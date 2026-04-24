Napokra teljesen leáll a forgalom a debreceni reptéren

A forgalomkorlátozás pontosan május 4-én 13 óra 45 perckor lép életbe, és május 8-án reggel 7 óráig tart. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra és a futópálya állapotának megóvása. Ez a lépés elengedhetetlen a hosszú távú és biztonságos légiközlekedéshez. Ennek keretében a szakemberek alaposan átvizsgálják a burkolatot, majd elvégzik a szükséges javításokat.

A karbantartás időpontját tudatosan úgy határozták meg, hogy az a lehető legkisebb fennakadást okozza az utasforgalomban. Legutóbb tavaly június végén volt szükség hasonló üzemszünetre a debreceni repülőtéren. Ekkor a korábbi, extrém hőség miatt bekövetkezett burkolatsérülések megismétlődését szerették volna megelőzni a futópályán.

