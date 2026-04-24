Soha többé kétharmadot? - Itt egy javaslat a választási rendszer arányosabbá tételére

Kétharmados győzelmével alkotmányos felhatalmazást kapott a Tisza Párt a választási jogszabályok megváltoztatására. Megakadályozhatja akár azt is, hogy a jövőben bármely politikai erő kizárólag a választási matematika miatt kétharmados többséget szerezzen, és ezzel visszaélve lebontsa a fékeket és ellensúlyokat. 1990 óta 10 választásból 6 esetben alakult ki kétharmados kormánytöbbség, holott egyetlen párt sem ért el soha 55% feletti listás arányt. Egy arányosabb mandátumelosztás révén a kétharmados jogalkotás nem a hatalommal való visszaélés, hanem a valóban konszenzusos döntéshozatal terepe lehetne. Ha úgy döntenénk, hogy elmozdítjuk a választási rendszerünket az arányosság felé, akkor érdemes lehet megfontolni az alábbi javaslatot.

Kiindulópont: ne legyen kétharmad, ha a választók nem akarják

Nem vagyok választási szakértő, de még csak politológus sem. Pénzügyesként, pusztán matematikai alapon, ha úgy tetszik, a józan paraszti logika alapján mutatok most be egy lehetséges reformot a méltányosabb mandátumelosztásra. A matematikai működőképesség mellett néhány társadalmi elvárással is számolni kell. Ezek közül a legerősebb, úgy tűnik, az, hogy

mozduljon el a választási rendszerünk az arányosság felé, de ezzel ne sérüljön az erős helyi képviseleti jelleg sem.

Ezt az igényt kezeljük cikkünk kiinduló hipotéziseként. Ehhez képest viszonylag ritka az olyan választási rendszer a nagyvilágban, amely az arányosság és a helyi képviselet igényét hasonló súllyal veszi figyelembe. Léteznek

a többségi rendszerek, amelyek a relatív többséget egy forduló alatt megszerző (pl. Nagy-Britannia, USA, Kanada) vagy az abszolút többséget két forduló alatt megszerző (pl. Franciaország) egyéni jelölteket jutalmazzák „a győztes mindent visz” alapon, az arányos rendszerek, amelyek vagy nem tartalmaznak egyéni választókerületeket, tehát tisztán arányosak (pl. Hollandia, Izrael), vagy valamilyen egyéb, pl. regionális szempontot is érvényesítenek (pl. Spanyolország), a vegyes rendszerek, amelyekben a listás ág korrigálja vagy kompenzálja az egyéni kerületek aránytalanságait (pl. Németország, Új-Zéland), vagy teljesen külön, párhuzamos választásként kezeli az egyéni és a listás ágat (pl. Japán, Dél-Korea).

Míg a többségi rendszerek az erős, stabil, általában egypárti kormányzást részesítik előnyben, az arányos rendszerek a konszenzusalapú kormányzást preferálják, a vegyes rendszerek pedig egyensúlyt próbálnak teremteni ezek között.

A magyar választási rendszer egy vegyes, de a többségi modellhez közelebb álló rendszer, amely leginkább azáltal torzít, hogy a győztest felülkompenzálja.

Mind a 2014 előtti 386 fős, mind a jelenlegi 199 fős hazai parlamenti mandátum elosztása során így volt. A jelenlegi szisztéma gyenge pontja, hogy

az egyéni kerületekben győztes jelöltek túlkompenzálásával (az úgynevezett győztes kompenzáció intézményével) túlzottan megkönnyíti az alkotmányozó többség megszerzését egyetlen politikai erő számára, lehetővé téve, hogy a kisebbség rovására visszaéljen a hatalmával (így szerzett többször kétharmadot a Fidesz-KDNP, 2026-ban azonban a Tiszának enélkül is meglett volna a kétharmad),

egy országos szinten kisebbségben lévő, de egységes politikai erőt túlzott előnyben részesíti a pártszervezet szempontjából széttöredezett, de nála összességében akár nagyobb támogatottságot élvező politikai alakulatokkal szemben (lásd a 2014-es és 2018-as választási eredményeket).

Sok más sebből is vérzik a magyar választási rendszer, ilyen a választókerületek politikailag motivált megrajzolása (a gerrymandering), az egyenlő szavazat elvének sérülése (a 106 egyéni választókerület szavazónépessége nagyon eltérő) és a külföldi szavazatok eltérő kategóriákba sorolása (határon túli levélszavazók, külképviseleti szavazók, stb.), ezeket egyértelműen kezelni kell, a mandátumelosztás viszont ennél nagyobb matematikát igényel.

Mi lehetne a megoldás?

Az alaphipotézisből kiindulva az arányos rendszerek felé lenne érdemes elmozdítani a magyar választási rendszerben alkalmazott mandátumelosztást. Az egyszerűség és az érthetőség kedvéért induljunk ki a jelenleginél csak egy fővel nagyobb, 200 fős parlamenti létszámból, ezen belül 100 egyéni és 100 listás mandátumból, és maradjunk a költséghatékonyabb egyfordulós szisztémánál! Mindez még önmagában nem jelentene radikális változást, a mandátumelosztásban viszont annál nagyobb reformokra kerülhetne sor. Vegyük az alábbi logikát:

Amennyiben az egyéni és a listás mandátumok elosztását két, egymástól független ágon hagyjuk (hasonlóan az említett távol-keleti modellekhez), az nem feltétlenül visz minket közelebb az arányossághoz. Ha például egy párt listán 40%-ot szerez, akkor egy töredezett ellenzékkel szemben nagyon könnyen, de még egy viszonylag egységes ellenzékkel szemben is elnyerheti az egyéni körzetek 80%-át, amennyiben ezekben övé a relatív többség. Ez esetben hiába járna neki az arányosság elve alapján csak 200 x 0,4 = 80 mandátum, valójában másfélszer ennyit, 100 x 0,4 + 100 x 0,8 = 120 mandátumot fog szerezni. Induljunk ki inkább a tisztán arányos rendszerből, fixáljuk tehát a mandátumok számát aszerint, hogy mennyi listás szavazatot kap az adott párt! Ha tiszteletben akarjuk tartani, hogy mind a 100 körzetben az egyetlen forduló alatt legtöbb szavazatot kapó egyéni jelölt kapjon mandátumot, akkor a maradék 100 listás mandátummal kell úgy zsonglőrködni, hogy kijöjjenek a listás szavazatoknak megfelelő mandátumok. Ez már jobb iránynak tűnik az előző pontnál, és viszonylag egyenletes, plurális pártszerkezet mellett működik is. Ugyanakkor egyenlőtlen mandátumelosztás esetén beleütközhetünk a „túlnyúlás” problémájába: ha a legnagyobb párt 90 egyéni győzelmet arat, de a 40%-os listás aránya alapján neki csak 80 hely járna, akkor máris sérül az arányosság elve. Két fő módon lehet ezt kezelni: a) rugalmasan növeljük a parlament létszámát addig, amíg a teljes arányosság helyre nem áll, b) a legkisebb százalékot vagy a legszűkebb kerületi többséget elérő egyéni jelöltek rovására vesszük el a túlnyúló párttól a többletmandátumokat. A rendkívül arányos mandátumelosztást alkalmazó német szövetségi parlamentben 2023-ig az előbbi, 2023-tól az utóbbi módszert alkalmazzák.

A túlnyúlás torzító hatását mérsékelheti, de teljesen nem zárja ki az, ha csökkentjük az egyéni mandátumok arányát a listás mandátumok számának a növelésével.

A „túlnyúlás” jelensége miatt nem létezik olyan mandátumelosztás, amely egyszerre építene a tiszta arányosságra, a fix parlamenti létszámra és a fix létszámú egyéni választókerületek győzteseire.

