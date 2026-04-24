Tűz ütött ki az iváncsai akkumulátorgyárban, mentő helyett taxiba ültették a sérült dolgozókat

A dunaújvárosi kórház tájékoztatása szerint a három érintettet a sürgősségi osztályon tartották megfigyelés alatt füstmérgezés gyanújával.

Égési sérüléseket és szén-monoxid-mérgezést szerencsére nem szenvedtek.

Az esetről elsőként Nagy Ervin, a Tisza Párt képviselője számolt be, ő és egy korábbi alkalmazott is felhívta a figyelmet arra, hogy a dél-koreai tulajdonú vállalat mentőautó helyett taxival vitette kórházba a dolgozókat.

A politikus közölte, hogy az utóbbi időben több panasz is érkezett hozzá a társaság hiányos munkavédelmi gyakorlatáról. A baleset miatt levélben fordult a cég vezetéséhez. Ebben a tűz körülményeinek tisztázását, valamint a hasonló esetek elkerülését célzó intézkedésekről kért tájékoztatást.

Felszólította továbbá a vállalatot, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően működjön együtt az érdekvédelmi szakemberekkel, és az ő javaslataik alapján garantálja a munkavállalók biztonságát.

Kiemelte: amennyiben a cég ennek nem tesz eleget, a munkavédelmi hatósághoz fordul.

