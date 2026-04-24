Vége a hagyományos energiabeszerzésnek: két hét múlva kiderül, mi jön helyette – kedvezményes jegyek már csak pár óráig elérhetők!

A vállalati energiabeszerzés ma már messze túlmutat egy egyszerű szerződéskötési döntésen: komplex, folyamatosan újratervezett stratégiai kérdéssé vált egy olyan környezetben, ahol a geopolitikai feszültségek és a piaci volatilitás egyszerre alakítják az árakat. Erre a kihívásra reflektál a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferencia nyitó, I. szekciója, amely „Energiaárak és beszerzés geopolitikai nyomás alatt” címmel ad átfogó helyzetképet a vállalatok számára.

A blokk egyik központi üzenete, hogy

az olcsó és kiszámítható energia időszaka belátható időn belül nem tér vissza,

így a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell egy tartósan bizonytalan és gyorsan változó piaci környezethez. Az elmúlt évek válságai – és a jelenlegi geopolitikai konfliktusok – egyértelművé tették, hogy az energiaárakat ma már nem csupán gazdasági, hanem erőteljesen politikai tényezők is mozgatják.

A szekcióban azt is boncolgatjuk majd, hogy milyen ár- és piaci forgatókönyvekre készüljenek a vállalatok 2026-ban és azon túl, különös tekintettel a villamosenergia- és gázpiacokra. A szakértők bemutatják, milyen trendek rajzolódnak ki az európai energiapiacon, és hogy az energiakereskedők milyen strukturális átalakulásokra számítanak.

A nap elején gyorsan kiderül, hogy

a hagyományos beszerzési szemlélet már nem működik, azt újra kell tervezni.

A szekció szakít azzal a leegyszerűsítő megközelítéssel, hogy létezik „egyetlen jó szerződés”, és helyette a portfólióalapú gondolkodást helyezi előtérbe. A kérdés ma már nem az, hogy fix, indexált, PPA vagy éppen on-site megoldást válasszon egy vállalat, hanem az, hogy milyen kombinációban, milyen időtávon és milyen kockázati szint mellett érdemes ezeket alkalmazni.

A szekció előadásai a teljes spektrumot lefedik a makropiaci helyzetképtől a konkrét vállalati megoldásokig.

  • Az előadások sorát Hujber András nyitja meg, aki az Európai Bizottság részéről az európai energiapiac aktuális állapotát és várható irányait ismerteti.
  • Másoddiként Berényi Gábor az energia időértékére épülő, komplex villamosenergia-ellátási modelleket mutatja be.
  • Ezt követi Bartha László előadása az energiabeszerzési döntések mögötti partnerségi szempontokra fókuszál, rávilágítva arra, hogy a megfelelő piaci szereplő kiválasztása legalább olyan fontos, mint maga a konstrukció.

A blokkot egy panelbeszélgetés zárja, amely

az energiapiaci turbulencia vállalati hatásait és a lehetséges válaszokat helyezi középpontba.

A beszélgetés során a piac meghatározó szereplői – kereskedők, tőzsdei és iparági szakértők – ütköztetik álláspontjaikat arról, hogyan lehet hatékonyan kezelni a növekvő árkockázatot, és milyen stratégiák bizonyulhatnak működőképesnek a következő években.

A beszélgetést Kabát Krisztián, a Portfolio Csoport moderálja energetikai elemzője moderálja.

A panel résztvevői:

  • Fehér Róbert, vezérigazgató, alelnök, 8G Energy, Magyar Megújuló Energia Szövetség
  • Fejes Tibor, kereskedelmi igazgató, Electron Holding Zrt.
  • Hiezl Tamás, ügyvezető, elnök, CEZ Magyarország, Magyar Energiakereskedők Szövetsége
  • dr. Vajta Mátyás, vezérigazgató, HUPX

A nap során nem csak trendeket, hanem konkrét döntési szempontokat és működő gyakorlatokat is kapsz ahhoz, hogy eligazodj az egyre komplexebb energiapiacon.

