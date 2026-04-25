A Fehér Ház bejelentette a Pakisztánba utazó delegáltjait
MTI
Donald Trump közel-keleti ügyekben tárgyaló diplomatái, Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember szombaton Pakisztánba utaznak, hogy ismét tárgyalóasztalhoz üljenek az iráni kormány képviselőivel, közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken.

A sajtótitkár elmondta, hogy az újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lesznek a közvetítők, és reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb lépni a békemegállapodáshoz.

Hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre. Karoline Leavitt közlése szerint

Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök veje utazik el Iszlámábádba.

A béketárgyalások első fordulójában résztvevő JD Vance alelnök Washingtonból követi a fejleményeket, Donald Trump elnök oldalán, Marco Rubio külügyminiszterrel közösen - mondta el a szóvivő.

Az amerikai pénzügyminisztérium az Iránra nehezedő gazdasági nyomás részeként pénteken szankciók újabb széles körét jelentette be, aminek célja Irán kőolajexportjának további akadályozása. Büntetőintézkedés alá került többi között egy kínai kőolajfeldolgozó, ami Iránból származó nyersanyagot dolgoz fel, valamint panamai, barbadosi, San Marinó-i bejegyzésű kőolajszállító tankerek és vállalkozások Panamában, Hong-Kongban, Kínában, a Seychelle-szigeteken és a Brit Virgin-szigeteken.

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

