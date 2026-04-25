Magyar Péter bejelentette, ki lesz a helyettese
Fontos szerepet kap a Tisza-kormányban Orbán Anita, aki nemcsak a külügyi tárcát vezeti majd, hanem miniszterelnök-helyettes is. Feladata nemcsak a diplomáciai irányítás, hanem a kormányfő teljes körű helyettesítése is lesz szükség esetén, derült ki Magyar Péter Facebook posztjából.

Orbán Anita a Tisza-kormányban külügyminiszterként dolgozik majd, emellett miniszterelnök-helyettesi pozíciót is kap. Ha a miniszterelnök nem tud jelen lenni, ő képviseli teljes jogkörrel a kormányt, legyen szó kormányülésekről vagy hivatalos eseményekről.

Orbán Anita már most aktívan dolgozik ezen a területen, Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában.

A fő téma a Magyarországnak járó uniós források megszerzése, ami az egyik legfontosabb gazdasági kérdés a következő időszakban.

Egymás után mutatja be Magyar Péter a leendő Tisza-kormány tagjait. A pénteken bemutatott 3 miniszterjelölttel már 12 nevet ismerünk:

  • Miniszterelnök: Magyar Péter
  • Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
  • Pénzügyminiszter: Kármán András
  • Külügyminiszter: Orbán Anita
  • Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
  • Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
  • Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
  • Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
  • Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
  • Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
  • Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória
  • Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
  • Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid

