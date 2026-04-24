Soha többé kétharmadot? - Itt egy javaslat a választási rendszer arányosabbá tételére

Kiindulópont: ne legyen kétharmad, ha a választók nem akarják
Nem vagyok választási szakértő, de még csak politológus sem. Pénzügyesként, pusztán matematikai alapon, ha úgy tetszik, a józan paraszti logika alapján mutatok most be egy lehetséges reformot a méltányosabb mandátumelosztásra. A matematikai működőképesség mellett néhány társadalmi elvárással is számolni kell. Ezek közül a legerősebb, úgy tűnik, az, hogy
mozduljon el a választási rendszerünk az arányosság felé, de ezzel ne sérüljön az erős helyi képviseleti jelleg sem.
Ezt az igényt kezeljük cikkünk kiinduló hipotéziseként. Ehhez képest viszonylag ritka az olyan választási rendszer a nagyvilágban, amely az arányosság és a helyi képviselet igényét hasonló súllyal veszi figyelembe. Léteznek
- a többségi rendszerek, amelyek a relatív többséget egy forduló alatt megszerző (pl. Nagy-Britannia, USA, Kanada) vagy az abszolút többséget két forduló alatt megszerző (pl. Franciaország) egyéni jelölteket jutalmazzák „a győztes mindent visz” alapon,
- az arányos rendszerek, amelyek vagy nem tartalmaznak egyéni választókerületeket, tehát tisztán arányosak (pl. Hollandia, Izrael), vagy valamilyen egyéb, pl. regionális szempontot is érvényesítenek (pl. Spanyolország),
- a vegyes rendszerek, amelyekben a listás ág korrigálja vagy kompenzálja az egyéni kerületek aránytalanságait (pl. Németország, Új-Zéland), vagy teljesen külön, párhuzamos választásként kezeli az egyéni és a listás ágat (pl. Japán, Dél-Korea).
Míg a többségi rendszerek az erős, stabil, általában egypárti kormányzást részesítik előnyben, az arányos rendszerek a konszenzusalapú kormányzást preferálják, a vegyes rendszerek pedig egyensúlyt próbálnak teremteni ezek között.
A magyar választási rendszer egy vegyes, de a többségi modellhez közelebb álló rendszer, amely leginkább azáltal torzít, hogy a győztest felülkompenzálja.
Mind a 2014 előtti 386 fős, mind a jelenlegi 199 fős hazai parlamenti mandátum elosztása során így volt. A jelenlegi szisztéma gyenge pontja, hogy
- az egyéni kerületekben győztes jelöltek túlkompenzálásával (az úgynevezett győztes kompenzáció intézményével) túlzottan megkönnyíti az alkotmányozó többség megszerzését egyetlen politikai erő számára, lehetővé téve, hogy a kisebbség rovására visszaéljen a hatalmával (így szerzett többször kétharmadot a Fidesz-KDNP, 2026-ban azonban a Tiszának enélkül is meglett volna a kétharmad),
- egy országos szinten kisebbségben lévő, de egységes politikai erőt túlzott előnyben részesíti a pártszervezet szempontjából széttöredezett, de nála összességében akár nagyobb támogatottságot élvező politikai alakulatokkal szemben (lásd a 2014-es és 2018-as választási eredményeket).
Sok más sebből is vérzik a magyar választási rendszer, ilyen a választókerületek politikailag motivált megrajzolása (a gerrymandering), az egyenlő szavazat elvének sérülése (a 106 egyéni választókerület szavazónépessége nagyon eltérő) és a külföldi szavazatok eltérő kategóriákba sorolása (határon túli levélszavazók, külképviseleti szavazók, stb.), ezeket egyértelműen kezelni kell, a mandátumelosztás viszont ennél nagyobb matematikát igényel.
Mi lehetne a megoldás?
Az alaphipotézisből kiindulva az arányos rendszerek felé lenne érdemes elmozdítani a magyar választási rendszerben alkalmazott mandátumelosztást. Az egyszerűség és az érthetőség kedvéért induljunk ki a jelenleginél csak egy fővel nagyobb, 200 fős parlamenti létszámból, ezen belül 100 egyéni és 100 listás mandátumból, és maradjunk a költséghatékonyabb egyfordulós szisztémánál! Mindez még önmagában nem jelentene radikális változást, a mandátumelosztásban viszont annál nagyobb reformokra kerülhetne sor. Vegyük az alábbi logikát:
- Amennyiben az egyéni és a listás mandátumok elosztását két, egymástól független ágon hagyjuk (hasonlóan az említett távol-keleti modellekhez), az nem feltétlenül visz minket közelebb az arányossághoz. Ha például egy párt listán 40%-ot szerez, akkor egy töredezett ellenzékkel szemben nagyon könnyen, de még egy viszonylag egységes ellenzékkel szemben is elnyerheti az egyéni körzetek 80%-át, amennyiben ezekben övé a relatív többség. Ez esetben hiába járna neki az arányosság elve alapján csak 200 x 0,4 = 80 mandátum, valójában másfélszer ennyit, 100 x 0,4 + 100 x 0,8 = 120 mandátumot fog szerezni.
