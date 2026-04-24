Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a héten egy azonnal bevezethető, jogszabály-módosítást nem igénylő javaslatcsomagot adott át a Tisza Pártnak, amely a pedagógusok terheinek csökkentését és a tankerületi gyakorlatok átalakítását célozza. A szakszervezet szerint meg kell szüntetni a pedagógusok „listázását”, és vissza kell adni az intézményvezetők munkáltatói jogköreit. Emellett többek között a teljesítményértékelési és továbbképzési szabályok visszavonását, a szabad tankönyvválasztás felé tett lépéseket, a bérrendezést és a KEKVA-modell megszüntetését is sürgetik.

Több nevet is bejelentettek már

A héten több miniszterjelölt személye is ismertté vált a formálódó Tisza-kormányban, a bejelentett névsor szerint:

Kármán András pénzügyminiszter,

Kapitány István gazdasági és energiaminiszter,

Orbán Anita külügyminiszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,

Ruszin-Szendi Romolusz honvédelmi miniszter,

Gajdos László környezetvédelmi miniszter,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,

Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,

terület- és vidékfejlesztési miniszter, valamint Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter lesz.

Velkey György lesz a Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese: Magyar Péter kabinetfőnöke a héten megerősítette, hogy betölti a posztot. A frakcióvezető, Bujdosó Andrea korábban jelezte, hogy több helyettessel dolgozik majd, akik különböző területekért felelnek, Velkey pedig az általános frakcióvezető-helyettesi feladatokat látja el.

Korábban azt is bejelentették, hogy Forsthoffer Ágnes lesz az Országgyűlés elnöke.

Szimbolikus ügyek

A héten Magyar Péter megerősítette, hogy a Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat, és a képviselőik nem költöznek be a - megfogalmazása szerint - az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló Képviselői Irodaházba.

Folytatódtak a tárgyalások

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a Bankszövetséggel tárgyalt a pénzügyi szektor helyzetéről, míg a gazdaságfejlesztési terület az uniós források hazahozatalára fókuszál. Hegedűs Zsolt, az egészségügyi tárca várományosa a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetett a kamarai jogkörök visszaadásáról.

Magyar Péter, a héten telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A párt közlése szerint a Tisza csak akkor kezdene szakpolitikai tárgyalásokat, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat érintő jogszabályokat, és garanciát ad a tulajdonjogok tiszteletben tartására. A felek Brüsszelben, a következő európai tanácsi találkozón folytathatják személyesen az egyeztetéseket.

Úja működik a Barátság

Az eredeti ígéreteknél hamarabb, már a héten megjavították Ukrajnában a Barátság kőolajvezetéket, amely egy januári orosz dróntámadás óta nem működött. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába. A Mol szerint a hónap végéig mintegy 119 ezer tonna orosz nyersolaj juthat el a Slovnaft finomítójába. Közben az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az Ukrajnának szánt hitelcsomagot, miután Magyarország és Szlovákia az olajszállítás helyreállását követően elállt korábbi vétójától.

Újabb nyomozások

Több, kormányzathoz köthető ügyben is nyomozás zajlik: a Központi Nyomozó Főügyészség a héten magához vonta az MNB mintegy 500 milliárd forintos vagyonvesztésének vizsgálatát, és eljárást indított a csádi misszió ügyében is.

Az MNB ügyben megszólalt Matolcsy György volt jegybankelnök, majd Simor András is, aki azt állította, hogy zsarolás miatt kellett távoznia az Erste felügyelőbizottságából. Elmondása szerint egy zárt körű egyeztetésen azt jelezték neki, hogy jelenléte esetén a bankfelügyelet szigorúbban lép fel az Erste magyar leánybankjával szemben. Az Erste Bank nem erősítette meg, de nem is cáfolta az állításokat, ugyanakkor jelezte: vizsgálat esetén együttműködik a hatóságokkal.

Új Medián-mérés

Egy friss Medián-felmérés szerint tovább nőtt a Tisza Párt támogatottsága, miközben a Fideszé visszaesett, és a különbség már jelentős. A teljes szavazókorú népességben a Tisza 56 százalékon áll, a biztos pártválasztók körében pedig 66 százalékon. A Fidesz támogatottsága ezzel szemben 21, illetve 25 százalékra csökkent.

Megvan az alakuló gyűlés időpontja is. Május 9-én, szombaton 10 órára hívta össze a köztársasági elnök az Országgyűlés alakuló ülését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert