Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát
Vitézy Dávid bejelentette, mivel kezdi a munkát

Vitézy Dávid bejelentette, hogy elfogadta Magyar Péter felkérését: a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere lesz. Legfontosabb feladatának a válságban lévő vasút talpra állítását és az ország közlekedési infrastruktúrájának átfogó megújítását jelölte meg. Programjában szerepel többek között az autópálya-koncesszió felülvizsgálata, a vidéki utak felújítása, új KRESZ bevezetése és Budapest leszakadásának megállítása.

Magyar Péter felkért, hogy a TISZA-kormány közlekedési és beruházási minisztereként szolgáljam Magyarországot.

A leendő miniszterelnök megtisztelő felkérését elfogadtam

- olvasható a bejegyzésben.

Évtizedes adósságokat kell ledolgoznunk, talpra kell állítanunk a válságban lévő vasutat, és haza kell hozzuk az európai uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására. Meggyőződésem: az új kormány minden eddiginél világosabb választói felhatalmazása történelmi lehetőség. Esély arra, hogy a hatalmi játszmák, a korrupció és a mindent felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődjön a közlekedésben és a közberuházások terén.

Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Bejelentett két új minisztert Magyar Péter

Történelmi áttörés jöhet a rettegett betegség elleni harcban, de vannak aggasztó jelek

A Tisza programját kell végrehajtania

A miniszterelnök arra kért, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzak

ennek egyik kulcseleme a vasút évek óta tartó válságának felszámolása, és végre-valahára a magyar vasút fejlesztésének kormányzati prioritássá emelése más európai országokhoz hasonlóan.

- írja Vitézy, hangsúlyozva, hogy továbbra is szakember szeretne maradni.

Feladatok:

  • ⁠Az uniós források hazahozatalával el kell indítani egy átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot.
  • ⁠A budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni.
  • A fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, és létre kell hozni az egységes városi–regionális hálózatokat és tarifarendszert.
  • Felül kell vizsgálni a pazarló és túlárazott autópálya-koncessziót, és új sebességbe kell kapcsolni a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.
  • Új szintre emelik a magyar vidék közlekedését a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Elkerülő utakat építenek, országos kátyúmentesítési programot indítanak, és fejlesztik a vidéki közlekedési infrastruktúrát.
  • Új KRESZ-re és közlekedésbiztonsági jogszabályokra van szükség: olyan szabályozásra, amely a legkiszolgáltatottabb közlekedőket védi, csökkenti a halálos balesetek számát, és szigorúan fellép a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen.
  • Új lendületet kell adni Budapestnek is. Meg kell állítani a főváros leszakadását a régiós nagyvárosoktól, ez egész Magyarország jól felfogott gazdasági érdeke.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

