  • Megjelenítés
Nem fizet osztalékot ez a magyar részvény
Gazdaság

MTI
A pénteki közgyűlés döntése értelmében nem fizet osztalékot a 2025-ös év eredménye után az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. A testület jóváhagyta a társaság pénzügyi beszámolóit is.
Információ és jelentkezés

A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett, IFRS szerinti egyedi jelentés alapján

az ingatlanbefektetési cég csaknem 865 millió forintos veszteséget könyvelt el.

A 2010 óta tőzsdén jegyzett, 2024-től már szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) működő vállalat papírjai pénteken 630 forinton zártak. Az elmúlt egy évben a részvények árfolyama 494 és 875 forint között mozgott a parketten.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Még több Gazdaság

Mellbevágó döntést hozott a francia elnök – Ennyi év után nem volt más választása

Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Kimondta a nagynevű pénzember, amit senki nem akart hallani: idén óriási gyomrost kap a gazdaság

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility