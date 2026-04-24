Több helyettes államtitkár is lemondott

A Kulturális és Innovációs Minisztériumban a felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős Pósánné Rácz Annamária megbízatása röviddel a választások után, április 16-án szűnt meg. A szakember korábban a Debreceni Egyetem oktatási igazgatójaként dolgozott, március 15-én pedig állami kitüntetést is átvehetett. Ő egyébként Pósán Lászlónak, a parlamenti kulturális bizottság fideszes elnökének a felesége.

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumból május 6-i hatállyal két tisztviselő távozik lemondás miatt. Besesek Botond eddig az adószabályozásért és a számvitelért, míg Csákiné Gyuris Krisztina a fogyasztóvédelemért és a kereskedelemért felelt.

A helyettes államtitkárok elvileg nem politikai vezetők, hanem határozatlan idejű kinevezéssel a tárcák szakmai munkáját irányítják.

Ennek ellenére a miniszterelnök a szakminiszterek javaslatára bármikor felmentheti őket.

