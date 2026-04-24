Több helyettes államtitkár is lemondott
A Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozatok szerint több helyettes államtitkár is önként távozott a Kulturális és Innovációs, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A személyi változások mellett a kormány módosította az otthonteremtési támogatás szabályait, és végül elállt a reklámadó bevezetésétől - írta a 24.hu.

A Kulturális és Innovációs Minisztériumban a felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős Pósánné Rácz Annamária megbízatása röviddel a választások után, április 16-án szűnt meg. A szakember korábban a Debreceni Egyetem oktatási igazgatójaként dolgozott, március 15-én pedig állami kitüntetést is átvehetett. Ő egyébként Pósán Lászlónak, a parlamenti kulturális bizottság fideszes elnökének a felesége.

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumból május 6-i hatállyal két tisztviselő távozik lemondás miatt. Besesek Botond eddig az adószabályozásért és a számvitelért, míg Csákiné Gyuris Krisztina a fogyasztóvédelemért és a kereskedelemért felelt.

A helyettes államtitkárok elvileg nem politikai vezetők, hanem határozatlan idejű kinevezéssel a tárcák szakmai munkáját irányítják.

Ennek ellenére a miniszterelnök a szakminiszterek javaslatára bármikor felmentheti őket.

Választás 2026: újabb fontos bejelentésekre készül Magyar Péter

Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam

Nem az a kérdés, mikor készül el Paks II., hanem hogy elkészül-e egyáltalán

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Ez is érdekelhet
Forint: gyengülni kezdett az olajár ugrásra
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility