Azbesztbotrány: egyre több város lép

Egyre nagyobb hullámokat vet az osztrák bányákból származó kőzúzalék ügye, miután több helyen is kiderült, hogy az anyag azbesztet tartalmazhat. A történet Szombathelyről indult, ahol már konkrét intézkedéseket kellett bevezetni, de gyorsan átterjedt a környező településekre is. Kőszegen korlátozások jöttek, Sopronban egyelőre megnyugtatóbb a helyzet, de a vizsgálatok még mindenhol zajlanak.

Azbeszt a magyar utakon

Évekkel ezelőtt osztrák bányákból származó kőzúzalék került magyarországi utakra, parkolókba. Később derült ki, hogy ezek egy része azbeszttartalmú lehet. Az azbeszt önmagában nem probléma, amíg a földben van, viszont ha porlódik és a levegőbe kerül, belélegezve súlyosan rákkeltő. A gond pont ez, az utak és parkolók esetében a forgalom és a szél folyamatosan felkavarhatja a port.

A vizsgálatok több helyen nagyon rossz értékeket mutattak. Volt olyan minta, ahol az anyag fele azbeszt volt, ami nagyságrendekkel haladja meg a határértéket, a levegőben mért szint pedig a magyar munkaegészségügyi határérték többszöröse lett. Ez indította el a hatósági vizsgálatokat és a gyors helyi reakciókat.

Szombathely

Itt robbant be igazán az ügy, az oladi városrészben közel 12 kilométernyi útszakasz lehet érintett, több mint ezer ember lakókörnyezetében. A város rendkívüli intézkedéseket vezetett be, folyamatosan locsolják az utakat, hogy ne szálljon a por, 10 km/órás sebességkorlátozást rendeltek el, és kitiltották a nehéz járműveket. Több parkolót és útszakaszt is lezártak a vizsgálatok idejére.

A lakosok maszkot kaptak, és részletes útmutatót arról, hogyan csökkentsék a kockázatot, például ne szellőztessenek szeles időben, nedvesen takarítsanak, és próbálják minimalizálni a por bejutását a lakásba. A hangulat nem pánikszerű, de az ijedtség érezhető, főleg a gyerekes családoknál.

A megoldás egyelőre nyitott kérdés. Az egyik irány az utak lefedése lenne egy speciális technológiával, de felmerült az anyag elszállítása is, ami viszont óriási mennyiséget jelentene, és önmagában is komoly környezeti kockázattal járna. A költségek milliárdos nagyságrendűek, a város állami segítségre számít.

Kőszeg

Kőszegen egyelőre a megelőzés és a vizsgálat történik, az önkormányzat összegyűjtötte azokat a helyszíneket, ahol korábban osztrák eredetű kőzúzalékot használhattak, és ezeket átadta a hatóságoknak.

A vizsgálatok idejére több korlátozást vezettek be, lezárták az érintett parkolókat, sebességkorlátozást és forgalomkorlátozást rendeltek el, és megkezdték a területek nedvesítését. A mintavételezés folyamatban van, az eredmények után derül ki, hogy mekkora a tényleges kockázat.

A városvezetés központi koordinációt és állami finanszírozást sürget, mert hosszabb távon csak így lehet rendezni a helyzetet.

Sopron

Sopronban egyelőre megnyugtatóbb a helyzet. A városvezetés minden érintett kivitelezőtől és önkormányzati cégtől bekérte az adatokat, és a jelenlegi információk szerint az önkormányzati beruházásoknál nem használtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen lezárt az ügy. A hatósági vizsgálatok tovább folytatódnak, hogy kiderüljön, érinthet-e más helyszíneket is a szennyezés. A város folyamatos tájékoztatást ígér, amint új, ellenőrzött információk állnak rendelkezésre.