- Induljunk ki inkább a tisztán arányos rendszerből, fixáljuk tehát a mandátumok számát aszerint, hogy mennyi listás szavazatot kap az adott párt! Ha tiszteletben akarjuk tartani, hogy mind a 100 körzetben az egyetlen forduló alatt legtöbb szavazatot kapó egyéni jelölt kapjon mandátumot, akkor a maradék 100 listás mandátummal kell úgy zsonglőrködni, hogy kijöjjenek a listás szavazatoknak megfelelő mandátumok. Ez már jobb iránynak tűnik az előző pontnál, és viszonylag egyenletes, plurális pártszerkezet mellett működik is. Ugyanakkor egyenlőtlen mandátumelosztás esetén beleütközhetünk a „túlnyúlás” problémájába: ha a legnagyobb párt 90 egyéni győzelmet arat, de a 40%-os listás aránya alapján neki csak 80 hely járna, akkor máris sérül az arányosság elve. Két fő módon lehet ezt kezelni: a) rugalmasan növeljük a parlament létszámát addig, amíg a teljes arányosság helyre nem áll, b) a legkisebb százalékot vagy a legszűkebb kerületi többséget elérő egyéni jelöltek rovására vesszük el a túlnyúló párttól a többletmandátumokat. A rendkívül arányos mandátumelosztást alkalmazó német szövetségi parlamentben 2023-ig az előbbi, 2023-tól az utóbbi módszert alkalmazzák.
A túlnyúlás torzító hatását mérsékelheti, de teljesen nem zárja ki az, ha csökkentjük az egyéni mandátumok arányát a listás mandátumok számának a növelésével.
A „túlnyúlás” jelensége miatt nem létezik olyan mandátumelosztás, amely egyszerre építene a tiszta arányosságra, a fix parlamenti létszámra és a fix létszámú egyéni választókerületek győzteseire.
E „trilemma” miatt a háromból egy kívánalmat el kell engedni.
Egy további probléma a túlnyúlással (de még a listás arány 100%-át elérő egyéni mandátummal is) az, hogy kizárhatja még a pártlista élén állókat is a jövőbeni parlamentből, ha személy szerint ők nem szereznek egyéni választókerületi győzelmet.
Nem tűnik reálisnak, hogy a magyar választási rendszert a rugalmas parlamenti létszámra állítsuk át, és az sem, hogy egyes választókerületekből ne a legtöbb szavazatot szerző jelöltet juttassuk a parlamentbe, ezért a legészszerűbb megoldás az, hogy engedünk a tiszta arányosságból, de csak annyit, hogy még mindig arányosabb választási rendszert kapjunk az eddigieknél.
Az elképzelésem ezért az alábbi:
- a fix 200 parlamenti mandátumból 100 mandátumot kompromisszum nélkül a legtöbb szavazatot elérő jelöltnek adjuk,
- garantáljuk, hogy minden olyan párt, amely elér 5 százaléknyi listás szavazati arányt, jelentős egyéni választókerületi túlnyúlás esetén is megkapjon a listáról legalább 5 mandátumot (megnyugtatva ezzel a „párteliteket”): ha nincs jelentős túlnyúlás, akkor ez egyáltalán nem torzítja a rendszert, ha van, akkor is jellemzően csak magának a „túlnyúló” pártnak az esetében (az 5%-os bejutási küszöb nem változna),
- az összesen 100 listás mandátumot mindezek figyelembevételével olyan arányban osszuk szét, hogy a „nem túlnyúló” pártok egymáshoz viszonyított teljes mandátumaránya a lehető legközelebb álljon listás szavazati arányukhoz. Ehhez a Magyarországon eddig használatos, de a nagyobb pártoknak kedvező D’Hondt-módszer mellett a legkevésbé torzító Sainte-Laguë (vagy Webster) módszer és a legnagyobb maradék elvén alapuló Hare-Niemeyer módszer is szóba jöhet, az arányosságot egyik sem sérti jelentősen.
Bár elsőre túl nagy kompromisszumnak tűnhet a tisztán arányos mandátumelosztáshoz képest ez utóbbi két módosítás, stressztesztjeink azt mutatják, hogy
meglehetősen közel lesz ez a szisztéma a tiszta arányossághoz, legalábbis sokkal közelebb, mint az eddigi választások mandátumelosztása.
10-ből 5 választást vizsgáltunk meg (az utolsót kivéve az első forduló eredménye alapján): a legnagyobb pluralitást mutató 1990-est, a legnagyobb koalíciós kormánytöbbséget hozó 1994-est, a szoros versenyt hozó 2002-est, az egyetlen párlista számára kétharmados mandátumot biztosító 2010-est és a hasonlóan végződő, de már új, egyfordulós választási rendszerben lezajló 2026-ost.
Egyetlen alakulat önmagában egyik választáson sem szerzett volna kétharmadot, a kormánykoalíciónak pedig egyedül 1994 után lett volna kétharmados többsége.
