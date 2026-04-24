Viharos széllel tör be a hidegfront Magyarországra

Szombaton ideális kirándulóidő várható sok napsütéssel. Délutánra 20–25 fokig melegszik a levegő, csapadékra nem kell számítani. A nyugati, északnyugati szél azonban már ekkor is élénk, helyenként erős lesz. Ez a légmozgás némiképp rontja majd a hőérzetet.
Vasárnap egy hidegfront éri el az országot, de jelentős esőt ez sem hoz.
Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor. A megnövekvő felhőzet ellenére a napsütés továbbra is megmarad. Az északnyugati szél viszont országszerte megerősödik, sőt, helyenként viharossá fokozódik. Ezzel párhuzamosan a lehűlés is megkezdődik. Az ország északi felén 14–18, míg a délebbi tájakon 19–21 fok körüli maximumokat mérhetünk.
Hétfőre a nappali csúcsértékek már mindenhol 20 fok alá esnek. A beáramló hideg levegő miatt a hét első két napján éjszakánként ismét mezőgazdasági fagyvédelemre lesz szükség. Hétfő és kedd hajnalban elsősorban az északi, fagyzugos vidékeken kell gyenge fagyokra számítani. A lehűlés azonban nem tart sokáig, így a hét további részében már nem csökken tovább a hőmérséklet.
Bejelentett két új minisztert Magyar Péter
Megvan, ki teheti rendbe a MÁV-ot.
A vezetői vakság kora: szoftverlicencek osztogatásával nem lesz AI-natív a vállalatod
A kudarc oka legtöbbször az elavult szervezeti struktúra
Kiszivárogtak Trump háborús tervei: szintet lép az Egyesült Államok, pusztító csapás érheti az ellenséges államot
Amerika készül a háború folytatására.
Történelmi áttörés jöhet a rettegett betegség elleni harcban, de vannak aggasztó jelek
Évi 600 ezer halálozás köthető a betegséghez.
Óriási galibát okozott egy MI-generált kép, a készítőt letartóztatták
Azt mondta, csak viccelt.
Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam
A felhő üzletág húzza a bevételeket.
2020 májusa óta nem jött ilyen rossz hír Németországból
Romlik a hangulat.
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
