Történelmi áttörés jöhet a rettegett betegség elleni harcban, de vannak aggasztó jelek

A malária globális felszámolásának "a kilátásai még soha nem voltak ilyen jók" - hangsúlyozta a WHO, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a támogatások drasztikus csökkenése után még mindig sok pénz hiányzik a cél eléréséhez.
A malária világnapján induló új kampányával a WHO arra szólítja fel a nemzetközi közösséget, hogy ragadja meg a lehetőséget egy maláriamentes világ megteremtésére.
A malária elleni közdelemben egyre több megoldás áll rendelkezésre, köztük új vakcinák, új kezelési módszerek és olyan úttörő technológiák, mint a szúnyogok genetikai módosítása. A ma elérhető eszközöknek és forrásoknak köszönhetően senkinek sem kellene meghalnia maláriában - hangsúlyozták.
A szervezet honlapja szerint 2024-ben 37 ország jelentett ezernél kevesebb megbetegedést, 47 országot nyilváníthattak maláriamentesnek, ugyanakkor
610 ezer malária okozta halálozást jegyeztek fel, ami az előző évhez képest kis emelkedést mutat.
A WHO adatai szerint a maláriás megbetegedések és halálesetek 95 százaléka Afrikában történik. 2024-ben Afrikában 265 millió megbetegedést és 579 ezer halálesetet jelentettek. Az elhunytak 75 százaléka öt év alatti gyerek volt. A WHO szervezésében több millió öt év alatti gyermeket oltanak be malária ellen, vagy kapnak megelőző gyógyszereket a szúnyogszezonban.
A bizonyos szúnyogfajok által terjesztett malária kezelés nélkül életveszélyes betegség. Enyhe tünetei közé sorolják a lázat, a hidegrázást és a fejfájást. Súlyosabb esetben zavartság, görcsrohamok és légzési nehézségek is felléphetnek. A WHO becslései szerint a szúnyoghálók használata, lakott területeken a szúnyogok szaporodási helyeinek elkerülése, valamint a védőoltások 2000 óta mintegy 2,3 milliárd megbetegedést és 14 millió halálesetet előztek meg. A malária sújtotta országok száma 108-ról 80-ra csökkent. Új kihívást jelent ugyanakkor, hogy a malária kórokozója egyre ellenállóbb a gyógyszerekkel szemben, és az is, hogy a maláriát terjesztő Anopheles stephensi szúnyogfaj, amely korábban főként Indiában élt, megjelent Afrikában is.
