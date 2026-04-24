Nem fizet osztalékot ez a magyar részvény

A pénteki közgyűlés döntése értelmében nem fizet osztalékot a 2025-ös év eredménye után az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. A testület jóváhagyta a társaság pénzügyi beszámolóit is.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett, IFRS szerinti egyedi jelentés alapján

az ingatlanbefektetési cég csaknem 865 millió forintos veszteséget könyvelt el.

A 2010 óta tőzsdén jegyzett, 2024-től már szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő vállalat papírjai pénteken 630 forinton zártak. Az elmúlt egy évben a részvények árfolyama 494 és 875 forint között mozgott a parketten.

