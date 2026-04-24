  • Megjelenítés
Tűz ütött ki az iváncsai akkumulátorgyárban, mentő helyett taxiba ültették a sérült dolgozókat
Gazdaság

Portfolio
Tűz ütött ki hétfő este az iváncsai akkumulátorgyárban, ami miatt három dolgozót kórházba kellett szállítani. Az érintett alkalmazottakat mentő helyett taxival vitték be, állapotuk azonban nem súlyos. A történtek miatt a vállalat és a kormányhivatal is vizsgálatot indított - tudósított a RTL.

A dunaújvárosi kórház tájékoztatása szerint a három érintettet a sürgősségi osztályon tartották megfigyelés alatt füstmérgezés gyanújával.

Égési sérüléseket és szén-monoxid-mérgezést szerencsére nem szenvedtek.

Az esetről elsőként Nagy Ervin, a Tisza Párt képviselője számolt be, ő és egy korábbi alkalmazott is felhívta a figyelmet arra, hogy a dél-koreai tulajdonú vállalat mentőautó helyett taxival vitette kórházba a dolgozókat.

A politikus közölte, hogy az utóbbi időben több panasz is érkezett hozzá a társaság hiányos munkavédelmi gyakorlatáról. A baleset miatt levélben fordult a cég vezetéséhez. Ebben a tűz körülményeinek tisztázását, valamint a hasonló esetek elkerülését célzó intézkedésekről kért tájékoztatást.

Még több Gazdaság

Felszólította továbbá a vállalatot, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően működjön együtt az érdekvédelmi szakemberekkel, és az ő javaslataik alapján garantálja a munkavállalók biztonságát.

Kiemelte: amennyiben a cég ennek nem tesz eleget, a munkavédelmi hatósághoz fordul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility