Két-három hónapon belül globális energiahiány jöhet a TotalEnergies vezére szerint

Emmanuel Macron francia elnök szombaton Athénban ismét megerősítette, hogy a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitása jelenti a legfőbb prioritást. Egy nappal korábban a TotalEnergies vezetője globális energiahiányra figyelmeztetett, amennyiben az iráni háború még hónapokig elhúzódik.

Macron a görög miniszterelnökkel, Kiriákosz Micotákisszal közösen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a geopolitikai bizonytalanság okozta pánik önmagában is ellátási zavarokat idézhet elő.

Célunk, hogy a következő napokban és hetekben elérjük a szoros teljes körű újranyitását a nemzetközi joggal összhangban. Biztosítanunk kell a szabad hajózást a Hormuzi-szoroson keresztül, mindenféle áthaladási díj nélkül. Ezt követően a helyzet fokozatosan normalizálódhat

– mondta a francia elnök.

A TotalEnergies vezérigazgatója, Patrick Pouyanné pénteken a Párizs melletti Chantilly-ben rendezett World Policy Conference-en sürgette a szoros megnyitását. Ezen az útvonalon keresztül áramlik normál esetben a világ olaj- és gázellátásának mintegy ötöde.

Ha ez még két-három hónapig tart, a globális energiahiány állapotába lépünk, amelyet az ázsiai országok már most is elszenvednek. Nem maradhat a világ olaj- és gázkészletének 20 százaléka elzárva és hozzáférhetetlenül, mivel ennek rendkívül súlyos következményei lennének

– fogalmazott Pouyanné.

A szoroson áthaladó forgalom az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt akadozik. Ez az útvonal a műtrágyák és gyógyszerek szállítása szempontjából is kulcsfontosságú. A konfliktus során Irán konténerhajókat foglalt le, az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta az iráni kikötőket.

Több mint egy tucat ország jelezte részvételi szándékát egy francia–brit vezetésű nemzetközi hajózásbiztonsági misszióban. Tették ezt annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök többször kijelentette: nincs szüksége szövetségesei segítségére. Macron szombaton így kommentálta a helyzetet: "

Mindannyian egy hajóban evezünk, és ez nem egy olyan hajó, amelyet mi választottunk. A geopolitika áldozatai vagyunk, és annak a háborúnak az áldozatai, amely hónapokkal ezelőtt kezdődött.

Forrás: Reuters

