Leminősítette Szlovákiát az S&P

Az S&P a szombat hajnalban Londonban bejelentett felülvizsgálat nyomán
az eddigi "A plusz"-ról egy fokozattal a továbbra is elsőrendű befektetői osztályzatnak számító "A"-ra minősítette vissza a hosszú futamidejű külső és hazai szlovák államadósság-kötelezettségek osztályzatát.
Az új besorolás kilátása stabil. A hitelminősítő a rövid lejáratú szlovák szuverén adósságállomány minősítését az eddigi "A-1" szinten megerősítette.
A döntéshez fűzött elemzésében az S&P közölte: várakozása szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idén mindössze 0,5 százalékkal növekszik a tavaly mért 0,8 százalékos növekedés után. Ez meredeken rontott előrejelzés, a hitelminősítő ugyanis fél évvel ezelőtt még 1,3 százalékos idei gazdasági növekedést valószínűsített Szlovákiában.
A negatív korrekció indoklásában a cég kiemelte, hogy a továbbra is magas infláció és a költségvetési konszolidáció megterheli a hazai keresletet, ráadásul a külső kereslet is lanyha a geopolitikai bizonytalanságok miatt.
Az S&P Global Ratings várakozása szerint a szlovák gazdaság reálnövekedése 2027-től fokozatosan élénkül, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri az 1,9 százalékot.
Ennek hajtóerői között a hitelminősítő kiemeli a hazai és a külső kereslet várható fellendülését, valamint az autógyártás növekedését 2027 második felétől, amikor a Volvo megkezdi termelését Szlovákiában.
A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez a növekedési ütem is jelentősen elmarad a koronavírus-járvány előtti évtized átlagától.
Az S&P ebben a környezetben azzal számol, hogy a GDP-arányos szlovák államháztartási hiány az idén 4,7 százalékra emelkedik a tavaly mért 4,5 százalékról, és a 2027-2029-es időszakban éves átlagban eléri a 4,8 százalékot. Mindezek alapján az S&P Global Ratings azt valószínűsíti, hogy a likvid eszközök kiszűrésével számolt GDP-arányos szlovák államadósságráta 2029-ig 62 százalékra emelkedik a 2024-ben mért 51 százalékról.
Címlapkép forrása: Scott Eells/Bloomberg via Getty Images
Lezárta a tavalyi évet a Rába, közel 3 milliárd forint lett a csoport eredménye
Egy vételi ajánlatról is döntöttek a tulajdonosok.
Tűz ütött ki az iváncsai akkumulátorgyárban, mentő helyett taxiba ültették a sérült dolgozókat
Sok kérdést felvet az eset.
Ezeken a reptereken nincs kerozinhiány: a britek feltankoltak, sok még a tartalék
A brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint.
Kőkemény lépés a leendő egészségügyi minisztertől: évekre visszanyúlna Hegedűs, hogy feltárja a korrupciót
Akinek tiszta a lelkiismerete, nyugodtan aludhat.
Semjén Zsolt benyújtotta a lemondását, de aztán jött egy váratlan fordulat
Ezt nem láttuk jönni.
Kimondták a legrosszabbat: háborús bűncselekmények történhettek, sokszor esélyük sem volt elmenekülni a civileknek
Egyes esetek a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének minősülhetnek.
Ezt sokan nem fogják elhinni: volt, hogy 17 napig egy falatot sem ettek az ukrán katonák, drónokkal próbálják menteni az életüket
Az ukrán csapatok ellátása súlyos nehézségekbe ütközik.
Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban
Irán a héten két konténerhajót is lefoglalt.
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?