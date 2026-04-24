Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát

Magyar Péter felkért, hogy a TISZA-kormány közlekedési és beruházási minisztereként szolgáljam Magyarországot.
A leendő miniszterelnök megtisztelő felkérését elfogadtam
- olvasható a bejegyzésben.
Évtizedes adósságokat kell ledolgoznunk, talpra kell állítanunk a válságban lévő vasutat, és haza kell hozzuk az európai uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására. Meggyőződésem: az új kormány minden eddiginél világosabb választói felhatalmazása történelmi lehetőség. Esély arra, hogy a hatalmi játszmák, a korrupció és a mindent felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődjön a közlekedésben és a közberuházások terén.
A Tisza programját kell végrehajtania
A miniszterelnök arra kért, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzak
ennek egyik kulcseleme a vasút évek óta tartó válságának felszámolása, és végre-valahára a magyar vasút fejlesztésének kormányzati prioritássá emelése más európai országokhoz hasonlóan.
- írja Vitézy, hangsúlyozva, hogy továbbra is szakember szeretne maradni.
Feladatok:
- Az uniós források hazahozatalával el kell indítani egy átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot.
- A budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni.
- A fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.
- Felül kell vizsgálni a pazarló és túlárazott autópálya-koncessziót, és új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.
- Új szintre emelik a magyar vidék közlekedését a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Elkerülő utakat építenek, országos kátyúmentesítési programot indítanak, és fejlesztik a vidéki közlekedési infrastruktúrát.
- Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség: olyan szabályozásra, amely a legkiszolgáltatottabb közlekedőket védi, csökkenti a halálos balesetek számát, és szigorúan fellép a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen.
- Új lendületet kell adni Budapestnek is. Meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól, ez egész Magyarország jól felfogott gazdasági érdeke.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Megvan a nagy terv: sosem látott szövetséget építene Magyar Péter – De van néhány súlyos buktató
Újra szoros lehet a kapcsolat Ausztria és Magyarország között, de lesz-e ebből erős Közép-Európa?
Tavaly még a túlélésért küzdött a tech-óriás, most akkorát robbantott a tőzsdén, hogy mindenki csak pislog
20 százalékos plusz zárás után.
Repedezik Putyin hatalma, ahogy haldoklik az orosz gazdaság
Már egyre kevésbé tagadja a Kreml, hogy óriási a válság.
Lehullott a lepel: szintet lépett a fegyverrendszer, amely már több százszor bizonyított Ukrajnában
Ezek lehetnek az orosz drónok rémei.
Bemondták az elemzők: jöhet a 350-es euróárfolyam
A piac egyértelműen optimista a forinttal kapcsolatban.
Nem az a kérdés, mikor készül el Paks II., hanem hogy elkészül-e egyáltalán
Nehéz helyzetben az új kormány.
Történelmi fordulat: évtizedes semlegesség után megnyithatja területét a NATO atomfegyverei előtt Oroszország szomszédja
Moszkva ennek nagyon nem fog örülni.
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.