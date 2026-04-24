Semjén Zsolt benyújtotta a lemondását, de aztán jött egy váratlan fordulat

Benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, azonban az országos elnökség azt egyhangúlag elutasította. Hamarosan tisztújítás jön a pártnál, Semjén addig marad a pozíciójában – közölte Facebook-posztban a miniszterelnök helyettese.

"Ma összeült a KDNP Országos Elnöksége. A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el" – írta a posztban a miniszterelnök helyettese.

Semjén ugyanakkor hozzátette: meggyőződése, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség.

A pártvezető szerint ennek érdekében a "megfelelő időpontban" megtartják a teljes tisztújítást. Semjén addig marad a párt élén. Bejegyzését a II. Rákóczi Ferenc vezette felkelés jelszavával zárta: "Cum Deo pro Patria et Libertate!"

