Mekkorát üt Magyarországon az energiaár-sokk? Padlóra küld vagy kihordjuk lábon?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Lassan két hónapja tört ki a közel-keleti háború, ami az energiaárak emelkedését okozta, ezért az ING Bank most friss részletes elemzésben vizsgálta meg, milyen hatással lehet a közép-kelet-európai gazdaságokra a konfliktus. A szakemberek szerint már látszik, hogy a mostani helyzet teljesen más, mint a 2022-es energiaválság, nem az energiaimport jelenti az elsődleges sérülékenységet. Sokkal fontosabb a gazdaságpolitika mozgástere, illetve az intézményi környezet.

Ez nem 2022, ez 2026

Lassan két hónapja tört ki a közel-keleti háború, ami most már kijelenthető, hogy az olajár tartós emelkedését hozta. A Brent hordónkénti ára még mindig 100 dollár felett van a korábbi 70 dollár körüli szint után.

Ez nem csak egy nyersanyagpiaci áremelkedés, hanem egyben egy makrogazdasági stressz teszt a közép-kelet-európai országok számára az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben, amikor a dezinfláció mellett szűk a fiskális politika mozgástere, a kereslet pedig törékeny

- olvasható az ING Bank friss elemzésében.

A szakemberek szerint az egyes országok között ma nem az a különbség, mennyi olajat importálnak, hanem az, kinek van megfelelő intézményrendszere ahhoz, hogy a sokkot kezelje. A bank elemzői kiemelik, hogy

a 2026-os energiaár-sokk pont rosszkor jött a régiónk számára.

Az elemzés szerint a jelenlegi helyzet egy olyan stressz teszt, melyben Európa nagyot veszíthet. Az elmúlt években kialakult kétsebességes Európa ugyanis nem a véletlen műve, hanem tudatos választás. A kontinens előtt két választás áll: mélyebb integráció vagy még nagyobb széttöredezettség. Az ING szerint Európa vagy arra használja a mostani válságot, hogy kockázatközösséget vállaljon és modernizálja energiafelhasználását, vagy elfogadja azt, hogy a kontinens véglegesen szétesik.

Gyakran hasonlítják a jelenlegi helyzetet a 2022-es energiaválsághoz, a fő különbség, hogy akkor egy kínálati sokk történt az épp csúcson lévő gazdasági konjunktúra mellett, most viszont a közel-keleti kínálati sokk sokkal erősebben jelenik meg az árakban, a kereslet visszaesése viszont erőteljesebb lehet. A német ipar – ami kulcsfontosságú Közép-Kelet-Európa szempontjából – két éve stagnál, miközben a régió országaiban lassult a jövedelmek növekedése a 2024-es csúcshoz képest. A munkaerőpiac még mindig feszes, a fogyasztói bizalomban viszont már látszik a fennakadás.

Az ársokk a gyenge kereslettel párosulva összetettebb makrogazdasági kihívás elé állítja a régiót, mint 2022-ben

- vélik a bank elemzői.

Négy évvel ezelőtt az energiaárak emelkedését részben ellensúlyozta a jövedelmek nominális emelkedése, a jegybankoknak pedig világos mandátumuk volt a monetáris politika szigorítására. Most egy törékeny helyzetben, amikor kockázatok övezik a kilábalást a jegybankok előtt ott áll a „régi” dezinflációs folyamat és az új ársokk.

Milyen mozgástér van Közép-Kelet-Európában?

Az ING elemzése szerint a jelenlegi helyzetben a legfontosabb makrogazdasági kockázat a kereslet sérülékenysége, nem egy klasszikus túlfűtöttségi ciklus. A magasabb energiaárak most egyfajta adóként funkcionálnak az egyébként is sérülékeny gazdaságokban, ami nyomást jelent a háztartások számára, rontja a vállalati profitmarzsokat, a jegybankoknak pedig a növekedés megvédése és a hitelesség fenntartása között kell egyensúlyozni.

Természetesen a közép-kelet-európai régióban sem egyformán érinti a jelenlegi sokkhelyzet az egyes országokat. A cseh gazdaság tűnik a leginkább ellenállónak, Lengyelországban a növekedés továbbra is erős, viszont a költségvetési mozgástér szűk, Magyarország helyzete pedig összetett a strukturális adottságai miatt.

Általánosságban a régiónkról el mondható, hogy a jelenlegi ársokk azonnal valódi kihívások elé állítja. Az elmúlt két év ugyanis az infláció csökkentéséről, a külső mérlegek stabilizálásáról és a monetáris lazítás mozgásterének újraépítéséről szólt. A kérdés most az, hogy az épp javuló mutatók mennyire tudják ellensúlyozni a jelenlegi áremelkedési nyomást. Ahhoz, hogy az ársokk gazdasági következményeit elemezzük, egy fontos megállapítást kell tenni rögtön az elején:

Közép-Kelet-Európa és Törökország továbbra is sokkal energiaintenzívebb, mint Nyugat-Európa

- állapítják meg az ING szakértői. Az Eurostat 2024-es adatai szerint a kontinens nyugati fele tíz év alatt negyedével csökkentette energiaintenzitását, miközben a régiónk országai az uniós átlag felett vannak ebben a mutatóban. Ez pedig azt jelenti, hogy számunkra az energiaárak emelkedése sokkal fájdalmasabb a gazdasági növekedés szempontjából.

