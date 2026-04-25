Magyar Péter bejelentette, ki lesz a helyettese

Fontos szerepet kap a Tisza-kormányban Orbán Anita, aki nemcsak a külügyi tárcát vezeti majd, hanem miniszterelnök-helyettes is. Feladata nemcsak a diplomáciai irányítás, hanem a kormányfő teljes körű helyettesítése is lesz szükség esetén, derült ki Magyar Péter Facebook posztjából.

Orbán Anita már most aktívan dolgozik ezen a területen, Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában.

A fő téma a Magyarországnak járó uniós források megszerzése, ami az egyik legfontosabb gazdasági kérdés a következő időszakban.

Egymás után mutatja be Magyar Péter a leendő Tisza-kormány tagjait. A pénteken bemutatott 3 miniszterjelölttel már 12 nevet ismerünk:

Miniszterelnök: Magyar Péter

Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint

Pénzügyminiszter: Kármán András

Külügyminiszter: Orbán Anita

Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István

Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László

Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs

Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit

Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt

Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz

Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória

Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos

Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images