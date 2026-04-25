Fontos üzenetet küldött az új közlekedési miniszterjelölt

A politikus a helyi civilek által szervezett szombati emlékmeneten vett részt, miután a Mecsek InterCityvel Dombóvárra utazott. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek "vasútrombolásának" szimbolikus pontja volt,
amikor Lázár János 2023-ban tíz vidéki vonalon, köztük a komlóin is leállította a személyszállítást.
A kormányzat hivatalosan ugyan csak a szolgáltatás szüneteltetéséről és vonatpótló buszok beállításáról beszélt. A hosszabb menetidő miatt azonban a helyiek és a civil szervezetek már akkor is élesen tiltakoztak a döntés ellen, mivel azt tényleges vonalbezárásként élték meg. Vitézy 2023-ban személyesen is ott utazott az utolsó komlói vonaton, most pedig már miniszterjelöltként tért vissza a helyszínre.
A látogatásnak különös politikai súlyt ad, hogy Magyar Péter pénteken jelentette be: Vitézy Dávidot kéri fel a közlekedési és beruházási tárca vezetésére a leendő Tisza-kormányban. A felkérést elfogadó szakember feladata a MÁV működésének stabilizálása, valamint a vidéki közlekedés és az úthálózat állapotának javítása lenne. Emellett hozzá tartozna Budapest versenyképességének növelése, illetve az ehhez szükséges uniós források sikeres lehívása is.
A miniszterjelölti bejelentést követő első, tudatosan kiválasztott vidéki út egyértelmű üzenetet hordoz. A Tisza Párt kiemelt kormányzati stratégiává kívánja emelni a közlekedéspolitikát. A korábbi államtitkár régóta bírálja a magyar vasút leromlott állapotát, az elmaradó járműbeszerzéseket és az infrastruktúra leépítését. Bár a komlói emlékmeneten való részvétel erős szimbolikus gesztus, a jövőbeni fejlesztési ígéretek megvalósítása komoly kihívást jelent. A magyar vasúthálózat és a járműpark súlyos finanszírozási, illetve intézményi problémái miatt ugyanis egy átfogó és megvalósítható beruházási terv kidolgozására lesz szükség.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kiürültek a fegyverraktárak: évtizedes tabukat döntve jöhet a segítség Amerikának
Berobban a hatalom a piacra.
Újabb terület kerülhet amerikai fókuszba, most egy NATO-szövetségesnél
Egyre több fronton nyit az Egyesült Államok.
Ki állja a cechet a "banki" csalásoknál? - Két érdekes ítélet is érkezett
Komoly pofont osztottak ki a pénzforgalmi szolgáltatóknak.
Itt van, mit tervez a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere az életmentő gyógyszerekkel
A döntések nem lehetnek zárt rendszerben meghozva.
Most gyönyörűen csillog, de egy pillanat alatt eltörhet a magyar tőzsde üveggyöngye
Mutatjuk, milyen jelek mutathatják most az irányt.
Oszkó Péter: A hazai politikai földindulás elhozhatja a kockázati tőke új aranykorát
Az O3 Partners szintet lépne a tőzsdén.
Sorra jönnek a miniszteri kinevezések, a Tisza-kormány tagjaira figyel az internet
Rájuk kerestek rá a legtöbben.
"Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium"
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel rövid távon nem lehet megkerülni a Hormuzi-szorost, érdemes azzal számolni, hogy... The
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?