandátumának végéhez közeledve úgy fogalmazott: a hivatali idő lezárásakor a legnehezebb feladat megtalálni az egyensúlyt az elért eredmények megvédése és a kudarcok elismerése között – írja a France24.

"A politikai pályám előtt sem foglalkoztam politikával, és utána sem fogok" – jelentette ki Macron egy ciprusi középiskolában tett látogatása során.

A bejelentés nyomán a támogatói és az elemzők egyaránt találgatni kezdték, merre vezethet tovább a 48 éves államfő útja.

A francia belpolitikában már elkezdődött a 2027-es elnökválasztási kampány. Philippe Moreau-Chevrolet, a Sciences Po egyetem kommunikációs szakértője szerint az amúgy is egyre szűkülő mozgástérrel rendelkező elnöknek most jött el az ideje, hogy előkészítse a távozását. A politikai riválisok már léptek: Jordan Bardella, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke a Paris Match hasábjain hozta nyilvánosságra kapcsolatát a Bourbon-Szicíliai ház egyik hercegnőjével. Mindeközben Gabriel Attal, Macron egykori miniszterelnöke egy személyes vallomásokat tartalmazó könyvvel igyekszik megalapozni centrista elnökjelöltségét.

Macron az utóbbi hetekben láthatóan politikai örökségének megszilárdításán dolgozik. Ezzel párhuzamosan saját táborának lehetséges utódjelöltjei éppen hogy távolságot próbálnak tartani a történelmi mélyponton lévő népszerűségi mutatókkal küzdő elnöktől. Szűkebb környezete szerint Macron a Jacques Chirac-féle pályaívben bízhat.

Az egykori köztársasági elnök megítélése ugyanis a napi politikából való kilépése után érezhetően javult, és sokan ma már nosztalgiával tekintenek vissza a korszakára.

A nemzetközi porondon Macron továbbra is aktív maradt. Határozottan szembeszállt például Donald Trump Grönland bekebelezésére vonatkozó fenyegetéseivel, és éles kritikával illette az Irán elleni háborús törekvéseket.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

