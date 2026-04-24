Török Gábor szerint ez a kormány "Fidesz light"

Török Gábor Facebook-bejegyzése szerint ez nem egy klasszikus pártpolitikai kormány lesz, ami a Tisza esetében jelenleg nehezen is menne, hiszen Magyar Péteren kívül az új kormánypártnak ezen a ponton nem nagyon vannak erős, beágyazott, belső ellensúlyként is értelmezhető vezetői.
Ez jobban hasonlít egy technokrata-szakértői kormányra, bár a megnevezett kormánytagok között vannak friss parlamenti képviselők is, többen kizárólag csak az új kormányfő személyén/döntésén keresztül kapcsolódnak a kormánypárthoz.
A kormány személyi összetételében inkább lenne csereszabatos az első Orbán-kormánnyal, mint a 2010 előtti baloldali kabinetekkel.
Leginkább egy "Fidesz light"
a kormánytagok egy része (Kármán András, Orbán Anita, Vitézy Dávid, Ruszin-Szendi Romulusz) komoly beosztásban dolgozott az Orbán-kormányok idején.
A Tisza előtti magyar baloldalhoz ebből a szempontból a kormányban egyedül Ruff Bálint köthető, ám az ő tanácsadó-véleményvezér küldetése is a régi ellenzék meghaladását, leváltását célozta meg
- írja a politológus.
A széttagolt kormányszerkezet (16 minisztérium) alapján akár arra is következtethetnénk, hogy az ágazati szemlélet, a reszort-elv dominálja majd, azaz, hogy a miniszterek az egyes területek érdekeit képviselik a kormányban, és nem fordítva, mint a politikai kormányzást megvalósító Orbán-kabinetekben.
Erre bizonyára lesznek is törekvések, ám azt tartom valószínűbbnek, hogy a gyenge politikai hátország miatt a miniszterek ágazati ereje csak addig tart, amíg ez nem ütközik a kormányfő céljaival, lehetőségeivel.
Ez is politikai kormányzás lesz tehát, csak olyan módon, hogy a kormányfő erőteljesebben épít a miniszterek népszerűségére és elfogadottságára (ez nem jellemezte az elmúlt 16 évet). Ha pedig ebben néhány miniszter esetében változás áll be, ami a kormányzás során nehezen elkerülhető, nagy valószínűséggel az Orbán-kormányoknál gyakrabban cserélődhetnek a Magyar-kormány tagjai is - olvasható a bejegyzésben.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!