E „trilemma” miatt a háromból egy kívánalmat el kell engedni.

Egy további probléma a túlnyúlással (de még a listás arány 100%-át elérő egyéni mandátummal is) az, hogy kizárhatja még a pártlista élén állókat is a jövőbeni parlamentből, ha személy szerint ők nem szereznek egyéni választókerületi győzelmet.

Nem tűnik reálisnak, hogy a magyar választási rendszert a rugalmas parlamenti létszámra állítsuk át, és az sem, hogy egyes választókerületekből ne a legtöbb szavazatot szerző jelöltet juttassuk a parlamentbe, ezért a legészszerűbb megoldás az, hogy engedünk a tiszta arányosságból, de csak annyit, hogy még mindig arányosabb választási rendszert kapjunk az eddigieknél.

Az elképzelésem ezért az alábbi:

a fix 200 parlamenti mandátumból 100 mandátumot kompromisszum nélkül a legtöbb szavazatot elérő jelöltnek adjuk ,

, garantáljuk, hogy minden olyan párt, amely elér 5 százaléknyi listás szavazati arányt, jelentős egyéni választókerületi túlnyúlás esetén is megkapjon a listáról legalább 5 mandátumot (megnyugtatva ezzel a „párteliteket”): ha nincs jelentős túlnyúlás, akkor ez egyáltalán nem torzítja a rendszert, ha van, akkor is jellemzően csak magának a „túlnyúló” pártnak az esetében (az 5%-os bejutási küszöb nem változna),

(megnyugtatva ezzel a „párteliteket”): ha nincs jelentős túlnyúlás, akkor ez egyáltalán nem torzítja a rendszert, ha van, akkor is jellemzően csak magának a „túlnyúló” pártnak az esetében (az 5%-os bejutási küszöb nem változna), az összesen 100 listás mandátumot mindezek figyelembevételével olyan arányban osszuk szét, hogy a „nem túlnyúló” pártok egymáshoz viszonyított teljes mandátumaránya a lehető legközelebb álljon listás szavazati arányukhoz. Ehhez a Magyarországon eddig használatos, de a nagyobb pártoknak kedvező D’Hondt-módszer mellett a legkevésbé torzító Sainte-Laguë (vagy Webster) módszer és a legnagyobb maradék elvén alapuló Hare-Niemeyer módszer is szóba jöhet, az arányosságot egyik sem sérti jelentősen.

Bár elsőre túl nagy kompromisszumnak tűnhet a tisztán arányos mandátumelosztáshoz képest ez utóbbi két módosítás, stressztesztjeink azt mutatják, hogy

meglehetősen közel lesz ez a szisztéma a tiszta arányossághoz, legalábbis sokkal közelebb, mint az eddigi választások mandátumelosztása.

10-ből 5 választást vizsgáltunk meg (az utolsót kivéve az első forduló eredménye alapján): a legnagyobb pluralitást mutató 1990-est, a legnagyobb koalíciós kormánytöbbséget hozó 1994-est, a szoros versenyt hozó 2002-est, az egyetlen párlista számára kétharmados mandátumot biztosító 2010-est és a hasonlóan végződő, de már új, egyfordulós választási rendszerben lezajló 2026-ost.

Egyetlen alakulat önmagában egyik választáson sem szerzett volna kétharmadot, a kormánykoalíciónak pedig egyedül 1994 után lett volna kétharmados többsége.

Hogy hol mennyivel javult az arányosság, annak kiszámítását az olvasóra bízzuk. A túlnyúlás három választás során szólt csak bele a számításba: 1990-ben azért, mert olyan egyéni jelöltek is győztek az első fordulóban (az új rendszerben automatikusan bekerülnének, de mivel a lista nem ért el 5%-ot, nem kapnának "5 elitmandátumot"), akiknek a pártja nem került be a parlamentbe, 1994-ben pedig azért, mert az MSZP jócskán túlnyerte magát a körzetekben a listás eredményéhez képest (nekik járt volna az 5 "elitmandátum"), illetve 2010-ben egyetlen független egyéni jelölt bejutása miatt.

1990-ben szűk többsége lett volna a kormánypártoknak, valószínűleg bevontak volna egy negyediket is a kormányba.

1990 Párt Listás eredmény Egyéni győzelem, első forduló Mandátumarány, tényleges Mandátumarány, alternatív rendszer MDF 24,7% 45,5% 42,5% 29,1% SZDSZ 21,4% 36,4% 24,1% 25,2% FKGP 11,7% 6,3% 11,4% 13,8% MSZP 10,9% 1,1% 8,5% 12,8% FIDESZ 9,0% 6,8% 5,4% 10,6% KDNP 6,5% 2,3% 5,4% 7,6% Egyéb 15,9% 1,7% 2,6% 1,0% KORMÁNYPÁRTOK 42,9% 53,98% 59,33% 50,50% Forrás: Portfolio-számítás

1994-ben a baloldali pártok földcsuszamlásszerű győzelme az alternatív rendszerben is kétharmadot ért volna nekik.

1994 Párt Listás eredmény Egyéni győzelem, első forduló Mandátumarány, tényleges Mandátumarány, alternatív rendszer MSZP 33,0% 92,0% 54,1% 48,5% SZDSZ 19,7% 8,0% 17,9% 18,7% MDF 11,7% 0,0% 9,8% 11% FKGP 8,8% 0,0% 6,7% 8% KDNP 7,0% 0,0% 5,7% 7% Fidesz 7,0% 0,0% 5,2% 7% Egyéb 12,7% 0,0% 0,5% 0% KORMÁNYPÁRTOK 52,7% 100,0% 72,0% 67,2% Forrás: Portfolio-számítás

2002-ben a valósnál kicsivel nagyobb többsége lett volna az MSZP-SZDSZ-koalíciónak azért, mert az egyéni válaszókerületeket kevésbé díjazta volna a rendszer, és ezekben az első fordulóban akkor a Fidesz nyert.

2002 Párt Listás eredmény Egyéni győzelem, első forduló Mandátumarány, tényleges Mandátumarány, új rendszer MSZP 42,1% 47,2% 46,4% 47,4% Fidesz-MDF 41,1% 52,8% 48,7% 46,3% SZDSZ 5,6% 0,0% 4,9% 6,3% Egyéb 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% KORMÁNYPÁRTOK 47,6% 47,2% 51,30% 53,7% Forrás: Portfolio-számítás

2010-ben a Fidesz-KDNP-nek nem lett volna kétharmada, csak 55 százaléka.

2010 Párt Listás eredmény Egyéni győzelem, első forduló Mandátumarány, tényleges Mandátumarány, új rendszer Fidesz-KDNP 52,7% 99,4% 68,1% 54,6% MSZP 19,3% 0,0% 15,3% 20,1% Jobbik 16,7% 0,0% 12,2% 17,4% LMP 7,5% 0,0% 4,1% 7,5% Egyéb 3,9% 0,6% 0,3% 0,5% KORMÁNYPÁRTOK 52,7% 99,4% 68,1% 54,6% Forrás: Portfolio-számítás

"Cserébe" idén a Tisza Párt szintén 55 szálékos többséggel alakítana kormányt.

2026 Párt Listás eredmény Egyéni győzelem, első forduló Mandátumarány, tényleges Mandátumarány, új rendszer Tisza 53,2% 90,6% 70,9% 54,6% Fidesz-KDNP 38,6% 9,4% 26,1% 39,7% Mi Hazánk 5,6% 0,0% 3,0% 5,8% Egyéb 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% KORMÁNYPÁRT 53,2% 90,6% 70,9% 54,6% Forrás: Portfolio-számítás

