Fontos üzenetet küldött az új közlekedési miniszterjelölt

Vitézy Dávid, a Tisza Párt frissen megnevezett közlekedési és beruházási miniszterjelöltje első vidéki útjaként a 2023-ban bezárt Dombóvár–Komló vasútvonalhoz látogatott. Ezzel a szimbolikus lépéssel a korábbi vonalbezárások elleni tiltakozását és a vasútfejlesztés fontosságát kívánta hangsúlyozni.

A politikus a helyi civilek által szervezett szombati emlékmeneten vett részt, miután a Mecsek InterCityvel Dombóvárra utazott. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évek "vasútrombolásának" szimbolikus pontja volt,

amikor Lázár János 2023-ban tíz vidéki vonalon, köztük a komlóin is leállította a személyszállítást.

A kormányzat hivatalosan ugyan csak a szolgáltatás szüneteltetéséről és vonatpótló buszok beállításáról beszélt. A hosszabb menetidő miatt azonban a helyiek és a civil szervezetek már akkor is élesen tiltakoztak a döntés ellen, mivel azt tényleges vonalbezárásként élték meg. Vitézy 2023-ban személyesen is ott utazott az utolsó komlói vonaton, most pedig már miniszterjelöltként tért vissza a helyszínre.

A látogatásnak különös politikai súlyt ad, hogy Magyar Péter pénteken jelentette be: Vitézy Dávidot kéri fel a közlekedési és beruházási tárca vezetésére a leendő Tisza-kormányban. A felkérést elfogadó szakember feladata a MÁV működésének stabilizálása, valamint a vidéki közlekedés és az úthálózat állapotának javítása lenne. Emellett hozzá tartozna Budapest versenyképességének növelése, illetve az ehhez szükséges uniós források sikeres lehívása is.

A miniszterjelölti bejelentést követő első, tudatosan kiválasztott vidéki út egyértelmű üzenetet hordoz. A Tisza Párt kiemelt kormányzati stratégiává kívánja emelni a közlekedéspolitikát. A korábbi államtitkár régóta bírálja a magyar vasút leromlott állapotát, az elmaradó járműbeszerzéseket és az infrastruktúra leépítését. Bár a komlói emlékmeneten való részvétel erős szimbolikus gesztus, a jövőbeni fejlesztési ígéretek megvalósítása komoly kihívást jelent. A magyar vasúthálózat és a járműpark súlyos finanszírozási, illetve intézményi problémái miatt ugyanis egy átfogó és megvalósítható beruházási terv kidolgozására lesz szükség.

