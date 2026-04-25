Magyar Péter bejelentette, ki lesz a helyettese

Orbán Anita a Tisza-kormányban külügyminiszterként dolgozik majd, emellett miniszterelnök-helyettesi pozíciót is kap. Ha a miniszterelnök nem tud jelen lenni, ő képviseli teljes jogkörrel a kormányt, legyen szó kormányülésekről vagy hivatalos eseményekről.
Orbán Anita már most aktívan dolgozik ezen a területen, Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság vezetőivel Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában.
A fő téma a Magyarországnak járó uniós források megszerzése, ami az egyik legfontosabb gazdasági kérdés a következő időszakban.
Egymás után mutatja be Magyar Péter a leendő Tisza-kormány tagjait. A pénteken bemutatott 3 miniszterjelölttel már 12 nevet ismerünk:
- Miniszterelnök: Magyar Péter
- Miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint
- Pénzügyminiszter: Kármán András
- Külügyminiszter: Orbán Anita
- Gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István
- Élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László
- Agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter: Bóna Szabolcs
- Gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit
- Egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt
- Honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz
- Vidék- és településfejlesztési miniszer: Lőrincz Viktória
- Szociális- és családügyi miniszter: Kátai-Németh Vilmos
- Közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid
Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images
Lavrov: nincs miről egyeztetni, Oroszország álláspontja világos
Kemény üzenet Moszkvából.
A Fehér Ház bejelentette a Pakisztánba utazó delegáltjait
Donald Trump szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.
Leminősítette Szlovákiát az S&P
Továbbra is elsőrendű az ország befektetői osztályzata.
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Mutatjuk a válaszokat!
Azbesztbotrány: egyre több város lép
Maszk, locsolás, lezárások.
A leköszönő Orbán-kormány sem blokkolta az újabb csapást Oroszországra – nem csak az ukrán hitelt hozta meg a Barátság vezeték megjavítása
A Magyarország által is támogatott intézkedések újabb kapukat zárnak be a Kreml előtt.
Fordul az időjárás, erős északi széllel érkezik a front
Vasárnap már viharos lökések is lehetnek.
Bod Péter Ákos: Nagyot fordult Magyarország megítélése, de most jön a neheze
Erősödő forint, zuhanó hozamok, súlyos örökség.
Közel kétszer annyi nő nyugdíját emelné meg a 120 ezres minimum, mint férfiét
Mivel Magyarországon a nők átlagosan alacsonyabb nyugdíjból élnek, mint a férfiak, ráadásul a KSH adatai szerint szinte minden ellátási kategóriában többségben vannak, nem meglepő, hogy a l
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ki járhat jól a Tisza SZJA-csökkentésével? És mennyivel lehet több így a nettó?
A Checklistben a KPMG szakértőjét kérdeztük.
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.