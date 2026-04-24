Vége a hagyományos energiabeszerzésnek: két hét múlva kiderül, mi jön helyette

A blokk egyik központi üzenete, hogy
az olcsó és kiszámítható energia időszaka belátható időn belül nem tér vissza,
így a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell egy tartósan bizonytalan és gyorsan változó piaci környezethez. Az elmúlt évek válságai – és a jelenlegi geopolitikai konfliktusok – egyértelművé tették, hogy az energiaárakat ma már nem csupán gazdasági, hanem erőteljesen politikai tényezők is mozgatják.
A szekcióban azt is boncolgatjuk majd, hogy milyen ár- és piaci forgatókönyvekre készüljenek a vállalatok 2026-ban és azon túl, különös tekintettel a villamosenergia- és gázpiacokra. A szakértők bemutatják, milyen trendek rajzolódnak ki az európai energiapiacon, és hogy az energiakereskedők milyen strukturális átalakulásokra számítanak.
A nap elején gyorsan kiderül, hogy
a hagyományos beszerzési szemlélet már nem működik, azt újra kell tervezni.
A szekció szakít azzal a leegyszerűsítő megközelítéssel, hogy létezik „egyetlen jó szerződés”, és helyette a portfólióalapú gondolkodást helyezi előtérbe. A kérdés ma már nem az, hogy fix, indexált, PPA vagy éppen on-site megoldást válasszon egy vállalat, hanem az, hogy milyen kombinációban, milyen időtávon és milyen kockázati szint mellett érdemes ezeket alkalmazni.
A szekció előadásai a teljes spektrumot lefedik a makropiaci helyzetképtől a konkrét vállalati megoldásokig.
- Az előadások sorát Hujber András nyitja meg, aki az Európai Bizottság részéről az európai energiapiac aktuális állapotát és várható irányait ismerteti.
- Másoddiként Berényi Gábor az energia időértékére épülő, komplex villamosenergia-ellátási modelleket mutatja be.
- Ezt követi Bartha László előadása az energiabeszerzési döntések mögötti partnerségi szempontokra fókuszál, rávilágítva arra, hogy a megfelelő piaci szereplő kiválasztása legalább olyan fontos, mint maga a konstrukció.
A blokkot egy panelbeszélgetés zárja, amely
az energiapiaci turbulencia vállalati hatásait és a lehetséges válaszokat helyezi középpontba.
A beszélgetés során a piac meghatározó szereplői – kereskedők, tőzsdei és iparági szakértők – ütköztetik álláspontjaikat arról, hogyan lehet hatékonyan kezelni a növekvő árkockázatot, és milyen stratégiák bizonyulhatnak működőképesnek a következő években.
A beszélgetést Kabát Krisztián, a Portfolio Csoport moderálja energetikai elemzője moderálja.
A panel résztvevői:
- Fehér Róbert, vezérigazgató, alelnök, 8G Energy, Magyar Megújuló Energia Szövetség
- Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.
- Hiezl Tamás, ügyvezető, elnök, CEZ Magyarország, Magyar Energiakereskedők Szövetsége
- dr. Vajta Mátyás, vezérigazgató, HUPX
A nap során nem csak trendeket, hanem konkrét döntési szempontokat és működő gyakorlatokat is kapsz ahhoz, hogy eligazodj az egyre komplexebb energiapiacon.
Ha még mindig gondolkoznál, mondunk még egy okot, hogy elgyere: a konferencia nem csupán előadásokat és panelbeszélgetéseket kínál, hanem
kiemelt networking lehetőséget is biztosít, ahol a jövőbeni üzleti együttműködések alapjai is megszülethetnek.
Amennyiben sikerült meggyőznünk, célszerű mielőbb lépni, mivel a kedvezményes jegyek beszerzésére már csak pár óra maradt:
