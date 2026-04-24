Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter
Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Az elmúlt napokban felgyorsultak a kormányalakítási egyeztetések: Magyar Péter több miniszter nevét is nyilvánosságra hozta, miközben ma várható az oktatási tárca jelöltjének bejelentése, amely kapcsán korábban a Rubovszky Rita (a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója) neve már vitát kavart. Eközben a leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Közben Magyar Péter bejelentette, hogy Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd.
Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát

Vitézy Dávid bejelentette, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését: a TISZA-kormány közlekedési és beruházási minisztereként szolgálja Magyarországot. Legfontosabb feladatának a válságban lévő vasút talpra állítását, az uniós források hazahozatalát és az ország közlekedési infrastruktúrájának átfogó megújítását jelölte meg. A leendő miniszter hangsúlyozta, hogy az új kormány történelmi felhatalmazása esélyt ad arra, hogy a korrupció és propaganda helyett végre szakmai alapú munka induljon a közlekedés és a közberuházások terén. Programjában szerepel többek között az autópálya-koncesszió felülvizsgálata, a vidéki utak felújítása, új KRESZ bevezetése és Budapest leszakadásának megállítása.

Bejelentett két új minisztert Magyar Péter

Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd. A két tárcavezető feladata a magyar közlekedés, illetve a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer teljes körű rendbetétele lesz - írja Magyar Péter a Facebookon.

Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euró-árfolyam

Magyarország még a parlamenti választások után két héttel is a közép-kelet-európai régió fókuszában maradt. A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban, és a befektetők minden gyengülést gyorsan vételi alkalomként használnak fel. A következő időszak legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése lesz, amelyet májusban az új kormány hivatalos megalakulása követ.

Több helyettes államtitkár is lemondott

A Magyar Közlönyben megjelent legfrissebb határozatok szerint több helyettes államtitkár is önként távozott a Kulturális és Innovációs, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériumból. A személyi változások mellett a kormány módosította az otthonteremtési támogatás szabályait, és végül elállt a reklámadó bevezetésétől - írta a 24.hu.

Hiába a kormányváltás, a CEU nem hozza vissza az oktatást Budapestre

A Közép-európai Egyetem (CEU) a kormányváltás és a Tisza Párt győzelme ellenére sem hozza vissza oktatási tevékenységét Budapestre. Az intézmény kampusza továbbra is Bécsben marad. A magyar fővárosban lévő telephely a jövőben is elsősorban kutatási feladatokat lát el - jelentette a Népszava.

Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson

Az uniós vezetőknek türelmesnek kell lenniük az új magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel – az EU renitenseként emlegetett Orbán Viktor utódjával – szemben, figyelmeztetett Donald Tusk lengyel kormányfő. Az EU-csúcson a tagállami vezetők először ültek össze a magyarországi választások óta, a ciprusi tagállami egyeztetésre a bukott magyar kormányfő már el sem ment.

A választások előtt nagyot ugrott a külföldön dolgozó magyarok száma

Az elmúlt időszak romlása után stabilizálódott a magyar munkaerőpiac az idei első negyedévben. A foglalkoztatás csökkenése megállt, a munkanélküliség kissé csökkent, ugyanakkor nagyot ugrott az átmenetileg külföldön dolgozó magyarok száma.

Visszakerült az uniós zászló a Parlamentre

Az Országgyűlés alakuló ülésén a magyar és a székely zászló mellé visszakerül az Európai Unió zászlaja is a Parlament homlokzatára

- írta Magyar Péter a Facebookon.

Választás 2026: újabb fontos bejelentésekre készül Magyar Péter

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a héten egy azonnal bevezethető, jogszabály-módosítást nem igénylő javaslatcsomagot adott át a Tisza Pártnak, amely a pedagógusok terheinek csökkentését és a tankerületi gyakorlatok átalakítását célozza. A szakszervezet szerint meg kell szüntetni a pedagógusok „listázását”, és vissza kell adni az intézményvezetők munkáltatói jogköreit. Emellett többek között a teljesítményértékelési és továbbképzési szabályok visszavonását, a szabad tankönyvválasztás felé tett lépéseket, a bérrendezést és a KEKVA-modell megszüntetését is sürgetik.

