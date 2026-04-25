Elkészült a javaslat, ami teljesen átírhatja a magyar energiaárakat

A magyarországi iparvállalatokat terhelő rendkívül magas energiaköltségek következtében azok jelenleg nem képesek fenntartható és eredményes nyereségtermelésre, és a fennmaradásukért küzdenek. A hazai és a versenyképes európai ipari energia költségszint között 2025-re közel 60 euró/megawattóra rés alakult ki, ami sokkoló erejű, tartós strukturális versenyhátrányt jelent a magyar energiaintenzív ipar számára, mivel ez a különbség az elmúlt években fokozatosan felülírta azt az előnyt, amelyet Magyarország korábban a nemzetközi versenyben helytálló termelő ágazatok számára kedvezőbb adó-, bér- és járulékkörnyezettel biztosított - hívja fel a figyelmet az ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF). Az IEF a nagyrészt az ipari végfelhasználókra átterhelt kiemelkedően jelentős keresztfinanszírozások, valamint az állami támogatások elégtelensége miatt kialakult helyzet kezelésére egy olyan koncepciót javasol, amely az iparvállalatokra nehezedő terhek érdemi csökkentésére kínál megoldásokat az európai jó gyakorlatok figyelembevételével.

A magyar gazdaság egyik fő versenyképességi problémáját az jelenti, hogy

a hazai vállalatokat európai uniós összevetésben is magasnak számító energiaköltségek terhelik.

Ez különösen igaz az ipari nagyfogyasztókra: az Eurostat adatai szerint a legmagasabb, évi 150 gigawattóra (GWh) feletti fogyasztási sávban a magyar vállalatok átlagosan a 3. legnagyobb tarifát fizették a 27 tagú EU-ban 2025 második fél évében.

A hazai termelői piacot jelenleg terhelő túlzott energiaköltségek következtében az iparvállalatok nem képesek fenntartható és eredményes nyereségtermelésre, és a fennmaradásukért küzdenek - fogalmaz az Ipari Energiafogyasztók Fóruma (IEF), az ipar energetikai érdekképviseleti szervezete, amely "aggodalommal figyeli az ipari fogyasztókat terhelő energiaköltségek rendkívül magas szintjét".

A helyzet kezelésére az IEF kidolgozott egy koncepciót, amely az iparvállalatokra nehezedő terhek lehetséges csökkentésére kínál megoldásokat.

A koncepció célja

azon többletköltségek azonosítására, mérséklésére, illetve megszüntetésére irányuló szakmai javaslatok megfogalmazása,

amelyek a hazai ipar fejlődését gátolják, és rontják annak versenyképességét, különösen a nemzetközi termékpiacokon.

Amint azt Nagy Zoltán, az IEF elnöke lapunknak elmondta, a koncepció a vállalati vélemények alapján került kialakításra, és a javaslatokban foglaltaknak már a részleges megvalósítása is érdemben mérsékelné a hazai iparvállalatok terheit, ami nemzetgazdasági érdek - különös tekintettel a szektor helyzetére.

A magyar ipar termelése ugyanis az utóbbi 3 év alatt 15%-kal csökkent, így teljesítménye jelentősen elmarad az uniós és régiós átlagtól.

A kedvezőtlen eredményeket több egyéb tényező is befolyásolja – az európai konjunkturális helyzet romlása, a háborús környezet, valamint a geopolitikai feszültségek, az energiaárak növekedése –, amelyek együttesen növelik a termelési kockázatokat és költségeket.

Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma szerint a gyengébb teljesítmény meghatározó oka az, hogy a környező országok hasonló gazdasági környezetéhez képest a magyarországi ipari végfelhasználókra kiemelkedően jelentős keresztfinanszírozások vannak átterhelve bizonyos túltámogatott projekttípusokkal összefüggésben, valamint hogy az állami támogatások kisebb mértékűek, ezek hatása pedig a végfelhasználói energiaárakban is jelentkezik, és európai összehasonlításban a hazai iparnak versenyképességi hátrányt jelentenek.

A fentiekre tekintettel az IEF a következő szabályozói beavatkozási lehetőségeket, illetve javaslatokat fogalmazta meg.

1. A keresztfinanszírozási költségek csökkentésének lehetőségei

I.1. Jelenleg az ipari energiafogyasztók állják egyebek mellett a KÁT (Kötelező Átvételi Rendszer) és a METÁR (Megújuló Támogatási Rendszer) fenntartási költségeit is. A hazai napelemparkok és más megújulós erőművek támogatását szolgáló tételt a vállalatok villanyszámlájukkal együtt fizetik (ráadásul 2022 óta a magas piaci áramárak esetén előálló negatív szaldójú KÁT mérlegköri megtakarítások sem kerültek vissza hozzájuk.)

Az IEF az iparvállalatok terheinek csökkentése érdekében

a KÁT (és METÁR) mérlegkör reformját javasolja.

A szervezet szerint erre több lehetőség is van, így

kisebb léptékű költségcsökkentést eredményező beavatkozások révén, amelyekkel mintegy 1-1,5 forinttal lehetne mérsékelni a vállalatok által fizetett kilowattóránkénti (kWh) áramárat;

egyéb, érdemi költségcsökkentési lehetőségek kiaknázásával, a KÁT támogatási szerződések felülvizsgálatával 2-3 Ft/kWh-s villanyszámla-csökkentés érhető el;

a KÁT mérlegkör megszüntetése, átalakítása révén pedig akár 4-5,5 Ft/kWh-val is mérsékelhető az iparvállalatok villamosenergia-költsége.

