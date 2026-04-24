Védett üzemanyagár: Magyar Péternél kérnek egyeztetést a kiskutasok
A Független Benzinkutak Szövetsége nyílt levélben fordult Magyar Péterhez, amelyben a mintegy 700 családi üzemanyag-kiskereskedelmi vállalkozás és 8500 család nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. Az FBSZ szerint a védett áras rendszer szélesebb társadalmi és gazdasági következményekkel is járhat, ezért a szövetség személyes egyeztetést kér a leendő miniszterelnöktől, hogy bemutathassák javaslataikat a vidéki ellátásbiztonság fenntartására. A háttérben az áll, hogy Magyar Péter a Mollal már megállapodott a védett ár fenntartásáról az új kormány megalakulása után is, bár a forint erősödése és a finomítói prémiumok csökkenése kedvező feltételeket teremthet az intézkedés későbbi kivezetéséhez.

A Független Benzinkutak Szövetsége, valamint a VOSZ érintett vezetősége nevében Gépész László, az FBSZ elnöke nyílt levelet írt Magyar Péternek, amit a Portfolio-nak is elküldött. A levélben tájékoztatni szeretnék a leendő miniszterelnököt a "mintegy 700 magyar kis- és középvállalkozást magában foglaló családi üzemanyag kiskereskedelmi vállalkozások és az általuk foglalkoztatott 8500 család helyzetéről".

A levél szerint ezek a vállalkozások az elmúlt időszakban nehéz körülmények közé kerültek, elsősorban

a védett áras kormányzati döntések jelenlegi rendszerének gazdasági hatásai miatt.

A kialakult helyzet az FBSZ szerint nemcsak az érintett vállalkozások működését és fennmaradását veszélyezteti, hanem "szélesebb társadalmi és gazdasági következményekkel is járhat és sérti a hatályos törvényeket".

Lazít a boltok nyitva tartási szabályain a belga szövetségi kormány

Választás 2026: hamarosan érkezik a várva várt bejelentés - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Új rendszert vezetnek be az M1-es autópályán

Az FBSZ fontosnak tartja a vidéki ellátásbiztonság kérdésének elemzését, különös tekintettel az induló mezőgazdasági szezonra, valamint a lakosság folyamatos és biztonságos ellátására.

Hangsúlyozza Gépész László a levélben:

Szeretnénk lehetőséget kérni egy személyes vagy szakmai egyeztetésre,

amelynek keretében részletesen bemutathatnánk az érintett vállalkozások helyzetét, a jelenlegi problémákat, valamint azokat a javaslatokat, amelyek hozzájárulhatnak a vidéki ellátásbiztonság fenntartásához és a magyar családi vállalkozások megőrzéséhez".

Háttér

Jelen pillanatban az látszik, hogy a következő időszakban is velünk maradhat a védett áras rendszer az üzemanyagpiacon. Április 16-án ugyanis tárgyalást folytatott Hernádi Zsolttal és a Mol felső vezetésével Magyar Péter, ahol a felek megállapodtak arról, hogy

a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is,

és "ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni".

Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy milyen nyersolajár és forinterő esetén lesz majd reális kivezetni az intézkedést.

Ebben a tekintetben egyébként kedvezőek a kilátások:

  • egyrészt a befektetők már a választás előtt is a párt győzelmére pozicionálták a magyar eszközöket, ami az elmúlt hetekben a forint erősödésében is megjelent. A választási győzelem után pedig tovább gyorsult ez a folyamat, a forint a dollárral szemben négyéves csúcs közelébe erősödött.
  • Másrészt bár a nyersolaj világpiaci ára széles kilengések mentén oldalazik, de az európai finomítói prémiumok nagyot estek az elmúlt hetekben, ennek a hátterével ebben az elemzésben foglalkoztunk.
Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a MÁSZ: így lehet elkerülni a magyarországi üzemanyagárak elszabadulását

A belgrádi kormánnyal tárgyalt Hernádi Zsolt, a Mol vezetője: fókuszban a NIS jövője

Hernádi Zsolttal tárgyalt Magyar Péter: marad a védett ár a benzinnél!