Több nevet is bejelentettek már

A héten több miniszterjelölt személye is ismertté vált a formálódó Tisza-kormányban, a bejelentett névsor szerint:

  • Kármán András pénzügyminiszter,
  • Kapitány István gazdasági és energiaminiszter,
  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,
  • Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter,
  • Gajdos László környezetvédelmi miniszter,
  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
  • Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,
  • valamint Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz.

Velkey György lesz a Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese: Magyar Péter kabinetfőnöke a héten megerősítette, hogy betölti a posztot. A frakcióvezető, Bujdosó Andrea korábban jelezte, hogy több helyettessel dolgozik majd, akik különböző területekért felelnek, Velkey pedig az általános frakcióvezető-helyettesi feladatokat látja el.

Korábban azt is bejelentették, hogy Forsthoffer Ágnes lesz az Országgyűlés elnöke.

Szimbolikus ügyek

A héten Magyar Péter megerősítette, hogy a Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat, és a képviselőik nem költöznek be a - megfogalmazása szerint - az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselői Irodaházba.

Folytatódtak a tárgyalások

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a Bankszövetséggel tárgyalt a pénzügyi szektor helyzetéről, míg a gazdaságfejlesztési terület az uniós források hazahozatalára fókuszál. Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca várományosa a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetett a kamarai jogkörök visszaadásáról.

Magyar Péter, a héten telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A párt közlése szerint a Tisza csak akkor kezdene szakpolitikai tárgyalásokat, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat érintő jogszabályokat, és garanciát ad a tulajdonjogok tiszteletben tartására. A felek Brüsszelben, a következő európai tanácsi találkozón folytathatják személyesen az egyeztetéseket.

Úja működik a Barátság

Az eredeti ígéreteknél hamarabb, már a héten megjavították Ukrajnában a Barátság kőolajvezetéket, amely egy januári orosz dróntámadás óta nem működött. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába. A Mol szerint a hónap végéig mintegy 119 ezer tonna orosz nyersolaj juthat el a Slovnaft finomítójába. Közben az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának szánt hitelcsomagot, miután Magyarország és Szlovákia az olajszállítás helyreállását követően elállt korábbi vétójától.

Újabb nyomozások

Több, kormányzathoz köthető ügyben is nyomozás zajlik: a Központi Nyomozó Főügyészség a héten magához vonta az MNB mintegy 500 milliárd forintos vagyonvesztésének vizsgálatát, és eljárást indított a csádi misszió ügyében is.

Az MNB ügyben megszólalt Matolcsy György volt jegybankelnök, majd Simor András is, aki azt állította, hogy zsarolás miatt kellett távoznia az Erste felügyelőbizottságából. Elmondása szerint egy zárt körű egyeztetésen azt jelezték neki, hogy jelenléte esetén a bankfelügyelet szigorúbban lép fel az Erste magyar leánybankjával szemben. Az Erste Bank nem erősítette meg, de nem is cáfolta az állításokat, ugyanakkor jelezte: vizsgálat esetén együttműködik a hatóságokkal.

Új Medián-mérés

Egy friss Medián-felmérés szerint tovább nőtt a Tisza Párt támogatottsága, miközben a Fideszé visszaesett, és a különbség már jelentős. A teljes szavazókorú népességben a Tisza 56 százalékon áll, a biztos pártválasztók körében pedig 66 százalékon. A Fidesz támogatottsága ezzel szemben 21, illetve 25 százalékra csökkent.

Megvan az alakuló gyűlés időpontja is. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter

Magyar Péter tegnap bemutatta leendő kormánya újabb 2 miniszterét, Lőrincz Viktóriát és Ruff Bálintot, akik a terület- és vidékfejlesztési tárca, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztérium irányításáért felelnek majd. A Tisza elnöke eközben az uniós források felszabadításáról és a napi egymillió eurós menekültügyi bírság felfüggesztéséről tárgyalt az Európai Bizottsággal, az egyeztetésekről a következő napokban akár több bejelentés is érkezhet. A nap folyamán főleg külpolitikai fronton érkeztek fejlemények: a Mol megerősítette, hogy megérkeztek Magyarországra az első molekulák a Barátság kőolajvezetéken, amire válaszul a szlovák és a magyar kormány elállt a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósítását akadályozó technikai vétójától.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem.