I.2. Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) jelenlegi szabályozási keretei az iparvállalatokra terhelik – egyebek mellett - a lakossági energiamegtakarítások finanszírozását is.

A hazai iparvállalatok ugyan egyetértenek az energiahatékonysági törvény intézkedéseivel, annak bizonyos mértékű kikényszerítő jellegével, de határozottan ellenzik a törvény egyes szereplői általi kihasználását profitszerzésre az ipari fogyasztók terhére - áll az előterjesztésben. Ezért az IEF az EKR költségek iparra történő átterhelési módjának felülvizsgálatát is indítványozza.

Javaslatuk szerint a jelenlegi gyakorlat alapján történő átterhelés mértéke érdemben csökkenthető lehetne, amivel az érintett vállalatok energiaköltségei akár 1,7-2,5 Ft/kWh-val is mérsékelhetőek.

I.3. Szintén az iparvállalatok finanszírozzák az energiapiaci szereplők által (beruházási támogatással) megvalósuló energiatároló rendszerek működési támogatását is (METÁROLÓ program).

Az érdekvédelmi szervezet álláspontja szerint az ipari tárolókat piaci alapon kell megvalósítani és működtetni, és kapcsolódó javaslata szerint legfeljebb 0,5 Ft/kWh-ban lenne szükséges korlátozni a tárolói támogatásokat szolgáló iparvállalati terheket.

1.4. Az IEF indítványozza a villamosenergia-törvény által az iparvállalatok számára előírt munkavállalói és szerkezetátalakítási támogatás fizetési kötelezettség megszüntetését is.

A szervezet szerint 2027-ben fokozatosan és véglegesen ki kell vezetni azt, a szintén az iparvállalatokat terhelő tételt, amely a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben kedvezményes árú villamosenergia-ellátást biztosít a jogszabályban meghatározott kör részére; ez önmagában 0,08 Ft/kWh-val csökkenthetné a társaságok költségeit.

Az IEF ugyancsak 2027-ig kivezetné a gázmotorok támogatásának kivezetését és a távhőszolgáltatás támogatását szolgáló szerkezetátalakítási támogatási tételt is, amely jelenleg mintegy 1,45 Ft/kWh-val növeli az iparvállalatok költségeit.

A fenti javaslatok megvalósításával

az iparvállalatok áramellátással kapcsolatos költségeit összességében 1-10 forinttal lehetne mérsékelni kilówatóránként, ez a jelenlegi tőzsdei áramár (45 Ft/kWh) közel 20%-a.

2. A fentieken túl az Ipari Energiafogyasztók Fóruma az ipari rendszerhasználati díjak (RHD) fokozatos csökkentését is szükségesnek tartja 2027-28-ban.

A szervezet a villamosenergia-rendszerhasználati díjak esetében a 2026-os tételek 4-7%-os csökkentését,

a földgáz-rendszerhasználati és tárolói díjak esetében pedig a 2026-os árszabás 2-3%-os mérséklését javasolja.

3. Az IEF szerint - részben a fentiek egyfajta alternatíváiként - célzott támogatási intézkedésekkel is lehetséges és kívánatos lenne az iparvállalatok energiabeszerzéshez kapcsolódó költségeinek enyhítése.

A keresztfinanszírozási díjak egy legfeljebb 3 Ft/kWh-s átalánydíjjá történő átalakításával mintegy 7 Ft/kWh-val lehetne mérsékelni a szektor terheit.

A szervezet javasolja a politikai beavatkozások és vészhelyzeti intézkedések csökkentését, kivezetését is.

Németországi és romániai példa alapján lehetséges lenne egy, az energiaintenzív ágazatok helyzetét megkönnyítő, szén-dioxid-kibocsátási kvótához kapcsolódó támogatás bevezetése (indirekt kvóta) is, amellyel 6-8 Ft/kWh-s energiaköltség-csökkentés érhető el.

Az előterjesztés szerint európai gyakorlatok adaptálásával, több intézkedés összehangolt alkalmazásával - egyebek mellett az ipari hosszú távú PPA-k elősegítésével, nukleáris kapacitások bevonásával - biztosítható lenne az energiaintenzív termelő vállalatok olcsó energiaforrásokhoz való hozzáférése is, ami akár 10-30 Ft/kWh-val is enyhíthetné a cégek terheit.

Egyéb európai uniós és hazai támogatási lehetőségek, források felkutatása és bevezetése.

A javaslatok megvalósításával

az ipari végfelhasználói árak összességében 20–30%-kal - 23-30 Ft/kWh-val - csökkenthetők,

amivel az EU-s országok ipari energiaárainak szintjére süllyedhetnének - áll az Ipari Energiafogyasztók Fórumának előterjesztésében, amely azt is hangsúlyozza, a szervezet aktívan rész tud vállalni a cél érdekében az illetékes hatóságokkal és az érintett szervezetekkel történő egyeztetésekben is.

Az „Iparvállalatok energiaköltség-csökkentésére irányuló IEF koncepció -2026” tárgyú előterjesztés a szervezet honlapján teljes terjedelmében elérhető.

