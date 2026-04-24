Viharos széllel tör be a hidegfront Magyarországra

Szombaton ideális kirándulóidő várható sok napsütéssel. Délutánra 20–25 fokig melegszik a levegő, csapadékra nem kell számítani. A nyugati, északnyugati szél azonban már ekkor is élénk, helyenként erős lesz. Ez a légmozgás némiképp rontja majd a hőérzetet.

Vasárnap egy hidegfront éri el az országot, de jelentős esőt ez sem hoz.

Legfeljebb elszórtan alakulhat ki egy-egy futó zápor. A megnövekvő felhőzet ellenére a napsütés továbbra is megmarad. Az északnyugati szél viszont országszerte megerősödik, sőt, helyenként viharossá fokozódik. Ezzel párhuzamosan a lehűlés is megkezdődik. Az ország északi felén 14–18, míg a délebbi tájakon 19–21 fok körüli maximumokat mérhetünk.

Hétfőre a nappali csúcsértékek már mindenhol 20 fok alá esnek. A beáramló hideg levegő miatt a hét első két napján éjszakánként ismét mezőgazdasági fagyvédelemre lesz szükség. Hétfő és kedd hajnalban elsősorban az északi, fagyzugos vidékeken kell gyenge fagyokra számítani. A lehűlés azonban nem tart sokáig, így a hét további részében már nem csökken tovább a hőmérséklet.

