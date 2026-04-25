Bod Péter Ákos: Nagyot fordult Magyarország megítélése, de most jön a neheze

Bod Péter Ákos szerint az április 12-i választás nem egyszerű politikai fordulat volt, hanem olyan esemény, amely azonnal átárazta Magyarország kockázati megítélését. A forint már a választás előtt erősödni kezdett, majd az eredmények után nagyot ugrott, ami szerinte egyértelmű piaci bizalmi jelzés volt. Ugyanez látszott az állampapírpiacon is, ahol javultak a finanszírozási feltételek. A lényeg nála az, hogy ez nem a gazdasági fundamentumok hirtelen javulásából fakadt, mert azok rövid idő alatt nem változnak meg. A piac inkább azt árazta, hogy csökkent a politikai kockázat.

A gazdasági háttér ezzel szemben nagyon gyenge. Bod Péter Ákos külön kiemeli, hogy 2022 és 2025 között a magyar reál-GDP összesen csak 0,4 százalékkal nőtt, miközben a régió többi országa ennél jóval nagyobb növekedést tudott felmutatni. Ezt így fogalmazza meg pontosan: „Bárhogy vesszük, a három év alatti mindössze négy ezrelék egyértelmű növekedési kudarc”. Közben az államháztartási hiány magas maradt, az államadósság újra emelkedik, a magyar adósságráta pedig a legmagasabb az új EU-tagállamok között. Szerinte emiatt vált kulcskérdéssé, hogy ki képes „hazahozni az uniós pénzeket”.

Az egyik legerősebb állítása az, hogy a választás előtt Magyarország nagyon közel került a bóvli kategóriához. A hitelminősítők már korábban negatív kilátást adtak, a külső környezet romlott, az iráni konfliktus pedig különösen rosszkor jött egy energiaimport-függő gazdaságnak. Bod szerint „legalább egy rating cégnél bóvliba került volna a magyar besorolás idén tavasszal”, ha nincs a választás miatti halasztás.

A politikai kockázat értelmezésében szerinte nagy fordulat történt. A Fidesz saját magát a stabilitás garanciájaként állította be, miközben a piac és a társadalom jelentős része már éppen az Orbán-kormányt látta nagyobb kockázatnak. Ezt a gondolatot így foglalja össze: „az Orbán-kormány a nagyobb kockázat”. A bizonytalanság fő forrása szerinte az EU-val való viszony romlása lett, amely egy újabb „folytatjuk” politika esetén akár súlyos, nehezen helyrehozható helyzetbe sodorhatta volna Magyarországot.

A Tisza Párt nagyarányú győzelme ezért Bod szerint nemcsak politikai, hanem pénzügyi értelemben is fordulatot hozott. Az euróövezeti csatlakozás szándékának megerősítése különösen fontos, mert horgonyként működhet a költségvetési és monetáris politika számára. Ez erősítheti a forintot, mérsékelheti az inflációt, és alacsonyabb kamatkörnyezetet hozhat. A forint mozgásánál is ezt látja: az euró árfolyama az iráni konfliktus után 385-ig ment, a választás után viszont 361 forintig erősödött a magyar deviza.

Bod Péter Ákos ugyanakkor nem állítja, hogy ezzel minden megoldódott. Szerinte most jön a neheze. A kormányváltás nála nem sima politikai váltás, hanem „politikai cezúra”, sőt „rezsim- (rendszer-) váltás”. Ez hatalmas munkaterhet jelent az államapparátusnak, törvénykezési, személyi és intézményi átalakításokkal. Emiatt késések, végrehajtási problémák, belső ellenállások és társadalmi türelmetlenség is jöhetnek.