Hogy hol mennyivel javult az arányosság, annak kiszámítását az olvasóra bízzuk. A túlnyúlás három választás során szólt csak bele a számításba: 1990-ben azért, mert olyan egyéni jelöltek is győztek az első fordulóban (az új rendszerben automatikusan bekerülnének, de mivel a lista nem ért el 5%-ot, nem kapnának "5 elitmandátumot"), akiknek a pártja nem került be a parlamentbe, 1994-ben pedig azért, mert az MSZP jócskán túlnyerte magát a körzetekben a listás eredményéhez képest (nekik járt volna az 5 "elitmandátum"), illetve 2010-ben egyetlen független egyéni jelölt bejutása miatt.
1990-ben szűk többsége lett volna a kormánypártoknak, valószínűleg bevontak volna egy negyediket is a kormányba.
|1990
|Párt
|Listás eredmény
|Egyéni győzelem, első forduló
|Mandátumarány, tényleges
|Mandátumarány, alternatív rendszer
|MDF
|24,7%
|45,5%
|42,5%
|29,1%
|SZDSZ
|21,4%
|36,4%
|24,1%
|25,2%
|FKGP
|11,7%
|6,3%
|11,4%
|13,8%
|MSZP
|10,9%
|1,1%
|8,5%
|12,8%
|FIDESZ
|9,0%
|6,8%
|5,4%
|10,6%
|KDNP
|6,5%
|2,3%
|5,4%
|7,6%
|Egyéb
|15,9%
|1,7%
|2,6%
|1,0%
|KORMÁNYPÁRTOK
|42,9%
|53,98%
|59,33%
|50,50%
|Forrás: Portfolio-számítás
1994-ben a baloldali pártok földcsuszamlásszerű győzelme az alternatív rendszerben is kétharmadot ért volna nekik.
|1994
|Párt
|Listás eredmény
|Egyéni győzelem, első forduló
|Mandátumarány, tényleges
|Mandátumarány, alternatív rendszer
|MSZP
|33,0%
|92,0%
|54,1%
|48,5%
|SZDSZ
|19,7%
|8,0%
|17,9%
|18,7%
|MDF
|11,7%
|0,0%
|9,8%
|11%
|FKGP
|8,8%
|0,0%
|6,7%
|8%
|KDNP
|7,0%
|0,0%
|5,7%
|7%
|Fidesz
|7,0%
|0,0%
|5,2%
|7%
|Egyéb
|12,7%
|0,0%
|0,5%
|0%
|KORMÁNYPÁRTOK
|52,7%
|100,0%
|72,0%
|67,2%
|Forrás: Portfolio-számítás
2002-ben a valósnál kicsivel nagyobb többsége lett volna az MSZP-SZDSZ-koalíciónak azért, mert az egyéni válaszókerületeket kevésbé díjazta volna a rendszer, és ezekben az első fordulóban akkor a Fidesz nyert.
|2002
|Párt
|Listás eredmény
|Egyéni győzelem, első forduló
|Mandátumarány, tényleges
|Mandátumarány, új rendszer
|MSZP
|42,1%
|47,2%
|46,4%
|47,4%
|Fidesz-MDF
|41,1%
|52,8%
|48,7%
|46,3%
|SZDSZ
|5,6%
|0,0%
|4,9%
|6,3%
|Egyéb
|11,3%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|KORMÁNYPÁRTOK
|47,6%
|47,2%
|51,30%
|53,7%
|Forrás: Portfolio-számítás
2010-ben a Fidesz-KDNP-nek nem lett volna kétharmada, csak 55 százaléka.
|2010
|Párt
|Listás eredmény
|Egyéni győzelem, első forduló
|Mandátumarány, tényleges
|Mandátumarány, új rendszer
|Fidesz-KDNP
|52,7%
|99,4%
|68,1%
|54,6%
|MSZP
|19,3%
|0,0%
|15,3%
|20,1%
|Jobbik
|16,7%
|0,0%
|12,2%
|17,4%
|LMP
|7,5%
|0,0%
|4,1%
|7,5%
|Egyéb
|3,9%
|0,6%
|0,3%
|0,5%
|KORMÁNYPÁRTOK
|52,7%
|99,4%
|68,1%
|54,6%
|Forrás: Portfolio-számítás
"Cserébe" idén a Tisza Párt szintén 55 szálékos többséggel alakítana kormányt.
|2026
|Párt
|Listás eredmény
|Egyéni győzelem, első forduló
|Mandátumarány, tényleges
|Mandátumarány, új rendszer
|Tisza
|53,2%
|90,6%
|70,9%
|54,6%
|Fidesz-KDNP
|38,6%
|9,4%
|26,1%
|39,7%
|Mi Hazánk
|5,6%
|0,0%
|3,0%
|5,8%
|Egyéb
|2,6%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|KORMÁNYPÁRT
|53,2%
|90,6%
|70,9%
|54,6%
|Forrás: Portfolio-számítás
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