A régión belül Csehország és Lengyelország függ a leginkább az uniós széndioxid-kvótáktól, ezek a GDP közel 1%-át teszik ki évente, ami megjelenik a külső egyenlegükben és ipari versenyképességükben. Magyarország elsősorban a földgázellátás szempontjából kitett, illetve vannak sajátos sérülékenységi faktorai, mint az LNG-szállítások korlátozott elérhetősége.

A régió iparszerkezete is nagyban befolyásolja az energiaár-sokk hatásait: a feldolgozóipar súlya nagyobb a GDP-n belül Közép-Kelet-Európában, mint bárhol Nyugat-Európában. Az energiaintenzív fémipar, vegyipar és járműipar pénzügyileg kifeszített helyzetben van, így a jövőben visszafoghatja a beruházásait, ami a versenyképesség romlásához vezethet,

ez pedig hosszútávon, az energiaár-sokk után is negatív hatással lehet a gazdasági növekedésre.

De nézzük sorban a régió országait a mostani sokkhelyzetben!

Lengyelország a legerősebb ciklikus pozícióból ment bele a válságba, hiszen a gazdaság 3,6%-kal növekedett 2025-ben a szolgáltató szektor és a belső fogyasztás jó teljesítményének következtében. Ugyanakkor a lengyel költségvetési pozíció a régióban a leggyengébb, idén a deficit elérheti a GDP 7%-át, az államadósság pedig az EU által figyelt 60%-os határ fölé emelkedhet. Éppen ezért a kormánynak nincs jelentős mozgástere, hogy a gazdaságot megvédje a magasabb energiaárak hatásaitól.

az elmúlt években a régióban a stabilitás szimbóluma volt, az energiaár-sokk előtt a jegybank már a 3,5%-os kamat emelését kezdte belengetni 2027-re, miközben az infláció a célsávba csökkent. A cseh export új piacokat talált az utóbbi években az Egyesült Államokban, a Közel-Keleten és Ázsiában, a külső egyenlegük többletet mutat. Éppen ezért Csehország esetében az energiaárak emelkedése nehézség, de nem hoz alapvető változást a gazdaságban.

Magyarország gazdasági helyzete volt a leginkább összetett az ársokk előtt, mivel a gazdaság három év stagnálás után futott neki 2026-nak, a beruházások megállíthatatlanul estek, az üzleti bizalom visszafogott volt, az infláció pedig ragadósnak tűnt egészen 2025 végéig. Ezt követően februárban majdnem tízéves mélypontra esett az infláció, vagyis Magyarország is kezdett profitálni a dezinflációból, amivel összhangban az MNB másfél év után először csökkentette az alapkamatot. Vagyis az olajárak megugrása talán a lehető legjobb inflációs pillanatban érte el a magyar gazdaságot, ugyanakkor a magas energiaintenzitás, az importfüggőség és a gazdasági növekedés beindulásának további késlekedése bonyolítja a képet. A bank friss előrejelzése szerint alapesetben 2026-ban 1,6%-kal növekedhet a magyar gazdaság, de ehhez az kell, hogy ne emelkedjen jelentősen 100 dollár fölé a Brent világpiaci ára, sőt inkább 90 dollár körül legyen az év végéig. Amennyiben ennél magasabb, 100-110 dolláros olajár jön, akkor az 0,2 százalékponttal foghatja vissza a növekedést, ha pedig 120-150 dollár közötti szintre emelkedik a világpiaci ár, akkor 1 százalék alatt maradhat a gazdaság bővülési üteme. 2027-ben az alapforgatókönyv, hogy 70-80 dollárra csökken az olajár, abban az esetben 2,5%-ra gyorsulhat a GDP-növekedés, amennyiben viszont jövőre is marad a 90 dollár feletti olajár, akkor alig lehet 1 százalék felett a növekedés.

Az ING szerint a 2026-os energiaválságból azok az országok jöhetnek ki győztesként, melyek az energiapolitikájukat iparpolitikaként határozzák meg. A gyakorlatban az a kérdés, melyik ország tudja használni az uniós eszközöket és a beruházásokat annak érdekében, hogy az energiapiaci ellenálló-képességét javítsa, illetve melyek azok, akik csak a fogyasztókat próbálják védeni ma, ami a jövőbeli versenyképességet rontja.

A régió országai abban is különböznek, mennyiben férnek hozzá az uniós forrásokhoz, az ugyanis növelheti a mozgásterüket a gazdaságélénkítésre. Lengyelországnak például rendelkezésre áll a mintegy 60 milliárd eurós RRF-keret, emellett hozzáférnek 43,7 milliárd eurónyi kerethez a SAFE-programból is. Ezzel szemben Magyarországon továbbra is bizonytalan a brüsszeli források sorsa.

Hosszabb távon a jelenlegi geopolitikai feszültségekből akár nyertesként is kijöhet Közép-Kelet-Európa, hiszen az iparban elindulhat egy olyan átrendeződés, amiben a régiónk a stratégiailag fontos földrajzi fekvésével, fejlett infrastruktúrájával és képzett munkaerejével profitálhat. Ehhez azonban az is kell, hogy az Európai Unió ne váljon kétsebességessé, hiszen ebben az esetben a régió a második, külső táborhoz tartozna az EU magján kívül. Ez pedig jelentősen rontaná a beruházási kilátásokat, illetve az országok vonzerejét. Az ING Bank szerint

a régió érdeke egy egységesebb Európa, mely közös energetikai infrastruktúrát épít és közösen bonyolítja le az energiaátmenetet.

Címlapkép forrása: Thomas M Barwick INC