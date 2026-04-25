Elkészült a javaslat, ami teljesen átírhatja a magyar energiaárakat

A magyar gazdaság egyik fő versenyképességi problémáját az jelenti, hogy
a hazai vállalatokat európai uniós összevetésben is magasnak számító energiaköltségek terhelik.
Ez különösen igaz az ipari nagyfogyasztókra: az Eurostat adatai szerint a legmagasabb, évi 150 gigawattóra (GWh) feletti fogyasztási sávban a magyar vállalatok átlagosan a 3. legnagyobb tarifát fizették a 27 tagú EU-ban 2025 második fél évében.
A hazai termelői piacot jelenleg terhelő túlzott energiaköltségek következtében az iparvállalatok nem képesek fenntartható és eredményes nyereségtermelésre, és a fennmaradásukért küzdenek - fogalmaz az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF), az ipar energetikai érdekképviseleti szervezete, amely "aggodalommal figyeli az ipari fogyasztókat terhelő energiaköltségek rendkívül magas szintjét".
A helyzet kezelésére az IEF kidolgozott egy koncepciót, amely az iparvállalatokra nehezedő terhek lehetséges csökkentésére kínál megoldásokat.
A koncepció célja
azon többletköltségek azonosítására, mérséklésére, illetve megszüntetésére irányuló szakmai javaslatok megfogalmazása,
amelyek a hazai ipar fejlődését gátolják, és rontják annak versenyképességét, különösen a nemzetközi termékpiacokon.
Amint azt Nagy Zoltán, az IEF elnöke lapunknak elmondta, a koncepció a vállalati vélemények alapján került kialakításra, és a javaslatokban foglaltaknak már a részleges megvalósítása is érdemben mérsékelné a hazai iparvállalatok terheit, ami nemzetgazdasági érdek - különös tekintettel a szektor helyzetére.
A magyar ipar termelése ugyanis az utóbbi 3 év alatt 15%-kal csökkent, így teljesítménye jelentősen elmarad az uniós és régiós átlagtól.
A kedvezőtlen eredményeket több egyéb tényező is befolyásolja – az európai konjunkturális helyzet romlása, a háborús környezet, valamint a geopolitikai feszültségek, az energiaárak növekedése –, amelyek együttesen növelik a termelési kockázatokat és költségeket.
Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma szerint a gyengébb teljesítmény meghatározó oka az, hogy a környező országok hasonló gazdasági környezetéhez képest a magyarországi ipari végfelhasználókra kiemelkedően jelentős keresztfinanszírozások vannak átterhelve bizonyos túltámogatott projekttípusokkal összefüggésben, valamint hogy az állami támogatások kisebb mértékűek, ezek hatása pedig a végfelhasználói energiaárakban is jelentkezik, és európai összehasonlításban a hazai iparnak versenyképességi hátrányt jelentenek.
A fentiekre tekintettel az IEF a következő szabályozói beavatkozási lehetőségeket, illetve javaslatokat fogalmazta meg.
1. A keresztfinanszírozási költségek csökkentésének lehetőségei
I.1. Jelenleg az ipari energiafogyasztók állják egyebek mellett a KÁT (Kötelező Átvételi Rendszer) és a METÁR (Megújuló Támogatási Rendszer) fenntartási költségeit is. A hazai napelemparkok és más megújulós erőművek támogatását szolgáló tételt a vállalatok villanyszámlájukkal együtt fizetik (ráadásul 2022 óta a magas piaci áramárak esetén előálló negatív szaldójú KÁT mérlegköri megtakarítások sem kerültek vissza hozzájuk.)
Az IEF az iparvállalatok terheinek csökkentése érdekében
a KÁT (és METÁR) mérlegkör reformját javasolja.
A szervezet szerint erre több lehetőség is van, így
- kisebb léptékű költségcsökkentést eredményező beavatkozások révén, amelyekkel mintegy 1-1,5 forinttal lehetne mérsékelni a vállalatok által fizetett kilowattóránkénti (kWh) áramárat;
- egyéb, érdemi költségcsökkentési lehetőségek kiaknázásával, a KÁT támogatási szerződések felülvizsgálatával 2-3 Ft/kWh-s villanyszámla-csökkentés érhető el;
- a KÁT mérlegkör megszüntetése, átalakítása révén pedig akár 4-5,5 Ft/kWh-val is mérsékelhető az iparvállalatok villamosenergia-költsége.
- I.2. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) jelenlegi szabályozási keretei az iparvállalatokra terhelik – egyebek mellett - a lakossági energiamegtakarítások finanszírozását is.
