Nem az a kérdés, mikor készül el Paks II., hanem hogy elkészül-e egyáltalán

A Portfolio Checklist podcast legújabb epizódjában a februárban hivatalosan is új szakaszba lépett Paks II. beruházásról volt szó (a 14. perctől). Megtörtént az első betonöntés, nagyjából 5–6 éves csúszással az eredeti menetrendhez képest. A látszólagos előrelépés ellenére a projekt továbbra sem tekinthető „sínre tett” építkezésnek, mert egyszerre nyomja uniós jogi bizonytalanság, megugró finanszírozási kockázat és több kivitelezési kritikus pont. Különösen súlyos fejlemény, hogy az EU újravizsgálja az állami támogatási jóváhagyást, ami a már elköltött és a jövőben kifizetett összegek sorsát is kérdésessé teheti. Eközben az eredetileg 12,5 milliárd euróra becsült végösszeg több milliárddal is feljebb csúszhat, miközben az irányítástechnika körül is nő a bizonytalanság a Siemens-szerződés felmondása után. A kormányváltás fényében így már nem csak az a kérdés, mikorra készülhet el Paks II., hanem az is, hogy egyáltalán eljut-e a megvalósításig.

A témáról a Kabát Krisztián, a Portfolio energetikai elemzője beszélt, aki szerint a beruházás három „lábon” billeg: az uniós engedélyezési és támogatási keretek újranyitása, a költségek érdemi elszállásának kockázata, valamint a kivitelezés technológiai és beszállítói bizonytalanságai egyszerre teszik nehezen tervezhetővé a következő éveket.

A beszélgetésben szóba kerül az is, hogy a projekt eddig nagyjából 1,5 milliárd eurót emésztett fel, és ha leállításról születne döntés, azt még a „nagy pénzek” elköltése előtt lenne érdemes meghozni. Külön fejezet Paks I. jövője is: a négy működő blokk üzemideje a 2030-as években kifut, miközben a hazai áramtermelés jelentős részét adják,

így az ellátásbiztonsági szempontok a Paks II.-ről szóló politikai és szakmai döntéseket is szűk pályára terelik.

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Portfolio