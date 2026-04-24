Új rendszert vezetnek be az M1-es autópályán
Új, intelligens jelzőrendszer segíti az M1-es autópályán közlekedőket. A digitális táblákból és radarokból álló autonóm hálózat valós idejű adatokkal tájékoztatja a sofőröket az aktuális forgalmi helyzetről - írja az MKIF Zrt.
A rendszer húsz változtatható jelzésképű táblából és nyolc radarérzékelőből áll. Ezeket az eszközöket a csomópontok, az áttérési lehetőségek, valamint a tereléseket megelőző szakaszok előtt helyezték el.

A fejlesztés elsősorban a Budapest felé tartóknak nyújt gyakorlati segítséget.

A kijelzők ugyanis megkönnyítik a választást az átterelt pálya és a munkaterület melletti sávok között.

A hálózat teljesen önállóan működik

A radarok sávonként, valós időben mérik a járművek sebességét és a forgalomsűrűséget. Torlódásveszély esetén egy mintegy háromszáz variációt tartalmazó belső vezérlési mátrix értékeli a beérkező adatokat. Ezután a rendszer automatikusan megjeleníti a legmegfelelőbb jelzésképet. A stabil és megbízható tájékoztatás érdekében a hálózat nemcsak a pillanatnyi állapotot vizsgálja. A megelőző időszakok forgalmi adatait is figyelembe veszi, így sikeresen kiszűri a rövid idejű ingadozásokat.

Bár a technológia automatizált, az üzemeltetőknek szükség esetén lehetőségük van manuális beavatkozásra is. A forgalomirányítás mellett a rendszer részletes adatokat gyűjt és elemez. Ez hosszabb távon is értékes információkkal szolgál az autópálya-fenntartáshoz és a jövőbeli fejlesztések megtervezéséhez.