- A hazai iparvállalatok ugyan egyetértenek az energiahatékonysági törvény intézkedéseivel, annak bizonyos mértékű kikényszerítő jellegével, de határozottan ellenzik a törvény egyes szereplői általi kihasználását profitszerzésre az ipari fogyasztók terhére - áll az előterjesztésben. Ezért az IEF az EKR költségek iparra történő átterhelési módjának felülvizsgálatát is indítványozza.
- Javaslatuk szerint a jelenlegi gyakorlat alapján történő átterhelés mértéke érdemben csökkenthető lehetne, amivel az érintett vállalatok energiaköltségei akár 1,7-2,5 Ft/kWh-val is mérsékelhetőek.
- I.3. Szintén az iparvállalatok finanszírozzák az energiapiaci szereplők által (beruházási támogatással) megvalósuló energiatároló rendszerek működési támogatását is (METÁROLÓ program).
- Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint az ipari tárolókat piaci alapon kell megvalósítani és működtetni, és kapcsolódó javaslata szerint legfeljebb 0,5 Ft/kWh-ban lenne szükséges korlátozni a tárolói támogatásokat szolgáló iparvállalati terheket.
- 1.4. Az IEF indítványozza a villamosenergia-törvény által az iparvállalatok számára előírt munkavállalói és szerkezetátalakítási támogatás fizetési kötelezettség megszüntetését is.
A szervezet szerint 2027-ben fokozatosan és véglegesen ki kell vezetni azt, a szintén az iparvállalatokat terhelő tételt, amely a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben kedvezményes árú villamosenergia-ellátást biztosít a jogszabályban meghatározott kör részére; ez önmagában 0,08 Ft/kWh-val csökkenthetné a társaságok költségeit.
Az IEF ugyancsak 2027-ig kivezetné a gázmotorok támogatásának kivezetését és a távhőszolgáltatás támogatását szolgáló szerkezetátalakítási támogatási tételt is, amely jelenleg mintegy 1,45 Ft/kWh-val növeli az iparvállalatok költségeit.
A fenti javaslatok megvalósításával
az iparvállalatok áramellátással kapcsolatos költségeit összességében 1-10 forinttal lehetne mérsékelni kilówatóránként, ez a jelenlegi tőzsdei áramár (45 Ft/kWh) közel 20%-a.
2. A fentieken túl az Ipari Energiafogyasztók Fóruma az ipari rendszerhasználati díjak (RHD) fokozatos csökkentését is szükségesnek tartja 2027-28-ban.
- A szervezet a villamosenergia-rendszerhasználati díjak esetében a 2026-os tételek 4-7%-os csökkentését,
- a földgáz-rendszerhasználati és tárolói díjak esetében pedig a 2026-os árszabás 2-3%-os mérséklését javasolja.
3. Az IEF szerint - részben a fentiek egyfajta alternatíváiként - célzott támogatási intézkedésekkel is lehetséges és kívánatos lenne az iparvállalatok energiabeszerzéshez kapcsolódó költségeinek enyhítése.
- A keresztfinanszírozási díjak egy legfeljebb 3 Ft/kWh-s átalánydíjjá történő átalakításával mintegy 7 Ft/kWh-val lehetne mérsékelni a szektor terheit.
- A szervezet javasolja a politikai beavatkozások és vészhelyzeti intézkedések csökkentését, kivezetését is.
- Németországi és romániai példa alapján lehetséges lenne egy, az energiaintenzív ágazatok helyzetét megkönnyítő, szén-dioxid-kibocsátási kvótához kapcsolódó támogatás bevezetése (indirekt kvóta) is, amellyel 6-8 Ft/kWh-s energiaköltség-csökkentés érhető el.
- Az előterjesztés szerint európai gyakorlatok adaptálásával, több intézkedés összehangolt alkalmazásával - egyebek mellett az ipari hosszú távú PPA-k elősegítésével, nukleáris kapacitások bevonásával - biztosítható lenne az energiaintenzív termelő vállalatok olcsó energiaforrásokhoz való hozzáférése is, ami akár 10-30 Ft/kWh-val is enyhíthetné a cégek terheit.
- Egyéb európai uniós és hazai támogatási lehetőségek, források felkutatása és bevezetése.
A javaslatok megvalósításával
az ipari végfelhasználói árak összességében 20–30%-kal - 23-30 Ft/kWh-val - csökkenthetők,
amivel az EU-s országok ipari energiaárainak szintjére süllyedhetnének - áll az Ipari Energiafogyasztók Fórumának előterjesztésében, amely azt is hangsúlyozza, a szervezet aktívan rész tud vállalni a cél érdekében az illetékes hatóságokkal és az érintett szervezetekkel történő egyeztetésekben is.
Az „Iparvállalatok energiaköltség-csökkentésére irányuló IEF koncepció -2026” tárgyú előterjesztés a szervezet honlapján teljes terjedelmében elérhető.
Címlapkép forrása: Francesca Volpi/Bloomberg via Getty Images
