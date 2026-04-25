Fordul az időjárás, erős északi széllel érkezik a front
Szeles, de alapvetően napos hétvége jön. Szombaton még nyugatias áramlás alakítja az időjárást, vasárnap viszont egy hidegfront mögött északira fordul a szél, ami sokfelé erős, helyenként viharos lökésekkel érkezik. Csapadék nem igazán várható, de a száraz talaj miatt porviharok is kialakulhatnak, főleg az Alföldön és a nyíltabb területeken, írja a The Weather on Maps.

Szombaton marad a napos, nyugodtabb idő, csak az északkeleti megyék fölé sodródhat időnként több felhő, közben viszont megélénkül a szél, a magasabban fekvő részeken akár erős lökések is lehetnek.

Vasárnap egy érkező fronttal északira fordul az áramlás, a napsütés ugyan kitart, de az északi szél országszerte feltámad, többfelé kifejezetten erős, helyenként viharos lökésekkel. A Kárpátok térségében ez már veszélyes erősséget is elérhet.

A száraz felszín miatt a heves légmozgás könnyen felkaphatja a port, így több helyen porviharok is kialakulhatnak.

Címlapkép forrása: Blanchi Costela via Getty Images

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új oktatási miniszter
