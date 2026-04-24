Óriási galibát okozott egy MI-generált kép, a készítőt letartóztatták

A tedzsoni állatkertből április 8-án szökött meg Nukgu, a kétéves farkas. Eltűnése után olyan kiterjedt keresés indult, amely napokra lekötötte az ország figyelmét. A nyomozást azonban félrevezette egy negyvenéves férfi. Ő egy mesterséges intelligenciával létrehozott képet terjesztett, amelyen a farkas állítólag egy útkereszteződésnél kószált.

A hatóságok a hamis fotó alapján sürgős riasztást küldtek a környék lakóinak.

A képet még egy sajtótájékoztatón is bemutatták. Ezt követően teljesen átszervezték a keresést, és minden erőforrásukat a jelzett helyszínre irányították.

A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei és az MI-program használati naplói alapján azonosította a gyanúsítottat. A férfi a kihallgatásán azzal védekezett, hogy "csak szórakozásból" csinálta. Ellene hatóság félrevezetése és hivatalos eljárás akadályozása miatt indítottak büntetőügyet. Ez a cselekmény akár ötévi szabadságvesztéssel vagy tízmillió von – nagyjából 2,5 millió forint – pénzbírsággal is büntethető.

Nukgut végül kilenc nappal a szökése után, egy autópálya közelében sikerült befogni. A farkas a tedzsoni O-World állatpark koreai farkasokat megőrző programjának része. Ez a faj egykor az egész Koreai-félszigeten honos volt, mára azonban a vadonban kihaltnak tekintik.

A szökés és a keresés országos figyelmet kapott. Még I Dzsemjong elnök is nyilvánosan fejezte ki reményét a farkas biztonságos megtalálásával kapcsolatban. Nukgu előkerülése óta valóságos kultusz alakult ki az állat körül Tedzsonban. Egy helyi pékség például a farkas arcát ábrázoló péksüteményt kezdett árulni. A város vezetése pedig állítólag fontolgatja, hogy hivatalos helyi kabalafigurává nevezi ki. Az állatkert közzétett egy videót az állat etetéséről, amely a megosztás után egymillió megtekintés fölé emelkedett. Később azonban bejelentették, hogy a farkas nyugalma érdekében nem tesznek közzé róla további felvételeket.

